«Реал» не хочет платить за Беллингема больше 120 млн евро. В клубе считают, что за эти деньги можно взять топ-бомбардира

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль Манчестер Сити бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы деньги Джуд Беллингем Футбол

«Реал» не готов платить любые деньги за возможность подписать Джуда Беллингема.

По данным As, мадридцы считают хавбека «Боруссии» Дортмунд приоритетной целью на рынке, но предпочтут переключиться на другой вариант, если за англичанина нужно будет заплатить больше 120 млн евро.

По мнению руководства, за такие деньги можно подписать форварда, способного забивать много голов.

Также чемпионы Испании не хотят участвовать в аукционе, договариваясь о зарплате. Футболисту дали понять: ему нужно твердо решить, что он собирается именно в «Реал», а не в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити», прежде чем речь пойдет о конкретных суммах.

Мадридцы не хотят переплачивать и рассчитывают на то, что их история и статус окажут на Беллингема решающее влияние.

Стоимость Беллингема выросла до 120 млн евро по версии Transfermarkt – он самый дорогой игрок Бундеслиги и в топ-3 в мире. Мусиала – 2-й в лиге, Виртц – 3-й

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33 комментария

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ljolik888
Ответ Val Smith
Думаешь мало команд захочет заполучить. Условная Бенфика с Порту, Бавария, другие клубы Испании могут получить преференцию. Боруссия сейчас одна из основных партнеров и получает игроков на вполне выгодных условиях, но все легко может поменяться.
Кого заполучить ? Сколько игроков Реала ты вспомнишь ? Который сейчас на высшем уровне .
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Raindrop Drop Top
Ну понятно, как стало ясно что он в реал не перейдёт, так сразу: ОЙ ОН НАМ И ТАК НЕ НУЖОН 🤣
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Val Smith
Ответ ljolik888
Да получит . Если Боруссия захочет купить молодую звёздочку Реала , то и сделает это . Мадрид не будет парится и отдаст , так как попасть в основной состав у них проблема . Ну честно - сколько попало за последнее время ?
Думаешь мало команд захочет заполучить. Условная Бенфика с Порту, Бавария, другие клубы Испании могут получить преференцию. Боруссия сейчас одна из основных партнеров и получает игроков на вполне выгодных условиях, но все легко может поменяться.
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SAKE01
Ответ белошип
Здесь соглашусь с руководством У Реала и так много топарей в полузащите,нужен крутой нап)
Подходящих для Реала топ нападающие в мире всего 4-5 футболистов и эти ближайшие годы не продаётся
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ljolik888
Ответ Val Smith
А получит потом Боруссия условного Хакими и прочих в аренду?
Да получит . Если Боруссия захочет купить молодую звёздочку Реала , то и сделает это . Мадрид не будет парится и отдаст , так как попасть в основной состав у них проблема . Ну честно - сколько попало за последнее время ?
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Михаил Стентор
Ответ Los Galácticos
Нравится взвешенная политика Реала на трансферном рынке, клуб чётко знает себе цену и игрокам на рынке. Платить больше 100 млн. (что и так очень много) за Джуда не стоит, еще неизвестно как у него пойдет игра в Ла Лиге.
Соседи из Барселоны ясно показали что будет, если так бездумно тратить бюджет)
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<~Inter~>
Ответ Val Smith
А получит потом Боруссия условного Хакими и прочих в аренду?
В любом случае получат. Не так много клубов в топ чемпионатах готовых делать ставку на молодых игроков и при этом играют на высоком уровне в еврокубках
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kodgong
Ответ Los Galácticos
Нравится взвешенная политика Реала на трансферном рынке, клуб чётко знает себе цену и игрокам на рынке. Платить больше 100 млн. (что и так очень много) за Джуда не стоит, еще неизвестно как у него пойдет игра в Ла Лиге.
политика политикой, но Холанд в Сити. черепашка так и будет тянуть лаве с шейхов. команда очень давно нуждается в обновлении топами.
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Hans Castorp
Смотрел матчи Билленгема в ЛЧ и на ЧМ, абсолютно не сложилось впечатление что чувак играет на такие деньги. Такая цена это просто хотелки Боруссии и результат взорванного рынка, не более
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kodgong
Ответ белошип
Здесь соглашусь с руководством У Реала и так много топарей в полузащите,нужен крутой нап)
кого много? кроос и модрич все. себальос никогда не был и не станет топом. чуамени сырой и тот же Вальверде интересней в опорке. рядом с камавингой срочно нужен ещё 1 игрок.
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<~Inter~>
Типа Кейна можно взять? Единственный другой топ нападающий на рынке это Осимхен, но он явно будет стоить дороже 120 млн
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Denis242424
Ответ Алдияр
спойлер: он перейдет в ливер а в след году когда ливер снова продует реалу будем рофлить над джудом
Ливерпуль пока не попадает в зону ЛЧ.
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Val Smith
Ответ ljolik888
Не хотят платить и не надо . Боруссии выгодно его продать за самые большие деньги или лучше оставить у себя . Так что Реал может быть в пролёте. Хотя , я как болельщик ЛаЛиги хотел бы его видеть в чемпионате Испании .
А получит потом Боруссия условного Хакими и прочих в аренду?
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REALITY
За 100м калеку Мудрика взяли 🤷🏻‍♂️
120 за топ игрока это отлично
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Геннадий Чеботарев
все правильно делает руководство. лучше купить условного Вейга или Шарки за 40 лимонов ,чем за одного выложить 150 лимонов. а на счёт форварда,надо для начала определится что может Альваро ,а потом уже смотреть кто надо. но это будет делать новый тренер и похоже что это уже происходит,но не оглашают.
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Ramisik
Ответ RMFC12
Интересно кто бы мог стать этим форвардом без учета мбаппе и холанда???
Ну да, Витю Осимхена Наполи за 120 не отдаст. Если за Мудика платят 100, то за Витю заломят цену.
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eRo
за 120 в нынешние цены можно купить Антони или Мудрика. Никто из них на топ-бомбардира не тянет. Реал уже покупал за 70 лямов Йовича. Но сильная линия полузащиты может заставить забивать любого хорошего форварда, а в Реале полузащите уже за 100 лет на троих. Беллингем - это потенциальный Кроос, который может полузащиту лет 15 возглавлять. А нападающих доступных сейчас нет, если не брать спорную экзотику типа Лукаку или Влаховича.
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RMFC12
Интересно кто бы мог стать этим форвардом без учета мбаппе и холанда???
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Алдияр
спойлер: он перейдет в ливер а в след году когда ливер снова продует реалу будем рофлить над джудом
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Агитатор
правильно. пора играть на понижение. ни один игрок гарантированно не укрепит Реал. хочет в Ливерпуль, пожалуйста! но перед глазами пример Санчо и МЮ.
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rigobersong
Морату планируют вернуть?:)
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Cyrenaic
Осимхена?
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DVM_1
Дзюбу? Не знааааю...
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ljolik888
Не хотят платить и не надо . Боруссии выгодно его продать за самые большие деньги или лучше оставить у себя . Так что Реал может быть в пролёте. Хотя , я как болельщик ЛаЛиги хотел бы его видеть в чемпионате Испании .
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Raul14
Вот мне очень интересно! Кто сливает эти информации?
В моем представлении это выглядит так: Сидят все директора там, менеджеры, президент. Обсуждают они эту тему и вдруг один из них берет телефон и пишет журналисту "AS" — Слушай чувак, мы тут поговорили на эту тему и решили не переплачивать за этого игрока. Мы хотим переманить его за счёт богатой истории! Можешь об этом писать!
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