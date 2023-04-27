Алексей Сорокин: «Вопрос о переходе в Азию еще не отпал. Можно вернуться к его обсуждению, если будет понятно, что позиция УЕФА не меняется»

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Алексей Сорокин Футбол

Алексей Сорокин допустил, что РФС вернется к рассмотрению вопроса о переходе в Азию.

«Со своей стороны могу только подтвердить, что идет работа по детальному обсуждению с УЕФА – участие в каких конкретно соревнованиях нам будет разрешено. Надеемся на более конструктивную и динамичную позицию наших европейских коллег. История с их стороны не очень быстро развивается, скажем так.

Мы понимаем, что это для них сложный вопрос, но хотелось бы большего. Я лично считаю, что вопрос о переходе в Азию еще не отпал. Вполне можно вернуться к его обсуждению, если будет понятно, что текущее положение вещей сохранится надолго, и что позиция УЕФА не меняется, или меняется крайне медленно. Настолько, что этими положительными изменениями можно пренебречь», – сказал гендиректор оргкомитета ЧМ-2018.

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5 комментариев

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a2wai
Есть два стула, как говорится.
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Злобный Конь
Ответ Artem Piatkov
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Это УЕФА до последнего терпит и надеется на благоразумие РФС, что те не станут включать клубы Крыма.
Но в РФС,как и в военно-политическом руководстве России, сидят одни б-ны,и думают что можно делать что угодно,раз уж типа "выгнали из УЕФА". Приостановится конфликт,хотя бы шатким перемирием , и уже через неделю-другую спортивные европейские и мировые федерации начнут возвращать россиян. Всего лишь запрещая проводить матчи на т.н."новоприсоединённых территориях.
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Artem Piatkov
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Злобный Конь
После принятий крымских клубов - и Азия от вас откажется . Вдруг вы вспомните что и Харбин принадлежал России,и остров Даманский надо вернуть...
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damondiamond
мб лучшей команде медиалиги дадут разрешение о проведении матча с медиа командой Агуэро
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