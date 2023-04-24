Абаскаль о намеках Ивича на влияние судей: «Мне нечего сказать. «Спартаку» в сложные моменты помогают уверенность, доверие и сердце»

Гильермо Абаскаль отказался обсуждать судейство матча «Спартак» – «Краснодар» (4:3).

Игру обслуживала бригада арбитров под руководством .

– Хотел бы попросить прощения. Я потерял голос, мне трудно говорить сейчас.

В сложные моменты команде помогают уверенность, доверие и, конечно, сердце. Важно сказать и о наших трудностях. Это непросто: у нас много травмированных футболистов. Тем не менее мы показали, что у нашей команды есть сердце, которое помогает в такие минуты. Это ситуация должна стать отправной точкой.

– С чем был связан ваш спринт после свистка? Вы не пожали руку коллеге.

– Это мое обычное поведение – я всегда сразу убегаю. За исключением пары случаев, когда мне нужно сказать что‑то команде, я всегда быстро убегаю. Особенно на нашем стадионе, где я знаю короткие пути.

– Тренер «Краснодара» сказал, что принимает ответственность команды только в третьем голе, но про остальные добавил: «Лучше не буду об этом говорить». Явный намек на судейство.

– Во‑первых, с большим уважением отношусь к своему коллеге, но мне нечего сказать по этому поводу. На протяжении всего матча скамейка «Краснодара» вела себя нервозно. Даже Кордоба побежал ко мне и начал говорить, что пенальти не было. Это было во время матча. Но в целом скажу, что со всем уважением отношусь к своему коллеге.

– сказал, что в перерыве был разговор на повышенных тонах.

– Голос я потерял по ходу матча. То, что мы говорили в раздевалке, останется там. Но понятно, что в такие моменты нужен характер, – заявил главный тренер « ».

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