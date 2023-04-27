Семак о посещаемости РПЛ в дачный сезон: «У нас достаточно людей, чтобы и заполнять трибуны, и ездить на дачу. Все будет хорошо, и на огородах, и на стадионах»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия болельщики Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Сергей Семак рассказал о работе «Зенита» по привлечению болельщиков на стадионы.

– Сергей Богданович, в эту весеннюю и летнюю пору футбол на стадионе начинает мощно конкурировать с дачным сезоном. По выходным люди уезжают на дачу, болельщики в том числе. Вроде бы они и хотели прийти на стадион, но нужно огород копать, потому что без этого россиянам не прожить. Понимаете, как нам их перетянуть на стадион? Начали бы их агитировать, что РПЛ это круто, нужно ходить на футбол. Есть ли у вас огород, может выращиваете там что-то полезное и вкусное?

– Что касается огородного и дачного сезона, который сейчас открывается, то в этом нет ничего плохого, только хорошее, на мой взгляд. Как перетянуть – думаю, у нас достаточно людей, чтобы и заполнять трибуны, и ездить на дачу. Надеюсь, что людей, которые хотят посмотреть футбол в выходной также достаточно много.

Вопрос в другом: сейчас в большей степени это касается и карты болельщика, и других решений, которые будут способствовать более комфортному присутствию зрителей на трибунах. В этом отношении работа ведется, и думаю, все будет хорошо. Может, не так быстро, как нам хотелось бы, но все будет хорошо: и на огородах, и на стадионах.

У меня огород есть, но он небольшой, есть теплица, где я периодически что-то могу сделать, когда время позволяет. Я люблю работать на земле, – сказал главный тренер «Зенита».

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55 комментариев

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redbalance
Какую чушь несет, наверное на огороде сельдерей зацвел.
+57
-9
+48
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McLein
"нужно огород копать, потому что без этого россиянам не прожить" - вот это называется встали с колен))
+40
-6
+34
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jonnysilverhand01
Это оказывается все из за дачного сезона ? А мы то думали все дело в этом ФАН Г####

Сергей Богданович, а вы не слышали там от Миллера, когда ДАЧА ID нужно будет сделать ?
+34
-12
+22
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Михаил Сафонов
Ответ Пугливый Кот
Я не понял,Богданыч угарает??))
Да, потому как осточертело на одни и те же вопросы журнашлюх отвечать
+14
-3
+11
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romanisti89
огород и стадион сейчас одно и то же, и там и там овощи
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Ебздрогыч
Странные у нас болельщики - ездят на дачу во время матчей чемпионата страны и не ездят во время матчей кубка...
+13
-4
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Кирилл.С-Пб
Без огорода не прожить? Вью брал огородник-рецидивист?
+9
-1
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Генадий Филимонов
Cоевый куколд
+7
-3
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Garikus89
Ответ jonnysilverhand01
Это оказывается все из за дачного сезона ? А мы то думали все дело в этом ФАН Г#### Сергей Богданович, а вы не слышали там от Миллера, когда ДАЧА ID нужно будет сделать ?
Ты текст-то почитай ради приличия, новорег)
+6
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Konstantin_ZV
Ответ Кирилл.С-Пб
Без огорода не прожить? Вью брал огородник-рецидивист?
Не прожить с точки зрения зависимости от прополки грядок. Так-то это все убыточно, на одном бензине больше промотаешь
+5
-2
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Spiker1606
Ответ Пугливый Кот
Я не понял,Богданыч угарает??))
Он уже в открытую говорит, что нагонят бюджетников)
+6
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Cruel Snake
Журналист видимо пошутил решил. Стадионы уже который месяц не заполняются и дачи тут не при чём. Ну вот на выбор, съездить на дачу и посмотреть футбол под шашлычок и коньяк, баня... Или стадион , Fan ID и пустующие трибуны. Выбор более чем очевиден.
+3
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Саид Рза
Про огород, это он наверное про стадионы РПЛ после зимы)
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tolstiy
заполнить то не проблема, вопрос только кем...
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peter_shor
Богданыча в депутаты...
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servelat
Согласен....,,Мариинка,,.....,,Комиссаржевской,,.....,,Консерватория,, на всех билетов хватит😁
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Семак: Дачный или не дачный сезон, но бюджетников на стадион правительство Ленинградской области загоняет исправно
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dimitrii36
Ответ Юрий Кечко
Мены нереально триггерит каждое его высказывание Это квинтэссенция слова импотенция относительно мнения по чему либо , И так далее Как можно быть таким ?
что и требовалось доказать, оный не один
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jonnysilverhand01
Ответ Garikus89
Ты текст-то почитай ради приличия, новорег)
Ты так-то прям настоящий зянитовец, это сразу так-то в глаза бросается
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Санитар-волк
Это народ с конца зимы на огородах, правда?
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a-fon
И сам Семак в тайне мечтает об огороде.
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ЛексЛютый
Ответ McLein
"нужно огород копать, потому что без этого россиянам не прожить" - вот это называется встали с колен))
Ну во-первых: это вопрос журналиста, а не констатация в ответе.
Во-вторых: это субъективное мнение журналиста, которое он естественно воткнул не без подоплеки.
В-третьих: не зря он это сделал, ведь Маклейн заценил.
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bad_bear
Ответ jonnysilverhand01
Это оказывается все из за дачного сезона ? А мы то думали все дело в этом ФАН Г#### Сергей Богданович, а вы не слышали там от Миллера, когда ДАЧА ID нужно будет сделать ?
меньше думай, не твоё это 🤦‍♂️🤷
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bad_bear
Ответ redbalance
Какую чушь несет, наверное на огороде сельдерей зацвел.
судя по всему борщевик зацвёл 😬🤷
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bad_bear
Ответ Юрий Кечко
Мены нереально триггерит каждое его высказывание Это квинтэссенция слова импотенция относительно мнения по чему либо , И так далее Как можно быть таким ?
меня нереально триггерит от того, как ты пишешь🤦‍♂️
как можно быть таким? 🤷
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