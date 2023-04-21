Боули признал, что за время его руководства «Челси» были допущены ошибки. Так он сказал инвесторам

Теги Челси премьер-лига Англия Тодд Боули Футбол

Совладелец «Челси» Тодд Боули признал, что за время его работы были допущены ошибки.

Основатель Clearlake Capital выступил перед инвесторами и деловыми партнерами во время частного мероприятия на «Стэмфорд Бридж» всего через несколько дней после вылета из Лиги чемпионов.

Отмечается, что Боули не стал подробно останавливаться на конкретных ошибках «Челси» за последние 12 месяцев.

Напомним, при Боули клуб оформил 16 трансферов. В общей сложности на них лондонцы потратят около 607,3 млн фунтов с учетом возможных бонусов и выплат за аренды. Кроме того, при Боули был уволен тренер Томас Тухель.

В «Челси» плохо вообще все – признание Лэмпарда. С ним проиграли все три матча и забили лишь однажды

Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды

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39 комментариев

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Акира_1
Ответ раскаявшийся жиробас
Это он про покупку клуба, да?)
Нет, про то, что не смог показать гостям раздевалку из-за Тухеля.
+41
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Зелёный гопник
Да ну брось Тодд.
Все трансферы ведь точечные и на усиление сработали 😁
+38
-2
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Михаил Торотадзе
Боули нужно признать, что за время его правления в «Челси» были допущены ТОЛЬКО ошибки
+20
0
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Антибаскет Поповича
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Признавался под песню Николаева "5 причин")
Боули - фанатам Челси: "Первая ошибка - это вы. А вторая - все ваши мечты".
+13
0
+13
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раскаявшийся жиробас
Это он про покупку клуба, да?)
+12
-2
+10
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MU<3
Ответ Зелёный гопник
Да ну брось Тодд. Все трансферы ведь точечные и на усиление сработали 😁
Да он про маленькие раздевалки
+5
0
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Кан и Баллак сидят в баре
Признавался под песню Николаева "5 причин")
+5
0
+5
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инок
Как же быстро полетело то, что было сделано при Абрамовиче. Болелы Челси ещё долго буду вспоминать его добрыми словами
+4
0
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Антон Киселёв
"Тренерами, игроками, шеф-поваром, архитектором, спроектировавшим тесные раздевалки, уборщицей... " - добавил Боули
+2
0
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Ahmad Munir
Был нормальный американский владелец: цивилизованный, крутой спец в менеджменте, без дешевых понтов и транжирства, деликатный и простой в общении, клуб в топе, а он держится в тени, классика.
И тут приезжает русский олигарх: как делец полный лох, деньгами разбрасывается направо и налево, в управлении клубом не смыслит нихрена, думает что составы меняют звеньями как в хоккее, плюс не воспитанный, водит друзей и детей в командную раздевалку во время матчей, типичный новый русский из анекдотов.

В Ньюкасле молодцы, выгнали бестолковых арабов, и сейчас местный британский хозяин наводит порядок в клубе.
+2
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Динар Шайхутдинов
ничего страшного, выиграете в следующем сезоне чемпионшип
+3
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Фан Рубина
Ошибка уже в том, что ты влез в чужой отжатый по беспределу клуб и сломал отлаженный механизм.
+3
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Новый Орлеан
Первая причина: это ты,
А вторая: все твои мечты ,
Третья: это все твои слова
Я им не поверил едва
Четвёртая причина: это ложь
Кто прав, кто виноват, не разберёшь
Пятая причина: это боль
От того, что умерла любовь
+1
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klint
Боули: самая главная ошибка - это я
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U
"главная причина - это ты"
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Pitkin
Ошибки не признают. Их надо смывать... Кровью (с)
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A_Bechter
Верните уже Романа Аркадьевича.
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a2wai
Ой, да ладно, какие ошибки. Всего лишь потратил поллярда на трансферы, а еще уволил двух тренеров по ходу сезона и прыгнул мимо еврокубков.

Он же гений просто, качать его!
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ARIGAMI ARIGAMI
Это не ошибки, а уничтожение клуба
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Black Phoenix
Самая большая ошибка Боули будет тогда, когда он спустит Челси своим бездарным управлением в Чемпионшип. Не удивлюсь, если пенсионеры будут к этому близки уже в следующем сезоне.
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Вадим Слуцкий
"Нельзя было продавать клуб такому идиоту, как я!" - так он сказал.
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Новый Орлеан
Ответ Timeofinjoy
Чет с Ньюкаслом не понял, когда это арабов выгнали, что за местный британский хозяин?
Чувак, он рофлит.
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Timeofinjoy
Ответ Ahmad Munir
Был нормальный американский владелец: цивилизованный, крутой спец в менеджменте, без дешевых понтов и транжирства, деликатный и простой в общении, клуб в топе, а он держится в тени, классика. И тут приезжает русский олигарх: как делец полный лох, деньгами разбрасывается направо и налево, в управлении клубом не смыслит нихрена, думает что составы меняют звеньями как в хоккее, плюс не воспитанный, водит друзей и детей в командную раздевалку во время матчей, типичный новый русский из анекдотов. В Ньюкасле молодцы, выгнали бестолковых арабов, и сейчас местный британский хозяин наводит порядок в клубе.
Чет с Ньюкаслом не понял, когда это арабов выгнали, что за местный британский хозяин?
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Xameleon1992
Главная ошибка это приход самого боули в клуб
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Sergeev55
самая главная ошибка это Поттер!!!
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