«ПСЖ» вступил в борьбу с «Реалом» за Беллингема. Парижане связались c окружением игрока «Дортмунда»
«ПСЖ» контактировал с хавбеком «Дортмунда» Джудом Беллингемом насчет трансфера
Парижский клуб вступил в борьбу с «Реалом» за англичанина, сообщает Cadena SER. В последнюю неделю «ПСЖ» связался с окружением 19-летнего игрока и задал ряд вопросов.
В то же время представители окружения Беллингема месяц назад были в Мадриде и общались с «Реалом». Также на игрока претендует «Манчестер Сити».
Утверждается, что «ПСЖ» начал проявлять интерес к Джуду из-за неопределенности по поводу будущего форварда Килиана Мбаппе.
Сам Беллингем хотел бы перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов, где он будет главным действующим лицом.
Совсем ничему не учатся, как сороки на всё поблескивающее
И вообще никакого плана на построение игры. Поэтому и набор игроков с тренером, который без понятия как из этого команду сделать
Вы, блин, это всё всерьез, что ли?