Шакира убрала куклу ведьмы с балкона, выходящего в сторону дома матери Пике

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира девушки и спорт музыка Футбол

В отношениях Шакиры и родителей экс-защитника «Барселоны» Жерара Пике возможны улучшения.

В январе сообщалось, что колумбийская певица, проживающая в Барселоне, выставила на балкон ростовую куклу ведьмы, которая смотрит в сторону дома его матери, проживающей рядом.

Как передает Marca, поп-исполнительница приняла решение убрать манекен, и это расценивается как проявление готовности простить родителей Пике – но не самого Жерара.

Бывший футболист «Барселоны» и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что он изменял певице.

Мать Пике схватила Шакиру за щеку и велела ей замолкнуть – в сети завирусилось видео 2016 года

Шакира выпустила новую песню после расставания с Пике: «Ты хочешь вернуться, я так и предполагала. Тебя больше здесь не ждут»

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Ебздрогыч
Почему у нас на спортсе нет раздела шаманизм/куклы вуду/оккультные практики? Контента полно: Шакира, африканские шаманы, Химки с Терюшковым...
действительно. там только про Мбаппе и Погба с их шаманами можно бесконечно писать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bestcapper
Три дня не спал, ждал этой новости.... спасибо спортс...

Еще расскажите пожалуйста, прикрутил ли плинтус Карагер, и вынес мусор Рэшфорд, попил ли чай Антони???
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dron Feoklistov
ух, бл**ть, аж от серца отлегло..
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Что делает такая спортивная новость на мифологическом сайте sports.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bazilic
Ураааааа
Я вернул аккаунт
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
– Может, знаешь, был такой писатель американский – Харольд Роббинс? – спросил он, пряча бутылку.
– Нет, – ответил Татарский.
– М..ак он полный. Но его читают все учительницы английского. Поэтому в Москве так много его книжек, а дети так плохо знают язык. У него в одном романе фигурировал негр, е..рь-профессионал, который тянул богатых белых теток. Так этот негр перед процедурой посыпал свою…
– Понял, не надо, – проговорил Татарский. – Меня вырвет сейчас.
– …свою огромную черную з....у чистым кокаином, – с удовольствием договорил Григорий. – Ты спросишь: при чем здесь этот негр? Я тебе отвечу. Я недавно «Розу Мира» перечитывал, то место, где о народной душе. Андреев писал, что она женщина и зовут ее Навна. Так мне потом видение было – лежит она как бы во сне, на белом таком камне, и склонился над ней такой черный, смутно видимый, с короткими крыльями, лица не разобрать, и, значит, ее…
Григорий притянул руками к животу невидимый штурвал.
– Хочешь знать, что вы все употребляете? – прошептал он, приближая к Татарскому искаженное лицо. – Вот именно. То, чем он себе посыпает. И в тот момент, когда он всовывает, вы колете и нюхаете. А когда он вынимает, вы бегаете и ищете, где бы взять… А он все всовывает и вынимает, всовывает и вынимает…
Татарский наклонился в просвет между столом и лавкой, и его вырвало.© Пелевин. - Вот с Вуду то же самое.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hitgoe Himgob
Ответ Nerazzurri-88
Вы Спид-инфо или Спортс?
Спортс.орг
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Держите в курсе.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nerazzurri-88
Вы Спид-инфо или Спортс?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Почему у нас на спортсе нет раздела шаманизм/куклы вуду/оккультные практики? Контента полно: Шакира, африканские шаманы, Химки с Терюшковым...
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий