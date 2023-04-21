Боули признал, что за время его руководства «Челси» были допущены ошибки. Так он сказал инвесторам

Совладелец «Челси» Тодд Боули признал, что за время его работы были допущены ошибки.

Основатель Clearlake Capital выступил перед инвесторами и деловыми партнерами во время частного мероприятия на «Стэмфорд Бридж» всего через несколько дней после вылета из Лиги чемпионов.

Отмечается, что не стал подробно останавливаться на конкретных ошибках « » за последние 12 месяцев.

Напомним, при Боули клуб оформил 16 трансферов. В общей сложности на них лондонцы потратят около 607,3 млн фунтов с учетом возможных бонусов и выплат за аренды. Кроме того, при Боули был уволен тренер Томас Тухель.

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