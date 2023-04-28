РФС отклонил апелляцию «Пари НН» на техническое поражение в матче с «Торпедо»

Теги премьер-лига Россия РФС Торпедо КДК РФС Пари НН Ярослав Михайлов Футбол

РФС отклонил апелляцию «Пари НН» в отношении технического поражения в матче с «Торпедо».

Матч 20-го тура Мир РПЛ, состоявшийся 19 марта, завершился со счетом 1:1. В составе «Пари НН» на поле вышел Ярослав Михайлов, дисквалифицированный из-за перебора желтых карточек в Первой лиге и РПЛ, в результате чего КДК РФС присудил нижегородцам техническое поражение со счетом 0:3. Клуб не согласился с этим вердиктом и подал апелляцию.

«В четверг, 27 апреля, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором было принято следующее решение:

– Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород), оставить решение КДК РФС от 22 марта в силе», – говорится в заявлении РФС.

Технарь в РПЛ: карточки игрока «НН» подарили «Торпедо» победу

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андоррский почтальон
Неужели рассчитывали, что удовлетворят?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фантом
Ответ ksiksi
Всё руководство футбола с их комитетами давно надо разогнать. Полная профнепригодность. И мобилизовать, пусть на Родину поработают.
А вот тут-то "руководство футбола" при чем? Если кого и разгонять, то сотрудников ПНН, прохлопавших дисквалификацию собственного игрока.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Странно почему не лига за этим следит? Клубы дают заранее составы на матч, судьи и прочие люди из лиги должны проверить всё и разрешить участие в матче.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий