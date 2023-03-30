«Реал» не хочет платить за Беллингема больше 120 млн евро. В клубе считают, что за эти деньги можно взять топ-бомбардира

«Реал» не готов платить любые деньги за возможность подписать .

По данным As, мадридцы считают хавбека « » Дортмунд приоритетной целью на рынке, но предпочтут переключиться на другой вариант, если за англичанина нужно будет заплатить больше 120 млн евро.

По мнению руководства, за такие деньги можно подписать форварда, способного забивать много голов.

Также чемпионы не хотят участвовать в аукционе, договариваясь о зарплате. Футболисту дали понять: ему нужно твердо решить, что он собирается именно в « », а не в « » или «Манчестер Сити», прежде чем речь пойдет о конкретных суммах.

Мадридцы не хотят переплачивать и рассчитывают на то, что их история и статус окажут на Беллингема решающее влияние.

Стоимость Беллингема выросла до 120 млн евро по версии Transfermarkt – он самый дорогой игрок Бундеслиги и в топ-3 в мире. Мусиала – 2-й в лиге, Виртц – 3-й