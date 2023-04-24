Абаскаль о 4:3 с «Краснодаром»: «Спартак» вышел со страхом, но показал характер. Мы – здесь, никуда не уходили»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Роман Зобнин Никита Чернов Матч ТВ Алексис Дуарте Даниил Денисов Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль отметил волнение «Спартака» в начале игры с «Краснодаром» (4:3).

– Почему первый тайм так отличался от второго?

– Мы зашли в этот матч с боязнью и страхом, не все получалось поначалу, потом пропущенный гол усугубил ситуацию.

В таких матчах всегда все решает и определяет характер. Ребята сегодня его продемонстрировали и добились результата.

Ранняя замена Чернова связана с тем, чтобы больше играть в атаку. У нас были травмированные игроки, мы не были уверены, что Зобнин сможет отыграть много минут. Мы адаптировались и затем сделали замены.

Дуарте проделал очень большой объем работы, очень важный для нас игрок, своим характером гнал команду вперед. В эпизоде с пропущенным голом была ошибка Денисова, который отдал передачу. Мы играем против очень быстрой команды, и они воспользовались ситуацией.

«Спартак» – здесь, никуда не уходил. У нас возвращаются футболисты после травм, которые будут нам помогать, – отметил главный тренер «Спартака».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

83 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donnie
Зашел на спортс.ру под конец матча, вижу 4-3. Читаю комменты и вижу одно нытье всяких болотных парасолек про пенальти на Соболеве и неназначенном пенальти на Сперцяне. Включил матч тв, посмотрел повторы: удар по ноге Соболева - чистый пенальти, ну и на Сперцяне Николаев четко разобрал эпизод. Короче нытьем болотных доволен)
+212
-18
+194
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman FCSM
Оборону надо усилять. Это никуда не годится
+71
-2
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Чернова надо гнать. Он просто не умеет защищаться 1 в 1.
+32
-4
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Кошелек
Ответ Камбоджа Иванов
Да никто не удивлён. У вас все решения против Спартака - это заговор, а все решения в пользу Спартака вы не замечаете. Поэтому над вами все и ржут. В пользу Спартака уже 5 туров подряд есть ошибки, но никто ничего не говорит. Последние 5 туров: - не наказанный второй ЖК Литвинов в матче с Оренбургом (20 тур); - фол Зобнина в штрафной против Ахмата, за что не наказаны пенальти (21 тур); - липовая пенка на ничью с Динамо (22 тур); - как минимум, 1 липовая пенка из 3 с Торпедо (23 тур); - не назначенный пенальти с Краснодаром за фол на Сперцяне (24 тур).
Какие решения были в этом матче неверные? Сперцян, чуть не раздевший Тавареша, и искавший контакт весь тот эпизод, должен был получить жёлтую, в любом случае, даже если был контакт в штрафной, Сперцян изначально нарушал правила, и ни о каком пенальти там говорить нельзя.
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Кошелек
Кстати, да, Денисов, будучи свежим, обрезал всю команду. Ну и понятно, что дистанционная скорость Дуарте на много ниже, чем у Бачи, он даже сфолить не смог. Литвинова, Мартинса не было, опорная зона в принципе отсутствовала, хорошо, что с такими проблемами удалось победить.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Абаскаль молодец, что поддержал Дуарте, а не стал закапывать, потому что то что произошло в эпизоде со 2 голом Краснодара - мрак.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ken2ki
Ответ Камбоджа Иванов
Да никто не удивлён. У вас все решения против Спартака - это заговор, а все решения в пользу Спартака вы не замечаете. Поэтому над вами все и ржут. В пользу Спартака уже 5 туров подряд есть ошибки, но никто ничего не говорит. Последние 5 туров: - не наказанный второй ЖК Литвинов в матче с Оренбургом (20 тур); - фол Зобнина в штрафной против Ахмата, за что не наказаны пенальти (21 тур); - липовая пенка на ничью с Динамо (22 тур); - как минимум, 1 липовая пенка из 3 с Торпедо (23 тур); - не назначенный пенальти с Краснодаром за фол на Сперцяне (24 тур).
)) и ничего по делу не написано, классика
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Древний спартач
У меня болезненный вопрос . Сколько атака Спартака должна забить при такой обороне , чтобы болельщик чувствовал себя спокойно хотя бы на 85-й минуте ?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman FCSM
Ответ Камбоджа Иванов
Вы как дышали в пятую точку Ростову, так и дышите, мы знаем, что вы никуда не уходили.
Че, ставочка сгорела? Бомбит у тебя так, что видно из космоса
Бгг
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donnie
Ответ Камбоджа Иванов
Да никто не удивлён. У вас все решения против Спартака - это заговор, а все решения в пользу Спартака вы не замечаете. Поэтому над вами все и ржут. В пользу Спартака уже 5 туров подряд есть ошибки, но никто ничего не говорит. Последние 5 туров: - не наказанный второй ЖК Литвинов в матче с Оренбургом (20 тур); - фол Зобнина в штрафной против Ахмата, за что не наказаны пенальти (21 тур); - липовая пенка на ничью с Динамо (22 тур); - как минимум, 1 липовая пенка из 3 с Торпедо (23 тур); - не назначенный пенальти с Краснодаром за фол на Сперцяне (24 тур).
Перечитай что я пишу. Я зашел в комменты - вижу одно нытье и конкретно по этим двум эпизодам причем от якобы адекватных питерских. Думаю блин, неужели действительно судья так накосячил. Так нет, это просто нытье питерских)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anufriy
