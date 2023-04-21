Приоритет Зидана – «Ювентус». Возвращение в «Реал» он не рассматривает (RMC Sport)
Зинедин Зидан хочет возглавить «Ювентус».
Итальянский клуб – приоритетный вариант для французского специалиста, который не тренировал после ухода из «Реала» в мае 2021 года.
RMC Sport сообщает, что Зидан готов принять долгосрочный проект. Его также не отталкивает возможное непопадание «Юве» в Лигу чемпионов.
В то же время отмечается, что Зинедин не рассматривает возвращение в «Реал», хотя, как отмечается, полностью этот вариант исключать нельзя. С мадридским клубом он два раза выиграл чемпионат Испании и три раза – Лигу чемпионов.
Контракт действующего главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассчитан до 2025 года. Увольнение всего тренерского штаба может стоить туринцам более 20 миллионов евро.
«Юве» вчера вернули 15 очков по делу и финансовых махинациях – до нового разбирательства. Сейчас клуб занимает третье место в таблице. Туринцы также сыграют в полуфинале Лиги Европы.
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В нём наверняка заинтересованы и во Франции
1. Зидан далеко не последний человек для Ювентуса, также и наоборот.
2. Ювентусу нужен лидер и авторитет у руля, который вернёт клубу ментальность победителей и топ-клуба, а не будет рассказывать как надо мучаться и страдать на поле, и что 4 место в ЛЧ это хороший результат.
3. Возможность для Зидана доказать свою состоятельность: что он топ тренер и может давать результат в разных условиях и клубах.
При этом, у туринцев очень хороший состав, который при нормальном тренере должен быть на поздних стадиях ЛЧ и бороться за чемпионство. А вместо этого сейчас мы видим безумно тошнотворный футбол и полную деградацию звёзд в лице Влаховича, Кьезы, Локателли и других.