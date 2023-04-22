Модричу предложили 50 млн евро в Саудовской Аравии за 2 года. Лука хочет остаться в «Реале», но переговоров о новом контракте нет
Луке Модричу предлагают десятки миллионов евро по контракту в Саудовской Аравии.
Контракт 37-летнего хавбека с «Реалом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Футболист хотел бы остаться в Мадриде, но переговоров о продлении соглашения пока нет.
В то же время Модричу поступило предложение с Аравийского полуострова. В Саудовской Аравии готовы дать Модричу 50 миллионов евро после уплаты налогов за два года.
25 миллионов в год – это вдвое больше тех денег, которые хорват зарабатывает в «Реале».
Лука забил 4 гола и отдал 3 результативных паса в 26 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.
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