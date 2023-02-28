Шакира о расставании с Пике: «Я думала, что женщине нужен мужчина, чтобы быть полноценной, но это ложь. Чувствую себя самодостаточной, без музыки не смогла бы это осознать»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира девушки и спорт музыка Футбол

Шакира рассказала об изменениях в ее жизни после расставания с Жераром Пике.

Певица рассказала о песне Bizarrap, посвященной разрыву с экс-игроком «Барселоны».

«Я оказалась в эпицентре дебатов из-за этой песни. Когда-то я купилась на историю о том, что женщине нужен мужчина, чтобы быть полноценной. У меня тоже была мечта иметь семью, где у детей были бы отец и мать, которые жили бы под одной крышей. Но не все мечты в жизни исполняются, хотя жизнь находит способ как-то загладить свою вину перед тобой. Я думаю, что мне более чем воздалось благодаря двум замечательными детям, к которым я переполняюсь любовью каждый день. Я поняла, что рассказы о том, что женщине нужен мужчина, – это ложь.

Должна признаться, я всегда была эмоционально зависима от мужчин. Теперь я думаю, что смогла взглянуть на это иначе. Сегодня я чувствую себя самодостаточной, и я верю, что, когда женщина сталкивается с жизненными трудностями, она становится сильнее, потому что она познала свои собственные слабости и приняла свою уязвимость, выражая то, что она чувствует. Теперь я чувствую себя самодостаточной, хотя раньше думала, что никогда не смогу это осознать.

Кто-то должен был запечатлеть тот день, когда я работала над Bizarrap. Я вышла из студии совершенно другим человеком. Эта песня дала мне возможность выпустить пар, и это помогло мне оправиться. Если бы у меня не было возможности самовыражаться с помощью песен, думаю, я бы сейчас была совсем другой.

В своих песнях я всегда чувствовала себя обязанной использовать свой голос и одалживать его тем, кто не может говорить. Я поняла, что женщины появляются в ключевой момент для общества, в момент, когда поддержка, которую мы можем получить друг от друга, очень важна.

И как говорила экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт: «В аду есть место для тех женщин, которые не поддерживают других». Я готова к следующему раунду – пусть жизнь придет и покажет мне, что еще есть в мире», – сказала певица в интервью El Punto.

Шакира и Пике расстались летом 2022 года из-за измен футболиста. Ранее Пике опубликовал фото с новой девушкой Кларой Чиа Марти в своем инстаграме.

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13 комментариев

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^XAN^
Ответ Трент Резнор
Разведёнка с прицепом ищет приключений
Ребёнок для тебя прицеп ? Странный ты чел… сходи проверься
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Ян Константинопольский
Ей пора перестать позориться.Совсем опустилась и теперь никому не нужна
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Rad0
Досадно, когда девочки вместо проработки обиды от измены, начинают натягивать на себя образ альфа-самчихи, и из-за одного козла относятся потребительски даже к порядочным парням.
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Raul14
"Я не знаю, был ли у меня мужик или баба. Он всегда занимался клеветой в Твиттере" Добавила Шакира))
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Трент Резнор
Разведёнка с прицепом ищет приключений
+1
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20!8
Эх, если бы она чувствовала одна самодостаточной, то не кричала бы об этом на каждом углу
+8
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Гамаль Хайдаров
Бузова мирового масштаба
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-2
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Philatelist79
И поэтому она об этом вопит из каждого утюга. Знатно полыхает
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.ru
Bizarrap... спела и кончила
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llolishe
Шакира как певица выиграла больше чем Пике как футболист

Может Жерар устал, что более успешная жена его троллит?
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llolishe
Дайте ей номер Заремы
Та ей обьяснит что для современной женщины нужны два футбольных клуба
Один(Спартак)что болеть за клуб ,а другой Зенит чтобы с некой завистью хейтить при этом
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dimonivanov
значит еще 500 интервью ждем о том, как Шакире все равно и какая она самодостаточная
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dr. cage
На самом деле Шакира очень сильная женщина.. Больше 10 лет она пыталась показывать, что в её семье все хорошо и благополучно.. Простила Пике измену с боснийцем.
Но видимо интрижка Пике с Иброй бесследно не прошла.. Тот роковой поцелуй игроков Барсы на парковке, что попал на страницы всех медиа оказался разрушительным..
+3
-6
-3
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