Луке Модричу предлагают десятки миллионов евро по контракту в Саудовской Аравии.

Контракт 37-летнего хавбека с «Реалом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Футболист хотел бы остаться в Мадриде, но переговоров о продлении соглашения пока нет.

В то же время Модричу поступило предложение с Аравийского полуострова. В Саудовской Аравии готовы дать Модричу 50 миллионов евро после уплаты налогов за два года.

25 миллионов в год – это вдвое больше тех денег, которые хорват зарабатывает в «Реале».

забил 4 гола и отдал 3 результативных паса в 26 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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