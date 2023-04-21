Боули признал, что за время его руководства «Челси» были допущены ошибки. Так он сказал инвесторам
Совладелец «Челси» Тодд Боули признал, что за время его работы были допущены ошибки.
Основатель Clearlake Capital выступил перед инвесторами и деловыми партнерами во время частного мероприятия на «Стэмфорд Бридж» всего через несколько дней после вылета из Лиги чемпионов.
Отмечается, что Боули не стал подробно останавливаться на конкретных ошибках «Челси» за последние 12 месяцев.
Напомним, при Боули клуб оформил 16 трансферов. В общей сложности на них лондонцы потратят около 607,3 млн фунтов с учетом возможных бонусов и выплат за аренды. Кроме того, при Боули был уволен тренер Томас Тухель.
В «Челси» плохо вообще все – признание Лэмпарда. С ним проиграли все три матча и забили лишь однажды
Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды
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Все трансферы ведь точечные и на усиление сработали 😁
И тут приезжает русский олигарх: как делец полный лох, деньгами разбрасывается направо и налево, в управлении клубом не смыслит нихрена, думает что составы меняют звеньями как в хоккее, плюс не воспитанный, водит друзей и детей в командную раздевалку во время матчей, типичный новый русский из анекдотов.
В Ньюкасле молодцы, выгнали бестолковых арабов, и сейчас местный британский хозяин наводит порядок в клубе.
А вторая: все твои мечты ,
Третья: это все твои слова
Я им не поверил едва
Четвёртая причина: это ложь
Кто прав, кто виноват, не разберёшь
Пятая причина: это боль
От того, что умерла любовь
Он же гений просто, качать его!