Гендиректор «Спартака» об Абаскале: «Нет причин для недоверия. Разочарование от вылета из Кубка есть, но это не повод опускать руки»

В «Спартаке» исключили увольнение главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Нет причин для недоверия. Спады бывают у любой команды, но это не повод посыпать голову пеплом и принимать какие-то резкие решения. Нужно правильно идентифицировать причины, решить проблемы и двигаться дальше.

Тем более команда у нас достаточно молодая, время на ее строительство необходимо. У нас в составе, если не ошибаюсь, 11-12 человек, которым нет 24 лет. Безусловно, этим игрокам нужно еще набираться опыта. Нужна определенная стабильность на длинной дистанции. На подходе у нас порядка пяти игроков до 20 лет, которых привлекали к основе.

Поэтому говорить, что команда здесь и сейчас должна добиваться желаемого для всех нас результата, наверное, преждевременно. Будем двигаться дальше, планомерно работать над созданием команды и над тем, чтобы игроки получали опыт, стабильность.

Вылет из Кубка? Разочарование от результата, конечно же, есть. Но это не повод опускать руки и говорить, что все пропало. Надо двигаться дальше», – сказал генеральный директор .

В последних 7 матчах « » одержал одну победу и потерпел три поражения. 24 апреля он сыграет с «Краснодаром» в Мир РПЛ.

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