«ПСЖ» вступил в борьбу с «Реалом» за Беллингема. Парижане связались c окружением игрока «Дортмунда»

«ПСЖ» контактировал с хавбеком «Дортмунда» Джудом Беллингемом насчет трансфера

Парижский клуб вступил в борьбу с «Реалом» за англичанина, сообщает Cadena SER. В последнюю неделю « » связался с окружением 19-летнего игрока и задал ряд вопросов.

В то же время представители окружения месяц назад были в Мадриде и общались с «Реалом». Также на игрока претендует «Манчестер Сити».

Утверждается, что «ПСЖ» начал проявлять интерес к Джуду из-за неопределенности по поводу будущего форварда .

Сам Беллингем хотел бы перейти в клуб, выступающий в , где он будет главным действующим лицом.