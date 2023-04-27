Семак о Fan ID: «С детьми все сделали за 5-10 минут. Вопрос не в сложности, а в неприятии фанатами. Надеемся, руководство страны найдет выход»

Сергей Семак считает, что оформление Fan ID не представляет большой сложности.

– Тема Fan ID. Звонят ли вам с жалобами знакомые? Спрашивают, как с этим разобраться?

– Конечно. Мы эту тему изучили. Все наши близкие, друзья ходят. Сложностей с оформлением нет никаких. Одному ребенку я оформлял паспорт дистанционно. С кем-то ходили в МФЦ. И сделали все вместе с фотографированием за 5-10 минут.

Здесь же вопрос не в сложностях оформления, а в неприятии этого решения со стороны фанатов. Это главный стык, который не позволяет им приходить и смотреть футбол. Включился принцип. Что без обсуждения приняли решение, которое непонятно.

Мы надеемся и верим, что футбольные власти и руководство страны найдут выход из этой ситуации. Хотим видеть активных болельщиков на стадионе, – сказал главный тренер «Зенита».

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