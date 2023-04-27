Семак о «Зените»: «Не назову нынешний состав сильнейшим. Назову его самым цельным»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак не считает нынешний состав «Зенита» сильнейшим в истории клуба.

«Не назову нынешний состав сильнейшим – назову его самым цельным. Что касается качества игры, качества футболистов, то у нас были разные периоды. Но с точки зрения командной игры, командного движения этот состав выделяется.

У нас было много ярких индивидуальностей, однако сейчас команда более сбалансирована. Но не буду оценивать его с точки зрения силы или слабости. Понятно, что рассчитывали к этому прийти, но не устанавливали сроки», – сказал тренер «Зенита».

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30 комментариев

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giallo-verde
Сильнейший состав выигрывал кубок УЕФА.
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Рашпель793
Насчёт цельности хз. Форварда-убийцы явно не хватает. Сергеев и Касьера стараются, конечно и даже забивают, но в них нет уверенности, что могут забить в любом матче и моменты у них будут.
Ну и вратарская позиция примерно так же. Нет вратаря с которым ты уверен, что если что спасёт при убойном моменте.
+10
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Filipp Gorski
Ответ giallo-verde
Сильнейший состав выигрывал кубок УЕФА.
И Суперкубок 😉
+10
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Злодей Спб
Основа - вполне себе да. Бразильцы тащат, остальные не мешают по возможности. Но вот никакой глубины запаса нет в принципе. Выпадает Барриос - и нет центра, Выпадает Вендел - нет креатива, выпадает Сергеев - у нас нет нападающего.
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-DF-
Ответ юра георгиевский
У Зенита самое слабое звено - это вратарская позиция. Нет нормального вратаря на сегодняшний день. Нужен вратарь позарез. Нет футболиста с дальним ударом, как у Халка, а это очень и очень плохо, так не должно быть в нормальной команде. Должен быть хоть один игрок с дальним и сильным ударом, это аксиома.
Дальние удары из-за пределов штрафной Малкома, Клаудиньо, Вендела, Сантоса не считаются? ))
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prus_3
Нет и уже не будет никогда второго Халка. Вот это грусть-печаль.
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За наш футбол!
Управляемая тренерская команда,все токсичные отправлены на выход..
Видно что на некоторые игры не хватает мотивации,но когда с этим все впорядке смотреть команду одно удовольствие,причем не только болельщикам Зенита!
Правда многие это скрывают за волной критики😜
Но под Европу конечно в каждую линию начиная с вратарской нужно по игроку класса нынешних легионеров.
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pelevin78
Две позиции проседают - ЦЗ и кипер, забивной нап бы еще не помешал, только не такой, на которого будут грузить все атаки, а ищущий створ сам…не знаю, может стОит Мантуана попробовать - задатки у не есть
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юра георгиевский
У Зенита самое слабое звено - это вратарская позиция. Нет нормального вратаря на сегодняшний день. Нужен вратарь позарез. Нет футболиста с дальним ударом, как у Халка, а это очень и очень плохо, так не должно быть в нормальной команде. Должен быть хоть один игрок с дальним и сильным ударом, это аксиома.
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Ganibale
Ответ Рашпель793
Насчёт цельности хз. Форварда-убийцы явно не хватает. Сергеев и Касьера стараются, конечно и даже забивают, но в них нет уверенности, что могут забить в любом матче и моменты у них будут. Ну и вратарская позиция примерно так же. Нет вратаря с которым ты уверен, что если что спасёт при убойном моменте.
На самом деле даже грустно. Уже давно в Зените стоит вратарский вопрос, а этот сезон еще играют и без топ-фрв и этого все равно достаточно чтобы вести на финише хороший отрыв
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юра георгиевский
Ответ Назар Игорь
После Ромы Березовского надëжных вратарей в Зените не было. Малафеев нет-нет да и пускал бабочек. Одоевский где-то остановился. Считаю что надо возвращать и наигрывать Гойло. Возраст, габариты, всë нормуль. И если уйдëт кто-то бразильцев, то освободится место для Ивана.
Согласен. Да, Малафеев пускал бабочек, помню.
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юра георгиевский
Ответ -DF-
Дальние удары из-за пределов штрафной Малкома, Клаудиньо, Вендела, Сантоса не считаются? ))
А разве у них «дальние удары» ...... ?! У них не дальние удары, а удары около штрафной. Дальние удары - это совсем другое. Посмотри голы Халка за Зенит в еврокубках, они там во всей красе: Ливерпулю, Валенсии, Боруссии Дортмунд и так далее .........
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Назар Игорь
Ответ юра георгиевский
У Зенита самое слабое звено - это вратарская позиция. Нет нормального вратаря на сегодняшний день. Нужен вратарь позарез. Нет футболиста с дальним ударом, как у Халка, а это очень и очень плохо, так не должно быть в нормальной команде. Должен быть хоть один игрок с дальним и сильным ударом, это аксиома.
После Ромы Березовского надëжных вратарей в Зените не было. Малафеев нет-нет да и пускал бабочек. Одоевский где-то остановился. Считаю что надо возвращать и наигрывать Гойло. Возраст, габариты, всë нормуль. И если уйдëт кто-то бразильцев, то освободится место для Ивана.
+1
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Рашпель793
Ответ JoaoMoutinho
Малком)
Ну он не чистый форвард ) Я про игрока вроде пикового Дзюбы или Азмуна, если брать игроков эпохи Семака.
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JoaoMoutinho
Ответ Рашпель793
Насчёт цельности хз. Форварда-убийцы явно не хватает. Сергеев и Касьера стараются, конечно и даже забивают, но в них нет уверенности, что могут забить в любом матче и моменты у них будут. Ну и вратарская позиция примерно так же. Нет вратаря с которым ты уверен, что если что спасёт при убойном моменте.
Малком)
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Fg Gf
Ответ giallo-verde
Сильнейший состав выигрывал кубок УЕФА.
так он и не сказал, что этот состав сильнейший... Але, читать умеем?
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giallo-verde
Ответ Filipp Gorski
И Суперкубок 😉
Ну да. Это та же команда.
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Recreated
Комментарий удален пользователем
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karaDENIZZZ
Состав Зенита брал Кубок Уефа и Суперкубок в матче с МЮ. Кажется это было в другой жизни...
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Назар Игорь
Редкий случай - на ветке в основном свои, приятно общаться.
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