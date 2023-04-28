226 млн рублей потратило Минспорта на подготовку к несостоявшемуся финалу ЛЧ-2022 в Петербурге
Минспорта потратило более 200 млн рублей на подготовку к несостоявшемуся финалу ЛЧ-2022.
Министерство спорта России потратило 225,9 млн рублей в 2022 году на подготовку к финалу Лиги чемпионов, следует из проекта федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2022 год». При этом первоначально в бюджете на 2022 год субсидия по подготовку к финалу Лиги чемпионов составляла 373,7 млн рублей.
«Конечно, какие-то деньги УЕФА и федерального бюджета были потрачены, потому что мы почти вплотную подошли к проведению финала. Не могли же мы начать подготовку к игре за месяц до ее начала.
Но в момент, когда финал у нас отняли, мы нанесли отсечку, больше ни за что не платили и остаточные средства вернули в УЕФА и Минспорт», – сказал генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.
Финальный матч Лиги чемпионов прошел 28 мая 2022 года. Он должен был состояться в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», однако в феврале УЕФА объявил о переносе матч на стадион «Стад де Франс».
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-я тебе денег на финал дал?
-дал!
-финал провели?
-нет!
-деньги!?
-какие деньги? 😁
https://www.sports.ru/football/1112666397-uefa-kompensiroval-rasxody-za-organizacziyu-finala-lch-2022-v-sankt-pe.html
Кстати, карма настигла всех в Париже за то, что у такого прекрасного города забрали финал, и вместо красоты, эстетики и российской культуры получили Африканский Париж:))