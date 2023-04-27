Отстраненный Пидлисняк про ошибки «СКА-Хабаровск-2»: «Все остановились после неудачного паса, но сделали так, будто один Деркунский виноват. Кому там дали сигнал сверху, кого выгородить…»

Теги КДК РФС Вторая лига Sports.ru Александр Дюков СКА-Хабаровск-2 Магомеднаби Ягьяев Валентин Андямов Салют Руслан Пидлисняк Иван Коршунов Матвей Трощенков Футбол

Отстраненный за участие в договорной игре форвард объяснил ошибки «СКА-Хабаровск-2».

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение аннулировать результат матча «Салют» – «СКА-Хабаровск-2», состоявшегося 20 октября 2022 года в рамках чемпионата Второй лиги, и присудил гостям поражение со счетом 0:3.

– Ты не полетел на матч с «Салютом». Смотрел его?

– Да, прямую трансляцию.

– Как тебе выступление Деркунского?

– Если бы вся эта ситуация не началась, оно не вызвало бы у меня удивления. Конечно, под призмой обвинений могут закрасться мысли. Но у меня – нет. Обычная его игра. Ну, может, чуть похуже. Вы смотрели его игры?

– Только эпизоды с голами.  

– Ну, я понял. Он неуверенный, молодой.

– До такой степени? Партнера прессингуют перед штрафной, он отдает ему неудобный пас, а потом трусцой бежит за соперником и никак ему не мешает.

– Там и другие игроки остановились и не доигрывали. Они все остановились после того, как он отдал неудачный пас. В материалах КДК написано, что Деркунский больше всех оказывал противоправное влияние на результат. Но номера 2 (Магомеднаби Ягьяев), 47 (Валентин Андямов) и 55 (Артем Быков) тоже вели пассивную игру. Это выводы комитета, который анализирует нечестную игру.

В общем, было много фамилий. В итоге сегодня ни одной не назвали (это не совсем так; Ягьяева, Андямова и Быкова действительно не упоминали на заседании КДК. Вместо этого в РФС заявили, что «Матвей Трощенков, Иван Коршунов, Олег Коротков и Дмитрий Кумсаров активно сотрудничали со следствием, за что по просьбе Александра Дюкова их освободили от ответственности – прим. Sports.ru).

Как этот РФС работает – я не знаю. Кому там дали сигнал сверху, кого выгородить… Но вот так получается: игра договорная, а сдавал только один человек. 

– Несколько. Но тех, кто сотрудничал со следствием, простили.

– Просто сегодня про это ничего не говорили. Сделали так, как будто один Деркунский сдавал, – сказал Пидлисняк в интервью Sports.ru.

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2 комментария

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romanisti89
чё то я не понял, этого же парня дисквалифицировали за договорняк, а он оказывается даже не был на матче?
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Marg12
Ответ romanisti89
чё то я не понял, этого же парня дисквалифицировали за договорняк, а он оказывается даже не был на матче?
он посредник
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