Сорокин об отношениях между РФС и УЕФА: «Будем ждать изменений в их непримиримой позиции»

Теги УЕФА Сборная России по футболу РФС Алексей Сорокин Политика Футбол

Алексей Сорокин оценил отношения между УЕФА и РФС на фоне санкций против российского футбола.

— Изменений мы с вами не видим. Это факт жизни, несмотря на ту большую работу, которая проводится с российской стороны. Это действительно большая работа по убеждению коллег.

Здесь непреложный факт: футбол все-таки существует в форме соревнований. И никак иначе. Надо играть в футбол.

— Насколько можно рассчитывать на потепление со стороны УЕФА?

— Трудно сказать. Работа ведется в этом направлении. Будем ожидать результатов этой работы и каких-то изменений в их достаточно непримиримой позиции, – сказал гендиректор оргкомитета ЧМ-2018.

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5 комментариев

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Arnoldinho
Скорее запускайте крымские клубы в чемпионат России — и сразу все решится
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Дед Щукарь порожняк не гонит
УЕФА ничего не решает.
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Владимир Молявин
Закончить СВО победой и тогда что-то изменится.
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