«Краснодар» не подпишет Эраковича. Клуб не договорился с «Црвеной Звездой» о сумме выкупа

Трансфер Страхини Эраковича в « » сорвался.

Ранее сообщалось об интересе российского клуба к 21-летнему защитнику, которого « » оценивала в 10-12 миллионов евро.

«Между «Црвеной Звездой» и «Краснодаром» велись переговоры о переходе сербского защитника, однако клубы не договорились о сумме перехода игрока. В «Краснодаре» посчитали сумму в 10 млн евро завышенной. В сербском клубе отказываются продавать защитника за 4 млн евро.

Переговоры свернуты, и защитник останется в Белграде», – сообщил источник Sport24, знакомый с ситуацией.