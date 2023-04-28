«Краснодар» предложил 9 млн евро за Эраковича. «Црвена Звезда» согласна, защитник Сербии пока не настроен переходить в РПЛ (Sport24)

«Краснодар» может за 9 млн евро купить защитника сборной Сербии Страхиню Эраковича.

По информации Sport24, « » приняла такое предложение от «быков».

«Предложение в размере 9 млн евро поступило в «Црвену Звезду», и клуб его принял. Ожидается согласие самого футболиста.

Сам игрок не настроен переходить в РПЛ, но если у него не будет лучшего предложения из Европы, то не исключено, что в летнее трансферное окно уйдет в « ».

Также защитник рассматривает предложения из Азии, арабских лиг и США», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Осенью 2022-го сообщалось, что «Зенит» хочет купить Эраковича.

22-летний футболист в текущем сезоне провел за клуб 39 матчей. В его активе также 4 игры за сборную . На ЧМ-2022 он был в заявке, но на поле не выходил. Статистика игрока доступна здесь.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол