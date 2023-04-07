«ПСЖ» вступил в борьбу с «Реалом» за Беллингема. Парижане связались c окружением игрока «Дортмунда»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Футбол

«ПСЖ» контактировал с хавбеком «Дортмунда» Джудом Беллингемом насчет трансфера

Парижский клуб вступил в борьбу с «Реалом» за англичанина, сообщает Cadena SER. В последнюю неделю «ПСЖ» связался с окружением 19-летнего игрока и задал ряд вопросов.

В то же время представители окружения Беллингема месяц назад были в Мадриде и общались с «Реалом». Также на игрока претендует «Манчестер Сити».

Утверждается, что «ПСЖ» начал проявлять интерес к Джуду из-за неопределенности по поводу будущего форварда Килиана Мбаппе.

Сам Беллингем хотел бы перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов, где он будет главным действующим лицом.

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37 комментариев

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Макс Кидалов
Ответ breeze1989
Там сейчас Тчуамени на замене сидит. Чем этот вариант для него лучший?
Кроос, модрич, себальос, асенсио вероятно уйдут или завершат карьеру или останутся максимум ещё на год. Поэтому тут место будет для него как раз.
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Сергей Лимонников
Ответ FNT
Сказал он про действующего победителя ЛЧ, который крайне уверенно вышел в 1/4 текущего розыгрыша.
Да все видели, как в том году Реал выиграл. Без игры, за счёт сумасшедшего характера, ну и дикого фарта. Достаточно любую статистику глянуть. В этом году так не прокатит
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d'Herblay
Ещё один не отрабатывающий игрок)
Совсем ничему не учатся, как сороки на всё поблескивающее
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Mustang Shelby
Ответ breeze1989
Там сейчас Тчуамени на замене сидит. Чем этот вариант для него лучший?
Не путай тчуамени он опорник, а беллингем он цн.атакующий
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Сергей Лимонников
Ответ S1rAlex
Ну, не скажи. Во-первых, Бундеслига объективно более интересная. Сильных команд больше одной. Во-вторых, из золотой клетки сложно будет в хороший клуб уйти, тот же Мбаппе пример. Да и Неймар считался главным талантом поколения после КР и ЛМ, но сейчас и в топ-10 не входит в свои 30. Так что, только топ-лига для Джуда (АПЛ или Реал)
Да во Франции так же есть норм команды, стреляющие раз в пятилетку. Тот же Монако, Лион, Марсель. А вот чемпион всегда один и тот же. Так что чемпионаты одинаковые абсолютно. Только во Франции ПСЖ хоть иногда сливает чемпионат и не забирает игроков у "конкурентов" бесплатно
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Гусеконь
как сороки. Скупить всё подряд.
И вообще никакого плана на построение игры. Поэтому и набор игроков с тренером, который без понятия как из этого команду сделать
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breeze1989
Ответ Mustang Shelby
Самый лучший вариант для беллингема это Реал Мадрид
Там сейчас Тчуамени на замене сидит. Чем этот вариант для него лучший?
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Андрей Чучунков
Ответ S1rAlex
Ну Беллингем не дурак из приличной Бундеслиги идти в потешную лигу деревенских команд)
видели мы вашу БЛ в ЛЧ. скрутились кризисному Челси с тренером, который не может обыграть Саутгемптон. картонная лига (БЛ) по уровню с Лигой 1, только Бавария выделяется
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ARIGAMI ARIGAMI
Зачем ему лига 1?
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Mustang Shelby
Самый лучший вариант для беллингема это Реал Мадрид
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Виталий Ан
Ответ Футбол_это_жизнь
Только один вопрос, зачем это Беллингему? Только если завалят его тыщей миллионов долларов, и по итогу получат очередного Мбаппе. ПСЖ бы взять системного тренера и набрать команду, а не собирать блестящие по всей Европе!
ПСЖ заложник собственной популярности. Все что они вложили пошло на популярность клуба. Если уйдут Мбапе, Неймар, Месси, кто будет вообще смотреть игры ПСЖ и Лигу 1 ?! По этому и покупают имена, чтоб не потерять и популярность.
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Jadie James
Что думает Килиан об этом?
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Bayern_Norway
отличное место чтоб нажится.А года через 3 к арабам
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Футбол_это_жизнь
Ответ Мадрид наказывает!
Ты куда лезешь? Я тебе вроде запретил писать на ветках Реала. Тем более после 0-4 ты должен сидеть молча в кустах как побитая собака и не высовываться.
Запретить ты можешь только себе, закладывать за воротник и не носить треники с туфлями!
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S1rAlex
Ответ Сергей Лимонников
да одна херня в целом)
Ну, не скажи. Во-первых, Бундеслига объективно более интересная. Сильных команд больше одной. Во-вторых, из золотой клетки сложно будет в хороший клуб уйти, тот же Мбаппе пример. Да и Неймар считался главным талантом поколения после КР и ЛМ, но сейчас и в топ-10 не входит в свои 30. Так что, только топ-лига для Джуда (АПЛ или Реал)
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Metalloid
Не совершай ошибку, только не в этот мешок бестрофейный.
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FNT
Ответ Сергей Лимонников
ты куда лезешь? Мадридка сейчас может наказывать только в Испании и то не всех
Сказал он про действующего победителя ЛЧ, который крайне уверенно вышел в 1/4 текущего розыгрыша.
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Syndycate
Ответ S1rAlex
Ну Беллингем не дурак из приличной Бундеслиги идти в потешную лигу деревенских команд)
Про Мбаппе так же думали, но как видишь горы золота затмевают разум)
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Сергей Лимонников
Ответ S1rAlex
Ну Беллингем не дурак из приличной Бундеслиги идти в потешную лигу деревенских команд)
да одна херня в целом)
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Сергей Лимонников
Ответ Мадрид наказывает!
Ты куда лезешь? Я тебе вроде запретил писать на ветках Реала. Тем более после 0-4 ты должен сидеть молча в кустах как побитая собака и не высовываться.
ты куда лезешь? Мадридка сейчас может наказывать только в Испании и то не всех
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Мельников Михаил
Ответ Футбол_это_жизнь
Только один вопрос, зачем это Беллингему? Только если завалят его тыщей миллионов долларов, и по итогу получат очередного Мбаппе. ПСЖ бы взять системного тренера и набрать команду, а не собирать блестящие по всей Европе!
Все ништяк было.. до словосочетания - "очередного Мбаппе".
Вы, блин, это всё всерьез, что ли?
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Растиньяк
Можно отдать им бездарного Тчуамени, тем более они его хотели
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Артём Толоконников
Ответ Arthurino
Буквально час назад инсайдеры начали писать, что Реал предложит контракты Модричу, Кроосу и Себе, а от англичанина решили отказаться из-за суммы трансфера, которую запрашивает Боруссия, по этой же причине и у Ливерпуля есть вопросы, ну а ПСЖ на сумму все-равно смотреть не будет
Габри Вейга возьмут
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llolishe
Да ясно же пока Клопп в Ливерпуле там Беллингема не будет
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Мадрид наказывает!
Ответ Футбол_это_жизнь
Только один вопрос, зачем это Беллингему? Только если завалят его тыщей миллионов долларов, и по итогу получат очередного Мбаппе. ПСЖ бы взять системного тренера и набрать команду, а не собирать блестящие по всей Европе!
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