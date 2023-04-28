Модрич из-за травмы бедра может не сыграть с «Сити» в 1-м полуфинале ЛЧ. Хавбек «Реала» пропустит финал Кубка Испании с «Осасуной»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА травмы Лука Модрич Футбол

Лука Модрич может пропустить первый полуфинал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

37-летний полузащитник «Реала» получил надрыв мышц задней поверхности левого бедра.

Хорватский футболист выбыл на две недели. Таким образом, он почти наверняка пропустит финал Кубка Испании с «Осасуной» 6 мая.

Участие Луки в первом матче с «Ман Сити» 9 мая теперь под вопросом. Он будет делать все возможное, чтобы успеть восстановиться.

В этом сезоне Модрич провел 28 матчей в Ла Лиге, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Его статистика – здесь.

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62 комментария

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Leo Messi
Ого это большая потеря
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Los Galácticos
Очень плохо, главный игрок в центре поля, если в кубке Осасуну должны обыграть и без него, то под МС очень нужен да и просто хочется чтобы команды сыграли в максимально сильных составах.
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Аскар Атаев
ох вот это потеря ощутимая , надеюсь восстановится к важным матчам лч . здоровья легенде
+12
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Axmat Cecenov
Вот поэтому не надо было выпускать в матче с Жироной. Впереди важные матчи с Сити и финал кубка. Кому нафиг сдался уже проигрынный турнир
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Yubaba
Ответ ДЖИН
Четко Модрич слился. Чтобы лишний раз не позорится.
Вы бы шли дальше покорять Ле, чего позоритесь на ветках Лч и Реала
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Rus Donskoy
Ответ Аскар Атаев
ох вот это потеря ощутимая , надеюсь восстановится к важным матчам лч . здоровья легенде
так с Манчестер сити это и есть важный матч
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DonaldBrashear 2.0
в ответной игре с Челси выглядел ужасно на самом деле, очень много ошибок было, так что, это может быть, даже плюс. Выйдет Тчуамени в центр поля, и норм, Кроос с Феде чуть выше играть будут.
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Евгений Вырныгаев
огромная, Камавинга в теории может заменить, но хз как он выступит в таких важных матчах.
в той ЛЧ в плей-офф хорошо выходил
+2
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Leo Messi
Ого это большая потеря
ну я бы Камавингу в центр поставил, он будет к месту
+3
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Rus Donskoy
Ответ Аскар Атаев
это противостояние и имел ввиду
ясно спасибо
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Arthurino
Ответ Los Galácticos
Очень плохо, главный игрок в центре поля, если в кубке Осасуну должны обыграть и без него, то под МС очень нужен да и просто хочется чтобы команды сыграли в максимально сильных составах.
Тренерскому штабу придется пораскинуть мозгами. Как бы команда не села в глухую оборону без Луки, почти уверен, что Кама выйдет слева в защите, а значит в середине будет 2 варианта. Тчуамени, что значит почти полный отказ от креатива и созидания в середине и рискованный шаг в лице Себальоса, который непонятно, как будет смотреться со старта игры. Хотя может быть и вариант с Начо слева и Камой в роли Модрича. Посмотрим, что придумают, главное не перемудрить
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Евгений Вырныгаев
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Есть еще варианты?
круто, мастерски, великолепно, ох***но, выбирай что по душе
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Евгений Вырныгаев
Ответ Leo Messi
Ого это большая потеря
огромная, Камавинга в теории может заменить, но хз как он выступит в таких важных матчах.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Возможно это и не так страшно. В матче с Сити нужно будет много двигаться и играть в обороне, где более молодой Камавинга и Тчуамени могут больше пригодиться.
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инок
Модрич важный игрок для Реала. Потеря для него.
Здоровья Луке!
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Scorpion
Его ни один игрок из тех что есть не заменит. После того что увидел с Арсеналом будет очень тяжело.
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Rus Donskoy
Ответ Роман Ковачевич
Шансов нет если ты болеешь за какой нибудь псж, арсенал, мю, но у Реала всегда есть шансы и неплохие
я не против. Но реально нет шансов у Реала. игры нет абсолютно.
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ConorNite
Серьезная потеря для Реала. Несмотря на возраст, его продуктивность в середине поля и дирижирование игрой команды поражают. Сити повезет, если Луки не будет. Здоровья легенде!
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Роман Ковачевич
Ответ Rus Donskoy
Дед Модрич действительно незаменимый игрок, здоровье. Но с этим Манчестер сити шансов нет.
Шансов нет если ты болеешь за какой нибудь псж, арсенал, мю, но у Реала всегда есть шансы и неплохие
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Фёдор Кузнецов
Никогда не понимал тех кто пишет комментарий в ответ тебе и блокирует чего они добиваются?
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Илья Храбров
Очень жаль
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Евгений Вырныгаев
Ответ a.k.a. DRAGON0928
ну я бы Камавингу в центр поставил, он будет к месту
одно дело раздавать классные разрезающие против Бетиса, а другое против Сити
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Фёдор Кузнецов
Ответ Thecalling1993
Просчёт Карлетто - гонять ветеранов в матчах со всякими «Жиронами», когда чемпионство уже упущено.
С Жироной был 1 матч, до этого Можрич играл в страте только с Челси и Барселоной после сборных
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Евгений Вырныгаев
Ответ a.k.a. DRAGON0928
в той ЛЧ в плей-офф хорошо выходил
хорошо против такого Сити недостаточно
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Александр Гончаров
Ты реально так думаешь или успокоить себя пытаешься?!
)Себя уж точно нет, не болею за Реал (да и вообще за кого бы то ни было) но если Модрич будет играть в этом матче вместе с Кроссом - это будет минут для Реала. Движения не хватит.
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