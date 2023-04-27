Алексей Сорокин: «Вопрос о переходе в Азию еще не отпал. Можно вернуться к его обсуждению, если будет понятно, что позиция УЕФА не меняется»

Алексей Сорокин допустил, что РФС вернется к рассмотрению вопроса о переходе в Азию.

«Со своей стороны могу только подтвердить, что идет работа по детальному обсуждению с – участие в каких конкретно соревнованиях нам будет разрешено. Надеемся на более конструктивную и динамичную позицию наших европейских коллег. История с их стороны не очень быстро развивается, скажем так.

Мы понимаем, что это для них сложный вопрос, но хотелось бы большего. Я лично считаю, что вопрос о переходе в Азию еще не отпал. Вполне можно вернуться к его обсуждению, если будет понятно, что текущее положение вещей сохранится надолго, и что позиция УЕФА не меняется, или меняется крайне медленно. Настолько, что этими положительными изменениями можно пренебречь», – сказал гендиректор оргкомитета ЧМ-2018.

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