«Челси» хочет Компани потому, что изучил его работу в «Бернли», или потому, что Боули снова заметил что-то блестящее? Я бы опасался идти туда, клуб токсичен». Рео-Кокер о тренере

Теги Венсан Компани Челси Найджел Рео-Кокер премьер-лига Англия Бернли чемпионшип Тодд Боули Футбол

Найджел Рео-Кокер сомневается, что Венсану Компани стоит переходить в «Челси».

Сообщалось, что главный тренер «Бернли» находится в шорт-листе лондонского клуба.

«Челси» заинтересован в нем потому, что видел его работу с «Бернли», изучил ее и думает, что это подходящий специалист? Или Тодд Боули снова заметил что-то блестящее, услышал, что все о Компани говорят, и подумал, что надо его пригласить?

В этом заключается проблема «Челси». Я не вижу там хорошего руководства, не вижу, чтобы причины выбора тренера были правильными.

На месте Компани я был бы польщен, но опасался бы туда идти, потому что, на мой взгляд, сейчас это токсичный клуб», – заявил бывший полузащитник «Астон Виллы».

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15 комментариев

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Pertinax Gandi
Верните Абрамовича!
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dimamak10
Хотелось бы чтоб Компани остался в Бёрнли и в АПЛ вышел Мидлсбро Каррика
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Леван Мкртчян
Ответ Пако
Намечена новая ритуальная жертва для "Челси" - Венсан Компани
Надеюсь, что Компани в курсе ,что еще в древности (пару недель назад) ,некрасивых и неуспешных тренеров Челси сбрасывали в обрыв с крыши Стемфорд Бридж
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Пако
Намечена новая ритуальная жертва для "Челси" - Венсан Компани
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Spaten
Что-то блестящее это в Ньюкасле тренировать))
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Совесть Черданцева
Ответ London.is.blue
Наивные. Челси провалил один сезон - все конец света, спасайся кто может. В следующем году опять будем в топ4, изи катка. С новым тренером, летней распродажей, предсезонкой - все станет на свои места.
Сейчас же вроде не сезон перед покупкой Челси Абрамовичем..
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Ман Сити
Да Компани не нужно идти туда
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U
Базу человек выдал. Зачем губить карьеру на старте?
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Andrey Andreev
На мой взгляд, рано еще приглашать Компани в топ-клуб. Чемпионшип - это хорошо, но пусть проявит себя для начала в Бернли
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