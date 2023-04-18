Именем Модрича назовут одно из полей тренировочного центра «Динамо» Загреб

«Динамо» Загреб назовет одно из тренировочных полей именем Луки Модрича.

В голосовании приняли участие болельщики хорватского клуба.

Помимо Модрича, голос также можно было отдать еще за трех кандидатов – , и .

По итогам опроса наибольшее количество голосов получил Модрич – 44,91%.

В составе « » Модрич трижды выиграл чемпионат Хорватии (сезоны-2005/06, 2006/07 и 2007/08).

С 2012 года полузащитник играет за « », с которым пять раз выиграл Лигу чемпионов.