Сорокин о Суперкубке: «В Петербурге почти все было готово к финалу ЛЧ. Логично использовать эти наработки»

объяснил, в чем преимущество проведения Суперкубка в Санкт-Петербурге перед другими городами.

«В наработках, которые будут востребованы. Большие приготовления к статусному матчу состоялись, и абсолютно логично это использовать. В Санкт-Петербурге было готово почти все.

Сам город прекрасно «экипирован» для матчей высокого уровня: есть готовый гостиничный фонд, согласованные места сбора болельщиков, городские волонтеры, есть команда оргкомитета. Разработан и утвержден транспортный план, все политики и процедуры, относящиеся к безопасности.

Важно, что многое можно реализовать в кратчайшие сроки, так как большой объем работы уже проделан. Более того, вокруг стадиона есть достаточный объем временной инфраструктуры, которая после Евро была передана городу», – сказал бывший глава организационного комитета финала чемпионов в Санкт-Петербурге.

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