«Челси» хочет Компани потому, что изучил его работу в «Бернли», или потому, что Боули снова заметил что-то блестящее? Я бы опасался идти туда, клуб токсичен». Рео-Кокер о тренере

Найджел Рео-Кокер сомневается, что Венсану Компани стоит переходить в «Челси».

Сообщалось, что главный тренер «Бернли» находится в шорт-листе лондонского клуба.

« » заинтересован в нем потому, что видел его работу с « », изучил ее и думает, что это подходящий специалист? Или Тодд снова заметил что-то блестящее, услышал, что все о говорят, и подумал, что надо его пригласить?

В этом заключается проблема «Челси». Я не вижу там хорошего руководства, не вижу, чтобы причины выбора тренера были правильными.

На месте Компани я был бы польщен, но опасался бы туда идти, потому что, на мой взгляд, сейчас это токсичный клуб», – заявил бывший полузащитник «Астон Виллы».

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