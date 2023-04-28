РФС отклонил апелляцию «Пари НН» на техническое поражение в матче с «Торпедо»

РФС отклонил апелляцию «Пари НН» в отношении технического поражения в матче с «Торпедо».

Матч 20-го тура Мир РПЛ, состоявшийся 19 марта, завершился со счетом 1:1. В составе « » на поле вышел , дисквалифицированный из-за перебора желтых карточек в Первой лиге и , в результате чего КДК РФС присудил нижегородцам техническое поражение со счетом 0:3. Клуб не согласился с этим вердиктом и подал апелляцию.

«В четверг, 27 апреля, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором было принято следующее решение:

– Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород), оставить решение КДК РФС от 22 марта в силе», – говорится в заявлении .

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