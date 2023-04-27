Семак о Fan ID: «С детьми все сделали за 5-10 минут. Вопрос не в сложности, а в неприятии фанатами. Надеемся, руководство страны найдет выход»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия болельщики Чемпионат.com Fan ID Футбол

Сергей Семак считает, что оформление Fan ID не представляет большой сложности.

– Тема Fan ID. Звонят ли вам с жалобами знакомые? Спрашивают, как с этим разобраться?

– Конечно. Мы эту тему изучили. Все наши близкие, друзья ходят. Сложностей с оформлением нет никаких. Одному ребенку я оформлял паспорт дистанционно. С кем-то ходили в МФЦ. И сделали все вместе с фотографированием за 5-10 минут.

Здесь же вопрос не в сложностях оформления, а в неприятии этого решения со стороны фанатов. Это главный стык, который не позволяет им приходить и смотреть футбол. Включился принцип. Что без обсуждения приняли решение, которое непонятно.

Мы надеемся и верим, что футбольные власти и руководство страны найдут выход из этой ситуации. Хотим видеть активных болельщиков на стадионе, – сказал главный тренер «Зенита».

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48 комментариев

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Ебздрогыч
Руководство страны смогло найти только вход в эту идиотскую ситуацию. Искать выход - это не к ним, они этого не умеют
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Gustav Forsberg
"Надеемся, руководство страны найдет выход"
желательно в окно
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Злодей Спб
Вообще Богданович по существу правду сказал "про неприятие со стороны фанатов". Какие к нему претензии?

Остальные спикеры начинают рассуждать о сложности процедуры оформления, отсутствии МФЦ, приближающемся дачном сезоне (в феврале), чтобы уйти от прямого ответа на острый вопрос.
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Екн Лор
Чтобы решить проблему с фан айди, надо лишь его отменить.
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Семен Сергеевич
ФанID очень странный предмет. Вроде бы паспорт, а вроде бы - нет…
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Макс Y-O-Y
Ответ Злодей Спб
Вообще Богданович по существу правду сказал "про неприятие со стороны фанатов". Какие к нему претензии? Остальные спикеры начинают рассуждать о сложности процедуры оформления, отсутствии МФЦ, приближающемся дачном сезоне (в феврале), чтобы уйти от прямого ответа на острый вопрос.
Плюсую, чиновники как попугаи - « а чо такова, 5 минут делать»
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Петроград
Ответ kaka10
а в чём проблема фанайди по сути? что с тобой случится, если оформишь?
А в чём смысл фанайди по сути? Какую проблему он решает?
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Харламов Никита
Ответ Elvagor
Единственный адекватный комментарий по поводу фан-айди от тренера. Молодец, Семак! Согласен с ним, на самом деле эту всю шумиху подняли те ультрафанаты, которым конечно же невыгоден этот фан-айди. И они при этом сумели уговорить, убедить остальных болельщиков и умеренных фанов. Вот и всё. А инициаторы фан-айди просто неумело подошли к разъяснению нововведения.
то есть УРОВЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТА УльтраФанатов ВЫШЕ чем у инициаторов ФанУйди - раз они сумели убедить людей, приведя аргументы ;)
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Curry30
Ответ kaka10
а в чём проблема фанайди по сути? что с тобой случится, если оформишь?
проблема в таких «недалеких» умах как ты, иди и делай, почему все остальные обязаны что-то там оформлять?
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d.xoxlov
Ответ Kverti
И отличная система , живешь по закону - живешь хорошо, шаг в сторону сделал - наказание. Это система плоха только для тех кто подразумевает, что будет нарушать закон.
Закон, который а) не писан (критерии получения/неполучения) и б) может быть в любой момент изменён в одностороннем порядке.
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Михаил Сафонов
Семак культурный человек, приятно видеть его главным тренером Зенита!
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Alexis80
Ответ Злодей Спб
Вообще Богданович по существу правду сказал "про неприятие со стороны фанатов". Какие к нему претензии? Остальные спикеры начинают рассуждать о сложности процедуры оформления, отсутствии МФЦ, приближающемся дачном сезоне (в феврале), чтобы уйти от прямого ответа на острый вопрос.
Претензии к Семаку в том, что не озвучил свою позицию (поддерживает/не поддерживает, нужно/не нужно), все уповает на кого-то, "найдут выход" и т. п., как будто сам этот выход не знает. Чем больше тренеров, игроков, функционеров прямо выскажутся, что это уйди никому не нужно, тем скорее это закончится.
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Мистер Уайт
Желание: видеть фанатов на Вираже.
Реальность: группа Тату.
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Михаил Савченко
Ответ Харламов Никита
так о том и речь, руководство футбола могло бы аргументированно доказать вред этого закона, но как обычно ВЗЯЛИ ПОД КОЗЫРЕК 🤦🏼‍♂️
Эм, сейчас куча работы происходит по смягчению закона, об этом, к счастью, широко заговорили и процессы пошли. Мир устроен немного сложнее чем просто "взять и отменить".
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razoblachitel
Ответ Михаил Савченко
Эм, сейчас куча работы происходит по смягчению закона, об этом, к счастью, широко заговорили и процессы пошли. Мир устроен немного сложнее чем просто "взять и отменить".
видимо, не настолько сложно, что закон "взяли и приняли"
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Михаил Савченко
Ответ Харламов Никита
вопрос, а ПОЧЕМУ закон был ВООБЩЕ принят, если уже на начальном этапе обсуждения было столько замечаний ?! или уровень мышления принимавших его настолько низок, что они не смогли просчитать последствия ?!
Чего ты меня-то спрашиваешь? У нас всегда так, сначала принимают, потом думают)
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Альберт Адиян
Ответ Харламов Никита
то есть ТОЛЬКО руководство СТРАНЫ может решить ?! ;) руководство ФУТБОЛА не в силах ?! ;) Семаку в ГосДуру захотелось ;)
Нет, ну тут как раз нет противоречия, это же закон, а не правило, которое лига решила ввести или рфс.
Так что и решить должны те, кто это закон принимал. Другое дело, что футбольные власти могли бы лоббировать решение этого вопроса, чего не происходит или происходит очень вяло.
Так что покупаем диваны поудобнее, телевизоры побольше)
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Екн Лор
Ответ kaka10
а в чём проблема фанайди по сути? что с тобой случится, если оформишь?
Фан айди один из шагов на пути к тоталитарному обществу, наподобие китайской системы социального рейтинга. И не надо писать про Турцию, там действительно фаны неконтролируемые
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Макс Бот
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
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Recreated
Количество ботов одобряющих фанайди увеличилось в разы!!! Это настораживает!
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Kverti
Ответ uralets46
Эта система подразумевает не думать. А законы у нас замечательные. Вы , кстати депутат?
Так большинство людей на планете и не думает, так что отлично подходит система)
Я когда лечу из тайланда или вьетнама, всегда это делаю с пересадкой в Китае , чтобы побыть там пару дней.
В такой безопасности как там , я себя нигде не чувствую)
Ну в Москве наверное почти также )
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Kverti
Ответ d.xoxlov
Закон, который а) не писан (критерии получения/неполучения) и б) может быть в любой момент изменён в одностороннем порядке.
Ура, вы сняли розовые очки и поняли, что люди имеющие власть будут использовать не как хотят и в выгодных для себя целях) и так во всем мире
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Gustav Forsberg
Ответ Михаил Сафонов
Призыв к суициду, нормально так
судя по их действиям, выход в дверь они найти неспособны.
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