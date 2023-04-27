Коршунов о договорном матче «СКА-Хабаровск-2»: «Так базарят, как будто я к этому был причастен. Я уважаю спорт и честный футбол!»

Иван Коршунов прокомментировал договорной матч «Салют» – «СКА-Хабаровск-2».

«Ситуация про «СКА-Хабаровск». В СМИ так криво базарят, как будто я каким-то образом вообще был причастен к этому делу. Расскажу, как было – когда я был в Хабаровске, пяти игрокам предложили слить матч за деньги. Из 5 футбиков согласились двое, которые понесли пожизненное отстранение от футбола, а кто отказался – работали со следствием.

Меня вообще не интересуют данные движения, я уважаю спорт и честный футбол!» – написал хавбек «Динамо» Санкт-Петербург.

Иван принимал участие в том матче, но попал в число футболистов, которых освободили от ответственности за содействие следствию.

Коршунов выступал за 2Drots в первом и втором сезоне Winline Медиалиги.

Матч «Салют» – «СКА-Хабаровск-2» признали договорным, есть пожизненные отстранения. Это третий случай в истории нашего футбола