«Краснодар» предложил 9 млн евро за Эраковича. «Црвена Звезда» согласна, защитник Сербии пока не настроен переходить в РПЛ (Sport24)
«Краснодар» может за 9 млн евро купить защитника сборной Сербии Страхиню Эраковича.
По информации Sport24, «Црвена Звезда» приняла такое предложение от «быков».
«Предложение в размере 9 млн евро поступило в «Црвену Звезду», и клуб его принял. Ожидается согласие самого футболиста.
Сам игрок не настроен переходить в РПЛ, но если у него не будет лучшего предложения из Европы, то не исключено, что в летнее трансферное окно Эракович уйдет в «Краснодар».
Также защитник рассматривает предложения из Азии, арабских лиг и США», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Осенью 2022-го сообщалось, что «Зенит» хочет купить Эраковича.
22-летний футболист в текущем сезоне провел за клуб 39 матчей. В его активе также 4 игры за сборную Сербии. На ЧМ-2022 он был в заявке, но на поле не выходил. Статистика игрока доступна здесь.
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