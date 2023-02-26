Шакира убрала куклу ведьмы с балкона, выходящего в сторону дома матери Пике
В отношениях Шакиры и родителей экс-защитника «Барселоны» Жерара Пике возможны улучшения.
В январе сообщалось, что колумбийская певица, проживающая в Барселоне, выставила на балкон ростовую куклу ведьмы, которая смотрит в сторону дома его матери, проживающей рядом.
Как передает Marca, поп-исполнительница приняла решение убрать манекен, и это расценивается как проявление готовности простить родителей Пике – но не самого Жерара.
Бывший футболист «Барселоны» и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что он изменял певице.
Мать Пике схватила Шакиру за щеку и велела ей замолкнуть – в сети завирусилось видео 2016 года
Шакира выпустила новую песню после расставания с Пике: «Ты хочешь вернуться, я так и предполагала. Тебя больше здесь не ждут»
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– Нет, – ответил Татарский.
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– Понял, не надо, – проговорил Татарский. – Меня вырвет сейчас.
– …свою огромную черную з....у чистым кокаином, – с удовольствием договорил Григорий. – Ты спросишь: при чем здесь этот негр? Я тебе отвечу. Я недавно «Розу Мира» перечитывал, то место, где о народной душе. Андреев писал, что она женщина и зовут ее Навна. Так мне потом видение было – лежит она как бы во сне, на белом таком камне, и склонился над ней такой черный, смутно видимый, с короткими крыльями, лица не разобрать, и, значит, ее…
Григорий притянул руками к животу невидимый штурвал.
– Хочешь знать, что вы все употребляете? – прошептал он, приближая к Татарскому искаженное лицо. – Вот именно. То, чем он себе посыпает. И в тот момент, когда он всовывает, вы колете и нюхаете. А когда он вынимает, вы бегаете и ищете, где бы взять… А он все всовывает и вынимает, всовывает и вынимает…
Татарский наклонился в просвет между столом и лавкой, и его вырвало.© Пелевин. - Вот с Вуду то же самое.