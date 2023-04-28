226 млн рублей потратило Минспорта на подготовку к несостоявшемуся финалу ЛЧ-2022 в Петербурге

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Алексей Сорокин Газпром Арена (Крестовский) Министерство спорта России стадионы деньги Футбол

Минспорта потратило более 200 млн рублей на подготовку к несостоявшемуся финалу ЛЧ-2022.

Министерство спорта России потратило 225,9 млн рублей в 2022 году на подготовку к финалу Лиги чемпионов, следует из проекта федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2022 год». При этом первоначально в бюджете на 2022 год субсидия по подготовку к финалу Лиги чемпионов составляла 373,7 млн рублей.

«Конечно, какие-то деньги УЕФА и федерального бюджета были потрачены, потому что мы почти вплотную подошли к проведению финала. Не могли же мы начать подготовку к игре за месяц до ее начала.

Но в момент, когда финал у нас отняли, мы нанесли отсечку, больше ни за что не платили и остаточные средства вернули в УЕФА и Минспорт», – сказал генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.

Финальный матч Лиги чемпионов прошел 28 мая 2022 года. Он должен был состояться в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», однако в феврале УЕФА объявил о переносе матч на стадион «Стад де Франс».

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27 комментариев

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Антофф
Абажаю этих ребят
+35
-3
+32
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Simplicissimus
на что потратили хоть? на профурсеток с резиновыми титьками в стрипъ-баре?
+29
-1
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Пуховик.Венгера
За счёт Блиновской можно компенсировать
+14
0
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TaR
Расстроились что не состоялся, могли бы больше поднять
+2
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Patriarkh Kirill
Ответ Антофф
Абажаю этих ребят
Афигительные ребята!
+2
0
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космонавт на дереве
Ответ rigobersong
Так вот же новость была, что все вернули:) https://www.sports.ru/football/1112666397-uefa-kompensiroval-rasxody-za-organizacziyu-finala-lch-2022-v-sankt-pe.html Кстати, карма настигла всех в Париже за то, что у такого прекрасного города забрали финал, и вместо красоты, эстетики и российской культуры получили Африканский Париж:))
вот бедняжки, такой шанс упустили, вечно жалеть будут. Так карма европейцев ещё не наказывала
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Schiaff1no
Ответ Oleg Andreev
Комментарий удален пользователем
Так средства возместили, об этом браво отчитывались еще с полгода назад, но пилу так просто не остановить
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Simplicissimus
на что потратили хоть? на профурсеток с резиновыми титьками в стрипъ-баре?
На организацию финала написано же. Или ты думаешь, что матчи такого уровня за пару недель можно организовать? Взять хотя бы рекламу: согласование, изготовление макетов, различных конструкций,отпечатка баннеров, буклетов,полиграфии, щитов, монтаж. Это все делается и планируется задолго до финала, деньги соответственно выделяются тоже. Это только одна из составляющих организации мероприятия подобного масштаба.
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jonnysilverhand01
Будет кто-то сидеть 10 июня в своей новой 200 метровой квартирке в центре Москвы и смотреть прямую трансляцию со стадиона Ататюрка, а главное шептать: «Как же достали эти американцы, спасибо тебе Путин, что ты у нас навел порядок, победил коррупцию и кумовство» !
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Кеша
А на что потратили такую сумму ? Хотя бы пример привели бы . Например , 110 млн на рекламу. Мне просто непонятно.
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Михаил
Вот это уровень!
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Добрый Ретроград
Чёт слабовато бюджет освоили)
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oberkorn
Так вот откуда новые миллионеры взялись.
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Rumov
Кому то повезло. Новая вилла, новая яхта. Кинули нас, лохов на наши налоги. Как всегда.
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Iuasamotu
Сами у себя отняли финал мирного турнира. Все претензии к своему главнокомандующему
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Владислав Романов
Как в Ералаше прям:
-я тебе денег на финал дал?
-дал!
-финал провели?
-нет!
-деньги!?
-какие деньги? 😁
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rigobersong
Так вот же новость была, что все вернули:)

https://www.sports.ru/football/1112666397-uefa-kompensiroval-rasxody-za-organizacziyu-finala-lch-2022-v-sankt-pe.html

Кстати, карма настигла всех в Париже за то, что у такого прекрасного города забрали финал, и вместо красоты, эстетики и российской культуры получили Африканский Париж:))
+4
-4
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Jack & Daniels
Ну хотя бы на не состоявшийся матч они не потратили сверх бюджета) это уже успех
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Oleg Andreev
Комментарий удален пользователем
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Glamm
Ответ Гамарджоба Генацвале
На организацию финала написано же. Или ты думаешь, что матчи такого уровня за пару недель можно организовать? Взять хотя бы рекламу: согласование, изготовление макетов, различных конструкций,отпечатка баннеров, буклетов,полиграфии, щитов, монтаж. Это все делается и планируется задолго до финала, деньги соответственно выделяются тоже. Это только одна из составляющих организации мероприятия подобного масштаба.
Предоплата, нет?
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Непристойное предложение
Ответ Oleg Andreev
Комментарий удален пользователем
ну да, ведь финал там не состоялся по вине УЕФА, да?
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Golfimbyl
Интересно сколько 🤔 сколько тогда вернули ? Пятихатку…
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