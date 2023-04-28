«Краснодар» предложил 9 млн евро за Эраковича. «Црвена Звезда» согласна, защитник Сербии пока не настроен переходить в РПЛ (Sport24)

Теги премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Краснодар Страхиня Эракович Футбол

«Краснодар» может за 9 млн евро купить защитника сборной Сербии Страхиню Эраковича.

По информации Sport24, «Црвена Звезда» приняла такое предложение от «быков».

«Предложение в размере 9 млн евро поступило в «Црвену Звезду», и клуб его принял. Ожидается согласие самого футболиста.

Сам игрок не настроен переходить в РПЛ, но если у него не будет лучшего предложения из Европы, то не исключено, что в летнее трансферное окно Эракович уйдет в «Краснодар».

Также защитник рассматривает предложения из Азии, арабских лиг и США», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Осенью 2022-го сообщалось, что «Зенит» хочет купить Эраковича.

22-летний футболист в текущем сезоне провел за клуб 39 матчей. В его активе также 4 игры за сборную Сербии. На ЧМ-2022 он был в заявке, но на поле не выходил. Статистика игрока доступна здесь.

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6 комментариев

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Дмитрий Тихонов
Правильно! Нужно в защиту Страхиню, чтобы соперники боялись!
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Tilo Wolf
В РПЛ сейчас вообще переходить особо незачем. только если нужно улучшить свое благосостояние.
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Q1W2E3A!S!D!
Такие деньги сейчас тратить на молодых и перспективных вообще бессмысленно в условиях отсутствия еврокубков
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все на п1
зачем ему РПЛ? если можно играть в Еврокубках
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Tigo_Volchara93
Надеюсь что я ошибаюсь, но почему-то мне кажется что Сергей Николаевич понимает что ему мало осталось и хочет любой ценой выиграть что-то.
Тьфу тьфу тьфу, надеюсь я ошибаюсь. Здоровья Сергею Галицкому
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Bashibuzuck
Ответ Tilo Wolf
В РПЛ сейчас вообще переходить особо незачем. только если нужно улучшить свое благосостояние.
И то не везде😁
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