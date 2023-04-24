Абаскаль о 4:3 с «Краснодаром»: «Спартак» вышел со страхом, но показал характер. Мы – здесь, никуда не уходили»
Гильермо Абаскаль отметил волнение «Спартака» в начале игры с «Краснодаром» (4:3).
– Почему первый тайм так отличался от второго?
– Мы зашли в этот матч с боязнью и страхом, не все получалось поначалу, потом пропущенный гол усугубил ситуацию.
В таких матчах всегда все решает и определяет характер. Ребята сегодня его продемонстрировали и добились результата.
Ранняя замена Чернова связана с тем, чтобы больше играть в атаку. У нас были травмированные игроки, мы не были уверены, что Зобнин сможет отыграть много минут. Мы адаптировались и затем сделали замены.
Дуарте проделал очень большой объем работы, очень важный для нас игрок, своим характером гнал команду вперед. В эпизоде с пропущенным голом была ошибка Денисова, который отдал передачу. Мы играем против очень быстрой команды, и они воспользовались ситуацией.
«Спартак» – здесь, никуда не уходил. У нас возвращаются футболисты после травм, которые будут нам помогать, – отметил главный тренер «Спартака».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Бгг
В динамике мне тоже показалось, что это пенальти. На повторе не очень понятно было, больше на ноги по привычке смотришь, но за ноги его не цепляли 100%.