Всем пламенный привет кто поставил после 2 гола на Спартак, я поднял 360000... Спасибо большое любимой команде!!!!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Агафонов
Ответ Камбоджа Иванов
Да никто не удивлён. У вас все решения против Спартака - это заговор, а все решения в пользу Спартака вы не замечаете. Поэтому над вами все и ржут. В пользу Спартака уже 5 туров подряд есть ошибки, но никто ничего не говорит. Последние 5 туров: - не наказанный второй ЖК Литвинов в матче с Оренбургом (20 тур); - фол Зобнина в штрафной против Ахмата, за что не наказаны пенальти (21 тур); - липовая пенка на ничью с Динамо (22 тур); - как минимум, 1 липовая пенка из 3 с Торпедо (23 тур); - не назначенный пенальти с Краснодаром за фол на Сперцяне (24 тур).
Какоджа, кто это все? Ты с своим мужем? Лолики🤣
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Updated
Хочется, чтобы сегодняшний матч стал переломным, в лучшую сторону.А сегодня молодцы, неожиданный камбэк)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олигофрен
Ответ Андрей Андреев
А кто признал, что это ошибки?
Камбоджа.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MIKLOVAN
Ответ Камбоджа Иванов
Да никто не удивлён. У вас все решения против Спартака - это заговор, а все решения в пользу Спартака вы не замечаете. Поэтому над вами все и ржут. В пользу Спартака уже 5 туров подряд есть ошибки, но никто ничего не говорит. Последние 5 туров: - не наказанный второй ЖК Литвинов в матче с Оренбургом (20 тур); - фол Зобнина в штрафной против Ахмата, за что не наказаны пенальти (21 тур); - липовая пенка на ничью с Динамо (22 тур); - как минимум, 1 липовая пенка из 3 с Торпедо (23 тур); - не назначенный пенальти с Краснодаром за фол на Сперцяне (24 тур).
Следить надо за послематчевыми разбора и, ты пишешь фразы-клише двадцати летней давности, лучше помолчи, если не следишь за реалиями, это все уже относится к ныне сильным мира сего, есссвввно бомжимакам
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лига Мастеров
Ответ murzzzzzilka
Не согласна про Дуарте. Как он возвращался перед голом… Ну, это просто трындец. Я смотрела и не верила своим глазам.
просто тренер не стал убивать Дуарте! Всё вче видели и все всё понимают. Он ему скажет отдельно и зачем пинать игрока своего которого уже всё попинали. Психология!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ken2ki
Ответ Камбоджа Иванов
И почему я не удивлен? Вы, по классике, предпочитаете не замечать. Ждем нытья после пенальти в матче с Ростовом.
Ты вот пасть открыл, но ничего по делу 2ой раз подряд не написал. Удивляйся отражению в толчке тогда
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Древний спартач
У меня болезненный вопрос . Сколько атака Спартака должна забить при такой обороне , чтобы болельщик чувствовал себя спокойно хотя бы на 85-й минуте ?
Минимум 5. И надеяться, что нападение соперника будет не слишком быстрым и поворотливым:))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Ольшанский
Ответ Arman FCSM
Оборону надо усилять. Это никуда не годится
Оборона просто ноль, кроме Джикии. Особенно Дуарте...просто никакой.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Камбоджа Иванов
Да никто не удивлён. У вас все решения против Спартака - это заговор, а все решения в пользу Спартака вы не замечаете. Поэтому над вами все и ржут. В пользу Спартака уже 5 туров подряд есть ошибки, но никто ничего не говорит. Последние 5 туров: - не наказанный второй ЖК Литвинов в матче с Оренбургом (20 тур); - фол Зобнина в штрафной против Ахмата, за что не наказаны пенальти (21 тур); - липовая пенка на ничью с Динамо (22 тур); - как минимум, 1 липовая пенка из 3 с Торпедо (23 тур); - не назначенный пенальти с Краснодаром за фол на Сперцяне (24 тур).
Я извиняюсь, а ошибки против Спартака в вашем списке будут?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Араев
Ответ Евгений Кошелек
Кстати, да, Денисов, будучи свежим, обрезал всю команду. Ну и понятно, что дистанционная скорость Дуарте на много ниже, чем у Бачи, он даже сфолить не смог. Литвинова, Мартинса не было, опорная зона в принципе отсутствовала, хорошо, что с такими проблемами удалось победить.
Согласен. Нельзя в этом эпизоде все валить на Дуарте. Денисов (недоразумение, а не футболист) тоже виноват не меньше
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Аморалинни
Подписан: спартак Конечно для тебя Николаев четко разобрал эпизод))
А что не так? За футболку не держал краснодарец?
В динамике мне тоже показалось, что это пенальти. На повторе не очень понятно было, больше на ноги по привычке смотришь, но за ноги его не цепляли 100%.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Араев
Наши защитники даже на фоне Краснодара - не уровень. Игра впереди с Ростовом. Там тоже большой нап. Опять проблемы. Без Жиго тяжко.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Аморалинни
Подписан: спартак
И что? То есть, объективными могут быть лишь те, кто ненавидит Спартак, так что ль?:)))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avAngard
Ответ Евгений Араев
Согласен. Нельзя в этом эпизоде все валить на Дуарте. Денисов (недоразумение, а не футболист) тоже виноват не меньше
Да больше косяк его в том что остановился,до конца бороться. В друг Селихов отбил,отскок,а он в епенях
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий