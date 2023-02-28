Шакира о расставании с Пике: «Я думала, что женщине нужен мужчина, чтобы быть полноценной, но это ложь. Чувствую себя самодостаточной, без музыки не смогла бы это осознать»

Шакира рассказала об изменениях в ее жизни после расставания с .

Певица рассказала о песне Bizarrap, посвященной разрыву с экс-игроком «Барселоны».

«Я оказалась в эпицентре дебатов из-за этой песни. Когда-то я купилась на историю о том, что женщине нужен мужчина, чтобы быть полноценной. У меня тоже была мечта иметь семью, где у детей были бы отец и мать, которые жили бы под одной крышей. Но не все мечты в жизни исполняются, хотя жизнь находит способ как-то загладить свою вину перед тобой. Я думаю, что мне более чем воздалось благодаря двум замечательными детям, к которым я переполняюсь любовью каждый день. Я поняла, что рассказы о том, что женщине нужен мужчина, – это ложь.

Должна признаться, я всегда была эмоционально зависима от мужчин. Теперь я думаю, что смогла взглянуть на это иначе. Сегодня я чувствую себя самодостаточной, и я верю, что, когда женщина сталкивается с жизненными трудностями, она становится сильнее, потому что она познала свои собственные слабости и приняла свою уязвимость, выражая то, что она чувствует. Теперь я чувствую себя самодостаточной, хотя раньше думала, что никогда не смогу это осознать.

Кто-то должен был запечатлеть тот день, когда я работала над Bizarrap. Я вышла из студии совершенно другим человеком. Эта песня дала мне возможность выпустить пар, и это помогло мне оправиться. Если бы у меня не было возможности самовыражаться с помощью песен, думаю, я бы сейчас была совсем другой.

В своих песнях я всегда чувствовала себя обязанной использовать свой голос и одалживать его тем, кто не может говорить. Я поняла, что женщины появляются в ключевой момент для общества, в момент, когда поддержка, которую мы можем получить друг от друга, очень важна.

И как говорила экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт: «В аду есть место для тех женщин, которые не поддерживают других». Я готова к следующему раунду – пусть жизнь придет и покажет мне, что еще есть в мире», – сказала певица в интервью El Punto.

и Пике расстались летом 2022 года из-за измен футболиста. Ранее Пике опубликовал фото с новой девушкой Кларой Чиа Марти в своем инстаграме.