Зинедин Зидан хочет возглавить «Ювентус».

Итальянский клуб – приоритетный вариант для французского специалиста, который не тренировал после ухода из « » в мае 2021 года.

RMC Sport сообщает, что готов принять долгосрочный проект. Его также не отталкивает возможное непопадание «Юве» в Лигу чемпионов.

В то же время отмечается, что Зинедин не рассматривает возвращение в «Реал», хотя, как отмечается, полностью этот вариант исключать нельзя. С мадридским клубом он два раза выиграл чемпионат и три раза – Лигу чемпионов.

Контракт действующего главного тренера « » рассчитан до 2025 года. Увольнение всего тренерского штаба может стоить туринцам более 20 миллионов евро.

«Юве» вчера вернули 15 очков по делу и финансовых махинациях – до нового разбирательства. Сейчас клуб занимает третье место в таблице. Туринцы также сыграют в полуфинале Лиги Европы.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол