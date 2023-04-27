Представители «Реала» вылетят в Германию для переговоров с Беллингемом. «Мадрид» использует ту же стратегию, что и при подписании Тчуамени
В «Реале» уверены, что смогут подписать Джуда Беллингема.
По данным Marca, клуб считает подписание Беллингема приоритетной целью на летнее трансферное окно.
В ближайшие дни представители «Реала» отправятся в Германию для переговоров с хавбеком дортмундской «Боруссии». Похожую стратегию клуб предпринимал при подписании Орельена Тчуамени, присоединившегося к команде летом прошлого года. Как и в случае с французом, англичанина попробуют убедить, что «Мадрид» – лучшее место для него.
В клубе утверждают, что предприняли все возможное для подписания Беллингема, и теперь все зависит от решения самого игрока. Отмечается, что в «Реале» уверены в успехе сделки, поскольку поддерживают связь как с представителями «Боруссии», так и с окружением Беллингема.
Цена трансфера, как ожидается, составит более 100 миллионов евро. При этом «Реал» не в состоянии заплатить 150 миллионов, на которые рассчитывает «Боруссия».
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