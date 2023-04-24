Абаскаль о 4:3 с «Краснодаром»: «Спартак» вышел со страхом, но показал характер. Мы – здесь, никуда не уходили»

Гильермо Абаскаль отметил волнение «Спартака» в начале игры с «Краснодаром» (4:3).

– Почему первый тайм так отличался от второго?

– Мы зашли в этот матч с боязнью и страхом, не все получалось поначалу, потом пропущенный гол усугубил ситуацию.

В таких матчах всегда все решает и определяет характер. Ребята сегодня его продемонстрировали и добились результата.

Ранняя замена связана с тем, чтобы больше играть в атаку. У нас были травмированные игроки, мы не были уверены, что сможет отыграть много минут. Мы адаптировались и затем сделали замены.

проделал очень большой объем работы, очень важный для нас игрок, своим характером гнал команду вперед. В эпизоде с пропущенным голом была ошибка , который отдал передачу. Мы играем против очень быстрой команды, и они воспользовались ситуацией.

«Спартак» – здесь, никуда не уходил. У нас возвращаются футболисты после травм, которые будут нам помогать, – отметил главный тренер « ».

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