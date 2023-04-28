Модрич из-за травмы бедра может не сыграть с «Сити» в 1-м полуфинале ЛЧ. Хавбек «Реала» пропустит финал Кубка Испании с «Осасуной»
Лука Модрич может пропустить первый полуфинал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
37-летний полузащитник «Реала» получил надрыв мышц задней поверхности левого бедра.
Хорватский футболист выбыл на две недели. Таким образом, он почти наверняка пропустит финал Кубка Испании с «Осасуной» 6 мая.
Участие Луки в первом матче с «Ман Сити» 9 мая теперь под вопросом. Он будет делать все возможное, чтобы успеть восстановиться.
В этом сезоне Модрич провел 28 матчей в Ла Лиге, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Его статистика – здесь.
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Здоровья Луке!