Генсек РФС об отстранении России: «УЕФА – заложники этой ситуации. Они за то, чтобы футбол был, против бана»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Матч ТВ Футбол

Генсек РФС назвал УЕФА заложником решения об отстранении России .

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В декабре 2022 года РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

– Какой дедлайн у истории с Азией и УЕФА?

– Нет слова дедлайн здесь. Нет такого, что до какой‑то даты ты перешел или нет. Линия была 31 декабря. Сейчас у нас сильно больше времени. Потому что у УЕФА нет таких жестких обязательств. По всей совокупности вопросов говорим с УЕФА и ФИФА.

Все может случиться. Сегодня все могут быть жестко консервативны, давайте подождем, а завтра скажут, что давайте, да, кого‑то допустим. Мы бьемся, чтобы это «кого‑то», например, детей, случилось как можно раньше.

Надо понимать, что бан бессрочный. До особого распоряжения УЕФА и ФИФА. Поэтому здесь нет никаких дедлайнов. Это и плохо тоже. Потому что когда вы не знаете, насколько вы строите свои планы, какие бы негативные они не были, вам сложнее строить.

Представьте ситуацию, вам говорят, что дают вам вынужденный отпуск, платить нечем, но на три года. Это одно. Или говорят: «Слушай, ты там приходи, позванивай иногда».

– Если бы УЕФА назвал конкретные сроки – например, три года…

– Давайте без «если бы да кабы». Это можно по‑разному оценивать. Лучше бы они не принимали это решение. В том числе слишком быстро принятое, мне кажется. И они сейчас заложники этой ситуации.

– Есть ощущения, что в УЕФА меняются настроения? Или тот же настрой – ждущий режим?

– Повторюсь, они заложники ситуации тоже. Мы все рассматриваем УЕФА исключительно с точки зрения футбольного норматворчества. А они в том числе организация, которая существует в условиях реальности. Поверьте, им тоже много кто может позвонить, написать, потребовать. Они вынуждены в этом жить. Они за то, чтобы футбол был. Против любого бана.

Для них это тоже экстренная ситуация, они очень недовольны этим. УЕФА не хочет, чтобы мы уходили, – сказал Максим Митрофанов.

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88 комментариев

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Игорь Новиков
Лучше бы сказал о том, что вся страна в заложниках у одного человека.
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Gepard_GRIN
Да мы все теперь заложники ситуации. А кто-то теперь ещё и заложник военкомов)).
+34
-3
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Мукунку хороший
Хватит втирать нам эту дичь)
+30
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Emotions
Одного понять не могу, россияне люто ненавидят Европу, постоянно оскорбляют, но все равно всеми правдами и неправдами хотят вернутся к европейским соревнованиям. Зачем?
+33
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+23
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Jovana Jovičić
Ответ Игорь Новиков
Лучше бы сказал о том, что вся страна в заложниках у одного человека.
Думаю, не будет этого человека, вы найдете себе другого. Тут вопрос не в человеке наверху, а в мышлении и менталитете. Кто же виноват, что наши славянские народы - терпилы, если прям откровенно. Исключения случаются очень редко.
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Wiley Fox
Толстый школьник не взрослеет

Футбол в Европе и так есть

Россия ничего не давала а плане зрелища и качества

А в УЕФА только жулики чеферин и его банда в печали без взяток от Газпрома
+17
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+14
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damondiamond
Ало, конкретные сроки знает ваш хозяин, зачем вы в УЕФА бегаете, у него спросите
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АГОШКИН Алексей
Ответ Мыкола
Туда хотят вернуться только отбитые либераши, которые видели европу на картинках или в туристических поездках. Ну и ворьё у которого там бабки и недвижимость. Среднестатистическому гражданину России не холодно и не жарко от этой европы
Т.е вся правящая верхушка?
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jonnysilverhand01
Заложники не УЕФА, заложники мы, простые россияне
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Gonzoo
Так чей УЕФА заложник? Столько последнее время говорят про это, но звучит смешно.
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Саша Пушкин
Ответ Мукунку хороший
Хватит втирать нам эту дичь)
Самое сочно, что этот "генсек" РФС продолжает заносить бабки чунушам от УЕФА, а те стригут их и обещают всё порешать, даже видя полный бесперспективняк этой затеи.
Генсек возвращается в Россию и рассказывает нам, что всё на мази.
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Пако
Проигрывают от этого в 1-ю очередь болельщики.
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karlsson27
Смысловой нагрузки минимум в этом посыле
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Keane09
Ответ Мыкола
Туда хотят вернуться только отбитые либераши, которые видели европу на картинках или в туристических поездках. Ну и ворьё у которого там бабки и недвижимость. Среднестатистическому гражданину России не холодно и не жарко от этой европы
Граждане Россий это не один вы. Вам может и не жарко, но вот Соловьев в Италию хочет, а из за вас не может туда поехать. Ах вы плохой. И все у вас либерасты виноваты. Ну и дичь пишете.
+2
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a2wai
А УЕФА в курсе своего интереса в возвращении РФС и снятии банов?
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Антон Киселёв
Ответ Jovana Jovičić
Думаю, не будет этого человека, вы найдете себе другого. Тут вопрос не в человеке наверху, а в мышлении и менталитете. Кто же виноват, что наши славянские народы - терпилы, если прям откровенно. Исключения случаются очень редко.
"Не будь терпилой, выполняй все указания из вашингтонского обкома" -девиз соевой интеллигенции
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Антон Киселёв
Ответ Emotions
Одного понять не могу, россияне люто ненавидят Европу, постоянно оскорбляют, но все равно всеми правдами и неправдами хотят вернутся к европейским соревнованиям. Зачем?
Ты то как раз должна всё понимать . Местоположение - Германия, следишь в основном за Бундеслигой, где это делать как не на немецких ресурсах? И всеми правдами и не правдами возвращаешься на российские спортивные сайты😇
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евГений
Ответ Jovana Jovičić
Думаю, не будет этого человека, вы найдете себе другого. Тут вопрос не в человеке наверху, а в мышлении и менталитете. Кто же виноват, что наши славянские народы - терпилы, если прям откровенно. Исключения случаются очень редко.
суть не в терпильстве, а в системе и политических институтах, в которых она строется. Путин очень эффективно сделал транзит из власти кучки олигархов в 99 в руки своего блока силовиков
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Shadow1882
Ответ Пако
Проигрывают от этого в 1-ю очередь болельщики.
В первую очередь проигрывает поколение футболистов, у которых карьера проходит мимо Евро и ЧМ
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Rococo
Все все понимают, но делают вид что не понимают.
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Антимосковский
Ответ Jovana Jovičić
Думаю, не будет этого человека, вы найдете себе другого. Тут вопрос не в человеке наверху, а в мышлении и менталитете. Кто же виноват, что наши славянские народы - терпилы, если прям откровенно. Исключения случаются очень редко.
терпилы, пережившие две радикальные смены социально-экономической формации за менее, чем целый век, держи в курсе
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Олег Устименко
как и ты
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Keane09
Ответ BigPapa
Комментарий удален модератором
Боюсь не скоро
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Keane09
Ответ Антон Романов
Очередные пляски нацпредателей в либеральной мусорной куче
Обиженау включил
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OldRedWhite
Ответ Пако
Проигрывают от этого в 1-ю очередь болельщики.
Философический подход у Вас )))
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