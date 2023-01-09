«Краснодар» не подпишет Эраковича. Клуб не договорился с «Црвеной Звездой» о сумме выкупа

Теги премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Краснодар Страхиня Эракович Футбол

Трансфер Страхини Эраковича в «Краснодар» сорвался. 

Ранее сообщалось об интересе российского клуба к 21-летнему защитнику, которого «Црвена Звезда» оценивала в 10-12 миллионов евро. 

«Между «Црвеной Звездой» и «Краснодаром» велись переговоры о переходе сербского защитника, однако клубы не договорились о сумме перехода игрока. В «Краснодаре» посчитали сумму в 10 млн евро завышенной. В сербском клубе отказываются продавать защитника за 4 млн евро.

Переговоры свернуты, и защитник останется в Белграде», – сообщил источник Sport24, знакомый с ситуацией. 

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9 комментариев

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Amalfitano
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Ответ Dmitry Orlov
21-летний защитник Црвены Звезды, играл за все молодёжки Сербии и за взрослую сборную, контракт до лета 2026, по ТМ стоит 7, Зенит летом предлагал за него 8, не договорились. И Краснодар такой: а давай предложим за него 4, вдруг прокатит?
В любом случае много за него не дадут. Видимо летом отчалит к Станковичу мультов за 5-7.
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Amalfitano
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Ответ Арсений Элин
По чемпионату мира очень запомнился! У игрока большое будущее, КС в данных условиях,при всём уважении, действительно не самый лучший вариант! Так что что не делается всё к лучшему! )
Вот они, специалисты спортса. И так по любой теме. Чувак ни минуты не сыграл на ЧМ, а суслики строчат простыни про его гениальную игру на турнире. За Навального?
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Дмитрий9779
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Ответ Гоша Петров
Он ни одной игры на мундиале не сыграл
Сербы хотели на него ценник поднять за счёт выступления на ЧМ,но не сложилось.
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Гоша Петров
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Ответ Арсений Элин
По чемпионату мира очень запомнился! У игрока большое будущее, КС в данных условиях,при всём уважении, действительно не самый лучший вариант! Так что что не делается всё к лучшему! )
Он ни одной игры на мундиале не сыграл
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Арсений Элин
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По чемпионату мира очень запомнился! У игрока большое будущее, КС в данных условиях,при всём уважении, действительно не самый лучший вариант! Так что что не делается всё к лучшему! )
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Dmitry Orlov
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21-летний защитник Црвены Звезды, играл за все молодёжки Сербии и за взрослую сборную, контракт до лета 2026, по ТМ стоит 7, Зенит летом предлагал за него 8, не договорились. И Краснодар такой: а давай предложим за него 4, вдруг прокатит?
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Дмитрий9779
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4...Зенит вроде 7 предлагал и то не сошлись,или врали про Зенит.
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Злодей Спб
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Хммм. Пригодился бы Зениту. На любой позиции в защите сыграть сможет. У Црвены перебор защитников судя по Трансфермаркету, поэтому я не понимают откуда ценник 10 мультов. Хотя, с другой стороны, евро-доллары это бумага - не жалко :)
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здоровяк
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Не знаю как там в будущем с Краснодаром сложится, но с Роналду ему в одной команде точно не сыграть
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