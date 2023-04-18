РФС может включить крымские клубы во Вторую лигу без членства в союзе

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС Первая лига Вторая лига Максим Митрофанов чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма Р-Спорт Футбол

Крымские клубы могут быть включены во Вторую лигу без членства в РФС.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Что касается включения крымских клубов в чемпионат страны, это может и повлияет, а может, и не повлияет [на членство в УЕФА].

Мы их можем включить во Вторую лигу и без того, чтобы они стали членами РФС. У нас многие клубы не являются членами РФС», – отметил Митрофанов.

На данный момент РФС остается членом УЕФА, несмотря на то, что российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

4 клуба из Крыма допущены к лицензированию РФС – «Севастополь», «Океан», «Таврия» и ялтинский «Рубин» (Иван Карпов)

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48 комментариев

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Golyaso
гениально: раз они не члены РФС значит РФС за их действия не отвечает. Ну ездят клубы по России, играют с какими-то командами, "ну а мы-то причем". Главное турнирную таблицу второй лиги засекретить.
+43
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+43
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Lev Kondratchik
Тут в ленте с этой новостью соседствует эта: "Генсек РФС Митрофанов: «УЕФА хочет, чтобы мы остались. Не хотим уходить. Ведем переговоры о снятии банов»", - уже определитесь
+44
-4
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falkao2013
Так только ближе станем к возвращению в УЕФА)
+34
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angry horse
Помню как Митрофанов грозился перевезти Зенит в Севастополь, бгг😁
+10
-3
+7
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Golyaso
Ответ Алексей Гусев
зачем секретить то? все будут зоне Юг скоорее всего.
что бы УЕФА не догадался что они в турнире РФС играют .
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Илья Храбров
Определились бы уже, что хотят делать. А то ни туда, ни сюда.
+5
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Dizzod
Ответ chorri
А почему только крымские? А как же Запорожские, Херсонские клубы, они что хуже? Или это другое
да, почему нет команды из столицы Херсонской области Геническа? И где Металлург Запорожье?
+5
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Дядя ТУРА
Ответ Илья Храбров
Определились бы уже, что хотят делать. А то ни туда, ни сюда.
очевидно, что железный занавес и ГУЛАГ. вчерашний срок показал чего хотят
+20
-16
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waleri
Да что вы все ерзаете на двух стульях. То Сбер все никак не мог решиться открыться в Крыму. Вы уж определитесь, наконец.
+4
-1
+3
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chorri
А почему только крымские? А как же Запорожские, Херсонские клубы, они что хуже? Или это другое
+6
-3
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jonnysilverhand01
Добро пожаловать в еврокубки крымчане !
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Melnikov1968
Ловкий ход, если УЕФА начнёт докапываться, всегда есть ответ - эти клубы не члены РФС. Этот трюк должен особенно понравиться Крымским клубам. Дали возможность Золушке полюбоваться на бал под окнами дворца. Очередное Соломоново решение от РФС.
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Алексей Гусев
Ответ Golyaso
что бы УЕФА не догадался что они в турнире РФС играют .
да в УЕФА вряд ли догадываются что в России играют в принципе, и что то во что играют в России можно считать подобием футбола) Так что всё впорядке)
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Андоррский почтальон
Как это без членства в РФС? Насколько помнится без этого членства в чемпионат России не заявишься. Кто в теме, подскажите, что здесь не так.
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Savardus
Вы уже либо крестик снимите, либо трусы наденьте
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bomzerub
Сейчас пока только отстранение, а будет полное исключение.
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Skiffiks
"Ты введен в Совет, но мы не даём тебе звание магистра"©
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Николай Филатов
Ответ Aleksandr Danilov
Допустим наc разбанят, условный Ростов в кубке полетит в Крым, Украина введёт санкции против Глебова за "незаконное" пересечение их границы. Тоже самое сделает ЕС. И тогда Глебов не сможет играть за сборную?
Глебову и сейчас в сборной делать нефиг.
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Алексей Гусев
Ответ Golyaso
гениально: раз они не члены РФС значит РФС за их действия не отвечает. Ну ездят клубы по России, играют с какими-то командами, "ну а мы-то причем". Главное турнирную таблицу второй лиги засекретить.
зачем секретить то? все будут зоне Юг скоорее всего.
+2
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Aleksandr Danilov
Допустим наc разбанят, условный Ростов в кубке полетит в Крым, Украина введёт санкции против Глебова за "незаконное" пересечение их границы. Тоже самое сделает ЕС. И тогда Глебов не сможет играть за сборную?
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goshforever
Какое-то глупое наперстничество. Кого Митрофанушка хочет обмануть. Будет турнир под эгидой РФС с матчами в Крыму. Как уже было летом-осенью 2014го. После этого бан в УЕФА гарантирован (правда, он уже есть из-за бойкота, что намекает).
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Dinamik1
Нельзя быть чуть чуть беременным.Питерские чинуши любят эту волокиту.Тягомотина для них святое дело.
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sacha2
«Что касается включения крым.клубов в чемпионат страны, это может и повлияет, а может, и не повлияет»...ещё как повлияет: член или нет, если база в РФ -это одно, а тут - другое
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Алексей Гусев
Ответ Guillermo
А может просто хотят наказать того, кто составлял списки ключевых компаний и лиц, на которых потом и оформили санкции?
время покажет, как говорится, что, для чего и как...Все же подданный Британии...А там есть кого вытащить.
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Циник Петербургский
Интересно может получиться, когда какой-нибудь крымский клуб рано или поздно пробьется в еврокубки... ;)
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