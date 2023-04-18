РФС может включить крымские клубы во Вторую лигу без членства в союзе

Крымские клубы могут быть включены во Вторую лигу без членства в РФС.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Что касается включения крымских клубов в чемпионат страны, это может и повлияет, а может, и не повлияет [на членство в УЕФА].

Мы их можем включить во Вторую лигу и без того, чтобы они стали членами РФС. У нас многие клубы не являются членами РФС», – отметил Митрофанов.

На данный момент РФС остается членом УЕФА, несмотря на то, что российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и .

4 клуба из Крыма допущены к лицензированию РФС – «Севастополь», «Океан», «Таврия» и ялтинский «Рубин» (Иван Карпов)

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