РФС отклонил апелляцию «Пари НН» на техническое поражение в матче с «Торпедо»
РФС отклонил апелляцию «Пари НН» в отношении технического поражения в матче с «Торпедо».
Матч 20-го тура Мир РПЛ, состоявшийся 19 марта, завершился со счетом 1:1. В составе «Пари НН» на поле вышел Ярослав Михайлов, дисквалифицированный из-за перебора желтых карточек в Первой лиге и РПЛ, в результате чего КДК РФС присудил нижегородцам техническое поражение со счетом 0:3. Клуб не согласился с этим вердиктом и подал апелляцию.
«В четверг, 27 апреля, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором было принято следующее решение:
– Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород), оставить решение КДК РФС от 22 марта в силе», – говорится в заявлении РФС.
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