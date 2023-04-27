Сорокин об отношениях между РФС и УЕФА: «Будем ждать изменений в их непримиримой позиции»

Алексей Сорокин оценил отношения между УЕФА и РФС на фоне санкций против российского футбола.

— Изменений мы с вами не видим. Это факт жизни, несмотря на ту большую работу, которая проводится с российской стороны. Это действительно большая работа по убеждению коллег.

Здесь непреложный факт: футбол все-таки существует в форме соревнований. И никак иначе. Надо играть в футбол.

— Насколько можно рассчитывать на потепление со стороны ?

— Трудно сказать. Работа ведется в этом направлении. Будем ожидать результатов этой работы и каких-то изменений в их достаточно непримиримой позиции, – сказал гендиректор оргкомитета ЧМ-2018.

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