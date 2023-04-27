Представители «Реала» вылетят в Германию для переговоров с Беллингемом. «Мадрид» использует ту же стратегию, что и при подписании Тчуамени

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Орельен Тчуамени деньги Джуд Беллингем Футбол

В «Реале» уверены, что смогут подписать Джуда Беллингема.

По данным Marca, клуб считает подписание Беллингема приоритетной целью на летнее трансферное окно.

В ближайшие дни представители «Реала» отправятся в Германию для переговоров с хавбеком дортмундской «Боруссии». Похожую стратегию клуб предпринимал при подписании Орельена Тчуамени, присоединившегося к команде летом прошлого года. Как и в случае с французом, англичанина попробуют убедить, что «Мадрид» – лучшее место для него.

В клубе утверждают, что предприняли все возможное для подписания Беллингема, и теперь все зависит от решения самого игрока. Отмечается, что в «Реале» уверены в успехе сделки, поскольку поддерживают связь как с представителями «Боруссии», так и с окружением Беллингема.

Цена трансфера, как ожидается, составит более 100 миллионов евро. При этом «Реал» не в состоянии заплатить 150 миллионов, на которые рассчитывает «Боруссия».

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25 комментариев

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Sakw
Ответ fellx
Камавинга-Чуамени-Биллингем. Очередная топовая тройка полузащиты, последующие 5-7 лет💪
Камавинга если не перепрофилируется на ЛЗ 😂😬
+18
-1
+17
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buryat
Ответ fellx
Камавинга-Чуамени-Биллингем. Очередная топовая тройка полузащиты, последующие 5-7 лет💪
Если дождутся ухода Модрича и Крооса)
+13
-1
+12
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fellx
Камавинга-Чуамени-Биллингем. Очередная топовая тройка полузащиты, последующие 5-7 лет💪
+15
-7
+8
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fellx
Ответ VuNePonimaete
Ооочень слабо верится, что Перес сможет выиграть конкцренцию у британских клубов
Зависит от игрока. Если хочет денег - в АПЛ. Хочет ЛЧ - в Реал Мадрид
+15
-7
+8
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Сикарио
Ответ VuNePonimaete
Ооочень слабо верится, что Перес сможет выиграть конкцренцию у британских клубов
а кому интересно британское болото, когда тебя зовет Король?
+11
-5
+6
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Granero-24
Летом надо 3-4 новых игроков подписать. Усиление просто необходимо. В первую очередь нужен центр нап!!!!
+4
0
+4
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Максим Черкашин
Ответ Aleksandr Blaugranas
А какая стратегия была при подписании Тчуамени? Реал ведь просто заплатил за него столько, сколько просили
Семья в заложниках.😎
+5
-1
+4
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Aleksandr Blaugranas
А какая стратегия была при подписании Тчуамени? Реал ведь просто заплатил за него столько, сколько просили
+10
-7
+3
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Зубило
Ответ fellx
Камавинга-Чуамени-Биллингем. Очередная топовая тройка полузащиты, последующие 5-7 лет💪
На 15-17 лет
+1
0
+1
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vzi
Ответ Aleksandr Blaugranas
А какая стратегия была при подписании Тчуамени? Реал ведь просто заплатил за него столько, сколько просили
Этого было не достаточно. Необходимо было еще убедить игрока, который одной ногой уже был в Ливерпуле.
+1
0
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S H A R K
Ответ VuNePonimaete
Ооочень слабо верится, что Перес сможет выиграть конкцренцию у британских клубов
Думаю, что Сити в ближайшем будущем может зацепить парочку ушастиков. Возможно первый уже в этом сезоне будет. Это сильно повлияет на мнение Беллингема
+3
-3
0
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Саша Казенкинский
Ответ VuNePonimaete
Ооочень слабо верится, что Перес сможет выиграть конкцренцию у британских клубов
Почему? Не раз выигрывал
0
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Иван Абланов
Ответ Сикарио
а кому интересно британское болото, когда тебя зовет Король?
’британское болото’ - его родной дом
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RealJon
Ответ Максим Черкашин
Согласен в Реале играют люди за идею. Азар не даст соврать.🥪😎
да, всего-то подписали лучшего игрока того время. и ЗПу отдали просто так
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