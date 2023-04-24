Абаскаль о намеках Ивича на влияние судей: «Мне нечего сказать. «Спартаку» в сложные моменты помогают уверенность, доверие и сердце»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Владимир Ивич Джон Кордоба Матч ТВ Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль отказался обсуждать судейство матча «Спартак» – «Краснодар» (4:3).

Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Владислава Безбородова.

– Хотел бы попросить прощения. Я потерял голос, мне трудно говорить сейчас.

В сложные моменты команде помогают уверенность, доверие и, конечно, сердце. Важно сказать и о наших трудностях. Это непросто: у нас много травмированных футболистов. Тем не менее мы показали, что у нашей команды есть сердце, которое помогает в такие минуты. Это ситуация должна стать отправной точкой.

– С чем был связан ваш спринт после свистка? Вы не пожали руку коллеге.

– Это мое обычное поведение – я всегда сразу убегаю. За исключением пары случаев, когда мне нужно сказать что‑то команде, я всегда быстро убегаю. Особенно на нашем стадионе, где я знаю короткие пути.

– Тренер «Краснодара» сказал, что принимает ответственность команды только в третьем голе, но про остальные добавил: «Лучше не буду об этом говорить». Явный намек на судейство.

– Во‑первых, с большим уважением отношусь к своему коллеге, но мне нечего сказать по этому поводу. На протяжении всего матча скамейка «Краснодара» вела себя нервозно. Даже Кордоба побежал ко мне и начал говорить, что пенальти не было. Это было во время матча. Но в целом скажу, что со всем уважением отношусь к своему коллеге.

Соболев сказал, что в перерыве был разговор на повышенных тонах.

– Голос я потерял по ходу матча. То, что мы говорили в раздевалке, останется там. Но понятно, что в такие моменты нужен характер, – заявил главный тренер «Спартака».

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20 комментариев

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Сергей Пичугин
Ответ Удар Кержакова
Капец сколько пафоса
наоборот, скромно сказано. и с уважением к сопернику
+24
-1
+23
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Spartakus1984
Даже Кордоба побежал ко мне и начал говорить, что пенальти не было.(с) Пусть повтор посмотрит Кордоба,просто ударили Соболева по ноге сзади.
+25
-3
+22
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mnogokotin-
верим )
+17
-1
+16
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Spartakus1984
Ответ Удар Кержакова
Капец сколько пафоса
Ты интревью Ивича этого читал?
+6
-2
+4
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Эдуард Шаталов
Браво Гильермо ✊
отличный тренер
+7
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white@kiD
давно у нас в лиге не было такого позорного судейства
+6
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Ильдар Фарукшин
Люблю Рыжиго ❤️❤️❤️❤️
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Удар Кержакова
Ответ murzzzzzilka
Он на эмоциях, он так чувствует вот прямо сейчас. Что в этом пафосного?
Вы девушка вам видимо приятно, а меня тошнит от таких розовых высказываний после победы.
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Lux_Vid Александров
Ответ Spartakus1984
как ты?Ты же матч даже ен смотрел.Признайся
Да, как и судья. В моменте с чистым пенальти в ворота Спартака судья даже не позвал посмотреть повтор, зато когда надо было сбить финальный навал, решил посмотреть три повтора на которых вообще не видно эпизод. Судья на вар вообще ниразу не топил за Спартак, так и запишем
+2
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LAOWAI
судейки продажные , а после чаепития - особенно продажные
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SMART789
звучит как тост на чаепитии
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murzzzzzilka
Ответ Удар Кержакова
Капец сколько пафоса
Ты точно понимаешь значение слова «пафос»?:)
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Удар Кержакова
Ответ murzzzzzilka
Ты точно понимаешь значение слова «пафос»?:)
Конечно, ведь мне помогает доверие, смелость и сердце.
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murzzzzzilka
Ответ Удар Кержакова
Конечно, ведь мне помогает доверие, смелость и сердце.
Он на эмоциях, он так чувствует вот прямо сейчас.
Что в этом пафосного?
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Spartakus1984
Ответ Lux_Vid Александров
Тут конечно все болелы Спартака неожиданно ослепнут))
как ты?Ты же матч даже ен смотрел.Признайся
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Antonio Romangoli
Ответ Lux_Vid Александров
Да, как и судья. В моменте с чистым пенальти в ворота Спартака судья даже не позвал посмотреть повтор, зато когда надо было сбить финальный навал, решил посмотреть три повтора на которых вообще не видно эпизод. Судья на вар вообще ниразу не топил за Спартак, так и запишем
В матче Зенита и Динамо тоже не смотрели повторы с нарушениями игроков Зенита на игроках Динамо , в баскетбольной игре Уникс Зенит тоже самое , фолы Зенита не смотрели и не видели , так что все эти вопросы задавай Газпромовским управленцам , которые нормально повторы не могут показать .
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