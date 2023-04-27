Семак о посещаемости РПЛ в дачный сезон: «У нас достаточно людей, чтобы и заполнять трибуны, и ездить на дачу. Все будет хорошо, и на огородах, и на стадионах»

Сергей Семак рассказал о работе «Зенита» по привлечению болельщиков на стадионы.

– Сергей Богданович, в эту весеннюю и летнюю пору футбол на стадионе начинает мощно конкурировать с дачным сезоном. По выходным люди уезжают на дачу, болельщики в том числе. Вроде бы они и хотели прийти на стадион, но нужно огород копать, потому что без этого россиянам не прожить. Понимаете, как нам их перетянуть на стадион? Начали бы их агитировать, что РПЛ это круто, нужно ходить на футбол. Есть ли у вас огород, может выращиваете там что-то полезное и вкусное?

– Что касается огородного и дачного сезона, который сейчас открывается, то в этом нет ничего плохого, только хорошее, на мой взгляд. Как перетянуть – думаю, у нас достаточно людей, чтобы и заполнять трибуны, и ездить на дачу. Надеюсь, что людей, которые хотят посмотреть футбол в выходной также достаточно много.

Вопрос в другом: сейчас в большей степени это касается и карты болельщика, и других решений, которые будут способствовать более комфортному присутствию зрителей на трибунах. В этом отношении работа ведется, и думаю, все будет хорошо. Может, не так быстро, как нам хотелось бы, но все будет хорошо: и на огородах, и на стадионах.

У меня огород есть, но он небольшой, есть теплица, где я периодически что-то могу сделать, когда время позволяет. Я люблю работать на земле, – сказал главный тренер «Зенита».

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