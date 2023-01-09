«Краснодар» не подпишет Эраковича. Клуб не договорился с «Црвеной Звездой» о сумме выкупа
Трансфер Страхини Эраковича в «Краснодар» сорвался.
Ранее сообщалось об интересе российского клуба к 21-летнему защитнику, которого «Црвена Звезда» оценивала в 10-12 миллионов евро.
«Между «Црвеной Звездой» и «Краснодаром» велись переговоры о переходе сербского защитника, однако клубы не договорились о сумме перехода игрока. В «Краснодаре» посчитали сумму в 10 млн евро завышенной. В сербском клубе отказываются продавать защитника за 4 млн евро.
Переговоры свернуты, и защитник останется в Белграде», – сообщил источник Sport24, знакомый с ситуацией.
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