«Зенит» ожидает потерю 1-1,5 млрд рублей в год при введении Fan ID в текущем формате

недоволен реализацией плана по внедрению Fan ID из-за возможных финансовых потерь.

По сведениям «РБ Спорт», петербуржцы направили в Министерство спорта, РФС и РПЛ письмо, в котором выразили обеспокоенность правилами выдачи и использования паспорта болельщика, установленными соответствующими нормативно-правовыми документами.

«Зенит» выделил три основных пункта, вызывающих вопросы:

1. Болельщики смогут купить билеты на матч только при наличии персонифицированной карты, что лишит их возможности спонтанно посетить стадион, как это бывало во время ЧМ-2018 и Евро-2020.

2. Получить Fan ID будет можно лишь при личном посещении многофункциональных центров, что может привести к оттоку зрителей из-за высокой нагрузки на МФЦ.

3. Иностранные фанаты, персонал и команды не смогут оформить паспорта.

По оценкам «Зенита», сами питерцы могут потерять 1-1,5 млрд рублей за сезон, остальные клубы – десятки миллиардов, поскольку появятся «пустые трибуны» и «серьезные финансовые потери» из-за снижения поступлений от реализации билетов, кейтеринга и сотрудничества со спонсорами, для которых важна заполняемость стадиона.

Для решения вопросов «Зенит» предлагает создать рабочую группу, включающую представителей , , клубов, Минцифры и Минспорта.

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