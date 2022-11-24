«Зенит» хочет купить защитника сборной Сербии Эраковича зимой. «Црвена Звезда» продаст его тому, кто заплатит больше

интересен защитник сборной и «Црвены Звезды» .

Как сообщает «РБ Спорт», российский клуб рассчитывает подписать 21-летнего футболиста после чемпионата мира. Эракович остается приориетной целью «Зенита» на зимнее трансферное окно.

рассчитывает, что Эракович хорошо выступит на ЧМ-2022 в составе сборной Сербии, и хочет извлечь из его продажи максимальную выгоду. На футболиста претендует не только «Зенит», но и европейские клубы.

Transfermarkt оценивает Эраковича в 7 млн евро, но «Црвена Звезда» рассчитывает, что к январю за него можно будет получить в два-три раза больше. Несмотря на дружественные отношения с «Зенитом», Эраковича продадут в тот клуб, который предложит за него больше.

Об интересе «Зенита» к игроку уже сообщалось в июле. Тогда появилась информация о том, что сине-бело-голубые предлагают за него 8 млн евро, а «Црвена Звезда» просит 10-12 млн.

В августе игрок продлил контракт с сербским клубом до 2026 года.

В этом сезоне центральный защитник сыграл 27 матчей за «Црвену Звезду» во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Его полную статистику можно изучить здесь.