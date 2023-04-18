Именем Модрича назовут одно из полей тренировочного центра «Динамо» Загреб

Теги Реал Мадрид Сборная Хорватии по футболу высшая лига Хорватия Динамо Загреб Лука Модрич Звонимир Бобан Роберт Просинечки Матео Ковачич Футбол

«Динамо» Загреб назовет одно из тренировочных полей именем Луки Модрича.

В голосовании приняли участие болельщики хорватского клуба.

Помимо Модрича, голос также можно было отдать еще за трех кандидатов – Матео Ковачича, Роберта Просинечки и Звонимира Бобана.

По итогам опроса наибольшее количество голосов получил Модрич – 44,91%.

В составе «Динамо» Модрич трижды выиграл чемпионат Хорватии (сезоны-2005/06, 2006/07 и 2007/08).

С 2012 года полузащитник играет за «Реал», с которым пять раз выиграл Лигу чемпионов.

11 комментариев

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Пако
Лука-трудяга вполне заслужил!
+13
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+13
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SaH4r.
заслуженно, трио Модрич-Каземиро-Кроос навсегда в истории футбола, как Хави-Бускетс-Иньеста
+10
-4
+6
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Михаил Стентор
Ответ Tollie
на большее и не наиграл, пешеход
Этот пешеход делает больше рывков за матч в 38 лет, чем некоторые бегунки
+5
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+5
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Evgeny Trifonov
на базе Реала тоже нужно
+3
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Balt
Поле? Да можно было и стадион. Только новых стадионов в Хорватии почему-то не строят.
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Предан Мадриду!!!
могли бы стадион назвать в честь него, кажется лучшего футболиста чем он нет
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Андрей Хенто
Легенда хорватского футбола, заслужил. Своей игрой и отношением к делу, легенда мира футбола.
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VuNePonimaete
Именем Модрича и стадион можно назвать
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