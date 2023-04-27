Семак о Fan ID: «С детьми все сделали за 5-10 минут. Вопрос не в сложности, а в неприятии фанатами. Надеемся, руководство страны найдет выход»
Сергей Семак считает, что оформление Fan ID не представляет большой сложности.
– Тема Fan ID. Звонят ли вам с жалобами знакомые? Спрашивают, как с этим разобраться?
– Конечно. Мы эту тему изучили. Все наши близкие, друзья ходят. Сложностей с оформлением нет никаких. Одному ребенку я оформлял паспорт дистанционно. С кем-то ходили в МФЦ. И сделали все вместе с фотографированием за 5-10 минут.
Здесь же вопрос не в сложностях оформления, а в неприятии этого решения со стороны фанатов. Это главный стык, который не позволяет им приходить и смотреть футбол. Включился принцип. Что без обсуждения приняли решение, которое непонятно.
Мы надеемся и верим, что футбольные власти и руководство страны найдут выход из этой ситуации. Хотим видеть активных болельщиков на стадионе, – сказал главный тренер «Зенита».
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желательно в окно
Остальные спикеры начинают рассуждать о сложности процедуры оформления, отсутствии МФЦ, приближающемся дачном сезоне (в феврале), чтобы уйти от прямого ответа на острый вопрос.
Реальность: группа Тату.
Так что и решить должны те, кто это закон принимал. Другое дело, что футбольные власти могли бы лоббировать решение этого вопроса, чего не происходит или происходит очень вяло.
Так что покупаем диваны поудобнее, телевизоры побольше)
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
Я когда лечу из тайланда или вьетнама, всегда это делаю с пересадкой в Китае , чтобы побыть там пару дней.
В такой безопасности как там , я себя нигде не чувствую)
Ну в Москве наверное почти также )