Отстраненный Пидлисняк про ошибки «СКА-Хабаровск-2»: «Все остановились после неудачного паса, но сделали так, будто один Деркунский виноват. Кому там дали сигнал сверху, кого выгородить…»

Отстраненный за участие в договорной игре форвард объяснил ошибки «СКА-Хабаровск-2».

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение аннулировать результат матча «Салют» – «СКА-Хабаровск-2», состоявшегося 20 октября 2022 года в рамках чемпионата Второй лиги, и присудил гостям поражение со счетом 0:3.

– Ты не полетел на матч с « ». Смотрел его?

– Да, прямую трансляцию.

– Как тебе выступление Деркунского?

– Если бы вся эта ситуация не началась, оно не вызвало бы у меня удивления. Конечно, под призмой обвинений могут закрасться мысли. Но у меня – нет. Обычная его игра. Ну, может, чуть похуже. Вы смотрели его игры?

– Только эпизоды с голами.

– Ну, я понял. Он неуверенный, молодой.

– До такой степени? Партнера прессингуют перед штрафной, он отдает ему неудобный пас, а потом трусцой бежит за соперником и никак ему не мешает.

– Там и другие игроки остановились и не доигрывали. Они все остановились после того, как он отдал неудачный пас. В материалах КДК написано, что Деркунский больше всех оказывал противоправное влияние на результат. Но номера 2 ( ), 47 ( ) и 55 (Артем Быков) тоже вели пассивную игру. Это выводы комитета, который анализирует нечестную игру.

В общем, было много фамилий. В итоге сегодня ни одной не назвали (это не совсем так; Ягьяева, Андямова и Быкова действительно не упоминали на заседании КДК. Вместо этого в РФС заявили, что «Матвей Трощенков, , Олег Коротков и Дмитрий Кумсаров активно сотрудничали со следствием, за что по просьбе их освободили от ответственности – прим. Sports.ru).

Как этот РФС работает – я не знаю. Кому там дали сигнал сверху, кого выгородить… Но вот так получается: игра договорная, а сдавал только один человек.

– Несколько. Но тех, кто сотрудничал со следствием, простили.

– Просто сегодня про это ничего не говорили. Сделали так, как будто один Деркунский сдавал, – сказал Пидлисняк в интервью Sports.ru.

Мы нашли игрока, которого пожизненно забанили за договорняк в России. Вот его версия

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол