Семак о «Зените»: «Не назову нынешний состав сильнейшим. Назову его самым цельным»
Сергей Семак не считает нынешний состав «Зенита» сильнейшим в истории клуба.
«Не назову нынешний состав сильнейшим – назову его самым цельным. Что касается качества игры, качества футболистов, то у нас были разные периоды. Но с точки зрения командной игры, командного движения этот состав выделяется.
У нас было много ярких индивидуальностей, однако сейчас команда более сбалансирована. Но не буду оценивать его с точки зрения силы или слабости. Понятно, что рассчитывали к этому прийти, но не устанавливали сроки», – сказал тренер «Зенита».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Ну и вратарская позиция примерно так же. Нет вратаря с которым ты уверен, что если что спасёт при убойном моменте.
Видно что на некоторые игры не хватает мотивации,но когда с этим все впорядке смотреть команду одно удовольствие,причем не только болельщикам Зенита!
Правда многие это скрывают за волной критики😜
Но под Европу конечно в каждую линию начиная с вратарской нужно по игроку класса нынешних легионеров.