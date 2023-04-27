Семак о «Зените»: «Не назову нынешний состав сильнейшим. Назову его самым цельным»

Сергей Семак не считает нынешний состав «Зенита» сильнейшим в истории клуба.

«Не назову нынешний состав сильнейшим – назову его самым цельным. Что касается качества игры, качества футболистов, то у нас были разные периоды. Но с точки зрения командной игры, командного движения этот состав выделяется.

У нас было много ярких индивидуальностей, однако сейчас команда более сбалансирована. Но не буду оценивать его с точки зрения силы или слабости. Понятно, что рассчитывали к этому прийти, но не устанавливали сроки», – сказал тренер « ».

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