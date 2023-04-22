Модричу предложили 50 млн евро в Саудовской Аравии за 2 года. Лука хочет остаться в «Реале», но переговоров о новом контракте нет

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Луке Модричу предлагают десятки миллионов евро по контракту в Саудовской Аравии.

Контракт 37-летнего хавбека с «Реалом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Футболист хотел бы остаться в Мадриде, но переговоров о продлении соглашения пока нет.

В то же время Модричу поступило предложение с Аравийского полуострова. В Саудовской Аравии готовы дать Модричу 50 миллионов евро после уплаты налогов за два года.

25 миллионов в год – это вдвое больше тех денег, которые хорват зарабатывает в «Реале».

Лука забил 4 гола и отдал 3 результативных паса в 26 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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36 комментариев

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Egor Noch
Охерели что ли?! Модрич голова!
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DanielCarvalho
Ни за что не поверю, что Модрича не продлят на сезон хотя бы. Хоть ему и 38 играет он как 28 летний.
+16
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Андрей Хенто
Продлят контракт с ним, легенда уйдет из Мадрида красиво на обновленном Бернабеу под бурные овации болельщиков.
+13
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Schiaff1no
Заслужил сам выбрать где карьеру закончить. Надеюсь позволят остаться в Мадриде
+10
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Goshan700
Ответ LaffyTaffy
Игрок ротации, лол))
дед играет по 90 минут, игрок ротации))
+9
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LaffyTaffy
Ответ гилберт
Как то странно. Лука вроде парень не капризный. Понятно что зарплата должна упасть и если Лука согласен, то продлевать не думая. Как игрок ротации Модрич будет очень полезен.
Игрок ротации, лол))
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Игорь Новиков
Не представляю такого игрока в таком чемпионате. Гений должен завершать на высшем уровне.
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MADRiD_00
Даже 40 летний Модрич может там показать высший класс футбола. А сейчас пусть поиграет до 2024го в Мадриде)
+4
0
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гилберт
Как то странно. Лука вроде парень не капризный. Понятно что зарплата должна упасть и если Лука согласен, то продлевать не думая. Как игрок ротации Модрич будет очень полезен.
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гилберт
Такие копейки это оскорбление для Луки.
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Egor Noch
Ответ Данияр Жумабекович
поэтому и зовут за такие бабки
Я про то, что контракт ему Реал Мадрид не дает..🤨
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Arthurino
Ответ Андрей Хенто
Продлят контракт с ним, легенда уйдет из Мадрида красиво на обновленном Бернабеу под бурные овации болельщиков.
Буквально 2 дня назад Relevo написали, что Перес лично предложил Модричу продление, а сейчас AS пишет, что предложений не было. Контракты игроков Мадрида это отличный инфоповод для испанских СМИ. Уверен, что Лука останется еще на год
+2
0
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Максим Горький
Либо реал, либо заканчивает карьеру. Настоящий мадридист!
+2
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Bolvan
Модрич легенда, надо продлевать пока арабы не удвоить сумму,хотя он сам хочет остаться
+2
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Андрей Хенто
Ответ Arthurino
Буквально 2 дня назад Relevo написали, что Перес лично предложил Модричу продление, а сейчас AS пишет, что предложений не было. Контракты игроков Мадрида это отличный инфоповод для испанских СМИ. Уверен, что Лука останется еще на год
Так из источников приближенных к Мадриду пишут, что продлят абсолютно всех, у кого заканчивается контракт нынешним летом, кроме Мариано Диаса. Даже инсайдер Романо буквально на днях писал о продлении Крооса и Модрича до 2024 года.
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Granero-24
Модрич должен остаться в Мадриде, а через 2 года проведем его на пенсию стоя и аплодисментами! Легенда! Брате!
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Данияр Жумабекович
Ответ Egor Noch
Охерели что ли?! Модрич голова!
поэтому и зовут за такие бабки
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Руслан И
Реал сам себя накажет,если не продлит
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Футбол, хоккей итд
Если не продлит контракт с Реалом, а Зидан в следующем сезоне возглавит Ювентус, то Модрич, спокойно, ещё 2 сезона проведёт в Турине на высоком уровне.
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Совесть Черданцева
Там Роналду что-ли на рынок игроков пошёл?
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SWS
Его точно продлят, в Реале никогда не было ветерана такого уровня
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Андрей Хенто
Ответ Дмитрий Калашников
тоесть и Себальоса тоже продлят?
Да, и Начо и Марко Асенсио.
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гилберт
Ответ LaffyTaffy
Игрок ротации, лол))
38 летний Модрич должен отыграть 50 матчей за сезон в основе???
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Spaten
Хорошая жена, хороший дом, — что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?))
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Дмитрий Калашников
Ответ Андрей Хенто
Так из источников приближенных к Мадриду пишут, что продлят абсолютно всех, у кого заканчивается контракт нынешним летом, кроме Мариано Диаса. Даже инсайдер Романо буквально на днях писал о продлении Крооса и Модрича до 2024 года.
тоесть и Себальоса тоже продлят?
0
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