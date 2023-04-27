Дисквалифицированный за договорной матч игрок «СКА-Хабаровск-2» Пидлисняк про КДК: «Говорили ложь в одностороннем порядке. Просил доказательства – а их нет. Я никому ничего не предлагал»

Отстраненный за участие в договорной игре форвард рассказал о ходе заседания КДК.

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение аннулировать результат матча « » – «СКА-Хабаровск-2», состоявшегося 20 октября 2022 года в рамках чемпионата Второй лиги, и присудил поражение « » со счетом 0:3.

Пожизненно отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, за манипулирование результатом игры игроки Денис Деркунский, Руслан Пидлисняк, Джоси Дзауров, Зийадхан Маммадов.

– Тебя пожизненно дисквалифицировали за пособничество в договорняке. Ты согласен с этим решением?

– Нет.

И сначала вообще хочу рассказать, как сегодня (разговор состоялся в среду – прим. Sports.ru) проходило заседание КДК.

Мне сообщили о нем 20 апреля. Сказали приехать в Москву или подключиться по видео и скинули материалы дела. В них обо мне ни слова – фамилия не упоминается ни разу.

Сегодня я подключился по видео. Что-то рассказывают про одних, вторых, третьих, называют незнакомые имена. Потом какой-то мужик – Зозулин, Заморин (похоже, речь про ответственного секретаря КДК Даниила Заморина – прим. Sports.ru) или как-то так – говорит: «Еще у нас есть информация, что все было через Пидлисняка».

Я спросил: «Кто вам об этом сказал?» – «Есть информация, сказали».

Им сказал об этом кто-то из четверых пацанов, которые были замешаны и которых помиловали. Причем я знаю, что на первых допросах они вообще ни слова про меня не говорили. Это случилось, когда их вызвали в РФС второй-третий раз. Как понимаю, вопрос поставили так: «Или вы говорите, что он причастен, или будете дисквалифицированы».

РФС хотел найти связующее звено между игроками «Ессентуков» и СКА. Одного Деркунского было недостаточно. Это действительно выглядело бы странно: такое дело раскрыли, а дисквалифицировали из СКА всего одного.

– А почему не могли всех? Зачем ты им нужен?

– Не знаю, с чьей подачи это сделали. Возможно, за тех, кто причастен и кого в итоге помиловали, кто-то просил. Но точно уверен в одном: я не то что не предлагал сдать матч... Из моих уст даже намеков не звучало.

Я попросил по фактам: показать любую переписку со мной или любой скрин. Любое доказательство, которое есть против меня. А их нет. Я уверен, что ни в одном телефоне, нигде такого нет. Я никому и ничего не предлагал.

Другой момент, про который хочу сказать... А то КДК был закрытый, его трансляцию не покажут, и никто не увидит, как они себя вели. А там человек (Заморин) зачитывал, что главному тренеру «СКА-Хабаровск-2», тренеру вратарей и еще кому-то поступали угрозы с неизвестных номеров, чтобы они не рассказывали, что матч слили. И он зачитывал это как факт: «Следствием было установлено, что один из номеров зарегистрирован на Руслана Пидлисника».

Я сразу прервал его: «Это вы как факт зачитываете?» Он начал мямлить и заикаться, говорить: «Это Хабаровск мне передал».

Чтобы вы понимали: я хожу с одним номером телефона уже 15 лет. Но он зарегистрирован на бабушку. Кроме этого, в России и в мире нет ни одной SIM-карты на мое имя. А он говорит как факт, что на меня зарегистрирован какой-то номер.

Они в одностороннем порядке говорили ложь. Когда я спрашивал, где доказательства – не отвечали. Хотя это легко: можно обратиться в МВД, там скажут, что на меня не зарегистрированы SIM-карты. Про угрозы я вообще первый раз слышал. И опять – никаких скринов, ничего. Хотя логично, что если были сообщения, то должен быть скрин с моим номером, – сказал в интервью Sports.ru

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