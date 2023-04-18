Именем Модрича назовут одно из полей тренировочного центра «Динамо» Загреб
«Динамо» Загреб назовет одно из тренировочных полей именем Луки Модрича.
В голосовании приняли участие болельщики хорватского клуба.
Помимо Модрича, голос также можно было отдать еще за трех кандидатов – Матео Ковачича, Роберта Просинечки и Звонимира Бобана.
По итогам опроса наибольшее количество голосов получил Модрич – 44,91%.
В составе «Динамо» Модрич трижды выиграл чемпионат Хорватии (сезоны-2005/06, 2006/07 и 2007/08).
С 2012 года полузащитник играет за «Реал», с которым пять раз выиграл Лигу чемпионов.
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