«СКА-Хабаровск» о договорном матче «СКА-Хабаровск-2»: «Осуждаем любые проявления неспортивного поведения. Мы – за честную игру!»

Теги Первая лига СКА Хабаровск КДК РФС Вторая лига СКА-Хабаровск-2 договорные матчи Салют Руслан Пидлисняк Футбол

«СКА-Хабаровск» осудил договорной матч с участием «СКА-Хабаровск-2».

Накануне на основании расследования Департамента защиты игры КДК РФС пожизненно запретил любую связанную с футболом деятельность двум экс-игрокам второй команды армейцев Денису Деркунскому и Руслану Пидлисняку.

Наказание вынесено за организацию противоправного влияния на результат матча во Второй лиге сезона-2022/23 «Салют» – «СКА-Хабаровск-2».

«ФК «СКА-Хабаровск» еще до начала расследования Департамента защиты игры провел внутреннее расследование. Клуб сотрудничал с Департаментом и предоставил всю имеющуюся информацию о данном матче и футболистах, попавших под подозрение.

В результате контракты с Денисом Деркунским, Русланом Пидлисняком и всеми причастными к сговору игроками были расторгнуты еще в конце прошлого года.

ФК «СКА-Хабаровск» осуждает любые проявления неспортивного поведения. Мы – за честную игру!» – говорится в заявлении клуба.

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1 комментарий

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lovkac
Мы за честную игру... на ставках, забыли добавить
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