Коршунов о договорном матче «СКА-Хабаровск-2»: «Так базарят, как будто я к этому был причастен. Я уважаю спорт и честный футбол!»

Теги Динамо Санкт-Петербург Вторая лига СКА-Хабаровск-2 Иван Коршунов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Иван Коршунов прокомментировал договорной матч «Салют» – «СКА-Хабаровск-2».

«Ситуация про «СКА-Хабаровск». В СМИ так криво базарят, как будто я каким-то образом вообще был причастен к этому делу. Расскажу, как было – когда я был в Хабаровске, пяти игрокам предложили слить матч за деньги. Из 5 футбиков согласились двое, которые понесли пожизненное отстранение от футбола, а кто отказался – работали со следствием.

Меня вообще не интересуют данные движения, я уважаю спорт и честный футбол!» – написал хавбек «Динамо» Санкт-Петербург.

Иван принимал участие в том матче, но попал в число футболистов, которых освободили от ответственности за содействие следствию.

Коршунов выступал за 2Drots в первом и втором сезоне Winline Медиалиги.

Матч «Салют» – «СКА-Хабаровск-2» признали договорным, есть пожизненные отстранения. Это третий случай в истории нашего футбола

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3 комментария

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lovkac
Какие же футболисты интеллектуалы, ладно ты со своими партнерами общаешься так, твое дело, но для интервью можно же хоть немного слова подбирать
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WhatZ
Он сам сказал, что "3 футболиста отказался от предложения, и по итогу работали со следствие". При этом он сам "попал в число футболистов, которых освободили от ответственности за содействие следствию".
Из этого получается, что ему тоже предлагали сыграть договорняк. А значит он непосредственно причастен к этому делу. Зачем тогда отрицать это, если сам, по сути, косвенно признался по ходу разговора?
+1
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+1
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BARCA_10
Ответ lovkac
Какие же футболисты интеллектуалы, ладно ты со своими партнерами общаешься так, твое дело, но для интервью можно же хоть немного слова подбирать
это ж не интервью, он у себя в телеге же просто отписался для таких ж как он сам
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