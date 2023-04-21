Приоритет Зидана – «Ювентус». Возвращение в «Реал» он не рассматривает (RMC Sport)

Теги Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Массимилиано Аллегри Футбол

Зинедин Зидан хочет возглавить «Ювентус».

Итальянский клуб – приоритетный вариант для французского специалиста, который не тренировал после ухода из «Реала» в мае 2021 года.

RMC Sport сообщает, что Зидан готов принять долгосрочный проект. Его также не отталкивает возможное непопадание «Юве» в Лигу чемпионов.

В то же время отмечается, что Зинедин не рассматривает возвращение в «Реал», хотя, как отмечается, полностью этот вариант исключать нельзя. С мадридским клубом он два раза выиграл чемпионат Испании и три раза – Лигу чемпионов.

Контракт действующего главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассчитан до 2025 года. Увольнение всего тренерского штаба может стоить туринцам более 20 миллионов евро.

«Юве» вчера вернули 15 очков по делу и финансовых махинациях – до нового разбирательства. Сейчас клуб занимает третье место в таблице. Туринцы также сыграют в полуфинале Лиги Европы.

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45 комментариев

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RAFA_EL
Шанс для Юве вылезти из задницы.Если Аллегри не кикнут и Зизу не пригласят - Юву можно закапывать.
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Granero-24
Зидану надо возвращаться на работу! Ювентус ему идеально подойдет, тем более как футболист он там блистал.
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Андрей Хенто
Вот это было бы интересно, пора уже возвращаться в работу Зидану.
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vomiting_pig_sodomy
Ну тогда аньелли надо готовить кошелек под трансферы. С тем сбродом, что сейчас в юве Зидан работать не согласится.
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Yri Yrov
Ответ RAFA_EL
Шанс для Юве вылезти из задницы.Если Аллегри не кикнут и Зизу не пригласят - Юву можно закапывать.
ну вы и закапаете , им вернули очки а там третье место, ну с таким Наполи не соперничает никто
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White Bone
это будет просто бомба, держу кулаки.
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AmanEsen
Ответ Barca_mania
Это большая ошибка для Зидана, он ещё не тренировал слабые команды как Ювентус, вряд-ли что-то годное выйдет
у Ювентуса все еще самые большие финансовые возможности в Серии А
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Руслан Узденов
При всем уважении к Зидану - тренеру, он, по-моему, не тот специалист, который может что-то построить. Он может подхватить и не портить + мотивировать своим величием, авторитетом. Юве, где нужна революция, он не подходит.
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Befire
Зидану подойдет. Он отлично впишется в любой клуб, который тесно работает с судьями, Реал, Ювентус, МанЮ (старые связи Фергюсона все еще в силе). Лысый гений!
Любитель судей вроде тренирует Сити
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no excuses
Все лучше чем Аллегри, но Зидан это очень хорошо, как раз и состав под него б обновить
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a.k.a. DRAGON0928
Зизу в Юве это интересно
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faz
Отличная новость. ждём!
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Олег М
Как только Юве вернули 15 очков и они снова в зоне лч, так и у Зидана интерес появился 😁 Чекайте - если с сеньоры снова снимут очки, после очередного слушания и они не выиграют лигу Европы - интерес Зизу улетучится😄😄
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Syndycate
Ответ Befire
Зидану подойдет. Он отлично впишется в любой клуб, который тесно работает с судьями, Реал, Ювентус, МанЮ (старые связи Фергюсона все еще в силе). Лысый гений!
Вроде не в Барсу же собирается
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Михаил Стентор
Ответ Granero-24
Зидану надо возвращаться на работу! Ювентус ему идеально подойдет, тем более как футболист он там блистал.
Одно дело топовый Реал, который, как выяснилось, с любым тренером в таком составе будет ЛЧ брать. Зидану тоже везло будь здоров. Ювентус строить надо, у него такого опыта нет.
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Николай Хайрулин
Ответ Befire
Тех самых Сити, которые вылетали из ЛЧ из-за судейских ошибок?) Может все таки ты имел в виду тот самый Реал, наштамповавший кучу ЛЧ подряд благодаря судейкам?)
а он наверное так не считает=))) Реал Мадрид только же на победу играет, а то что судья поможет это не в счёт...
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Пако
Ответ Ярик01
Во Франции только ПСЖ может большую зарплату дать, вряд ли Марсель 10 млн на тренера выкинет
ЗиЗу около 2-х лет, как безработный.
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Демедрол
Ответ RAFA_EL
Шанс для Юве вылезти из задницы.Если Аллегри не кикнут и Зизу не пригласят - Юву можно закапывать.
они и с Аллегри могут вылезти, да считай почти вылезли....
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Ярик01
Ответ Пако
ФК «Ювентус» и «Реал» далеко не полный список клубов, где Зизу будут рады. Не исключены и другие. В нём наверняка заинтересованы и во Франции
Во Франции только ПСЖ может большую зарплату дать, вряд ли Марсель 10 млн на тренера выкинет
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GuruFutbola
Лысый физрук так 20 лет без работы просидит и в итоге пойдет в сегунду б тренировать 🤣
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Пако
ФК «Ювентус» и «Реал» далеко не полный список клубов, где Зизу будут рады. Не исключены и другие.
В нём наверняка заинтересованы и во Франции
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Ярик01
Ответ Пако
ЗиЗу около 2-х лет, как безработный.
Так у него старый контракт тикал, или зачем-то полностью и сразу отступные отдали в Реале
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Fulyan
Как-то раньше писал, что это видится НАИЛУЧШИМ ВАРИАНТОМ для двух сторон.
1. Зидан далеко не последний человек для Ювентуса, также и наоборот.

2. Ювентусу нужен лидер и авторитет у руля, который вернёт клубу ментальность победителей и топ-клуба, а не будет рассказывать как надо мучаться и страдать на поле, и что 4 место в ЛЧ это хороший результат.

3. Возможность для Зидана доказать свою состоятельность: что он топ тренер и может давать результат в разных условиях и клубах.

При этом, у туринцев очень хороший состав, который при нормальном тренере должен быть на поздних стадиях ЛЧ и бороться за чемпионство. А вместо этого сейчас мы видим безумно тошнотворный футбол и полную деградацию звёзд в лице Влаховича, Кьезы, Локателли и других.
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Svobodu Mne
Это был бы лучший вариант для юве
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Jii Gee
Надо брать, хотя бы в маркетинговых целях.
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