Представители «Реала» вылетят в Германию для переговоров с Беллингемом. «Мадрид» использует ту же стратегию, что и при подписании Тчуамени

В «Реале» уверены, что смогут подписать Джуда Беллингема.

По данным Marca, клуб считает подписание Беллингема приоритетной целью на летнее трансферное окно.

В ближайшие дни представители « » отправятся в Германию для переговоров с хавбеком дортмундской «Боруссии». Похожую стратегию клуб предпринимал при подписании , присоединившегося к команде летом прошлого года. Как и в случае с французом, англичанина попробуют убедить, что «Мадрид» – лучшее место для него.

В клубе утверждают, что предприняли все возможное для подписания , и теперь все зависит от решения самого игрока. Отмечается, что в «Реале» уверены в успехе сделки, поскольку поддерживают связь как с представителями « », так и с окружением Беллингема.

Цена трансфера, как ожидается, составит более 100 миллионов евро. При этом «Реал» не в состоянии заплатить 150 миллионов, на которые рассчитывает «Боруссия».

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