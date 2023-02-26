Шакира убрала куклу ведьмы с балкона, выходящего в сторону дома матери Пике

В отношениях Шакиры и родителей экс-защитника «Барселоны» возможны улучшения.

В январе сообщалось, что колумбийская певица, проживающая в Барселоне, выставила на балкон ростовую куклу ведьмы, которая смотрит в сторону дома его матери, проживающей рядом.

Как передает Marca, поп-исполнительница приняла решение убрать манекен, и это расценивается как проявление готовности простить родителей Пике – но не самого Жерара.

Бывший футболист «Барселоны» и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что он изменял певице.

Мать Пике схватила Шакиру за щеку и велела ей замолкнуть – в сети завирусилось видео 2016 года

Шакира выпустила новую песню после расставания с Пике: «Ты хочешь вернуться, я так и предполагала. Тебя больше здесь не ждут»