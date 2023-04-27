Глава судей РФС: «По Юрану нет никаких доказанных вещей. Есть подозрения, еще что-то. В каждом туре кто-то кому-то звонит, даже во Второй лиге»

Теги Крылья Советов Химки премьер-лига Россия РФС судьи Сергей Юран Вадим Андреев Пари НН Чемпионат.com Павел Каманцев Футбол

Глава судей РФС Павел Каманцев высказался о Сергее Юране.

Ранее гендиректор «Крыльев Советов» подал в отставку после матча с «Химками» в знак протеста против судейства. В своем заявлении Вадим Андреев намекнул на связь главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана с судьями: «Крылья» играли с «Химками» год назад. Тогда главным тренером соперника тоже был Юран, и после того скандального матча, когда Матюнин творил непонятно что, арбитра отстранили от судейства».

«По Юрану нет никаких доказанных вещей. Есть подозрения, еще что-то. «Крылья Советов», если они считали, что есть какие-то факты, наверное, должны были работать по тому матчу и что-то там решать.

Были ли звонки перед игрой с «Пари НН»? В каждом туре есть игра, когда кто-то кому-то звонит. Даже на уровне Второй лиги. Всегда есть подозрения в том, что оппоненты, хотя и очень уважаемые люди, друг другу пожмут руки при встрече, могут сделать что-то неправильное.

Если я вам позвоню и скажу: «Завтра я играю важный матч. Вы поговорите с судьей, скажите, чтобы там никого не прибивали и не убивали». Это же будет работать в другую сторону. Мы не общаемся на эту тему», – сказал Каманцев.

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8 комментариев

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Александр Романов
Так говорит, как будто тут действительно что-то нечисто.
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shadow82
Что-то, кому-то, зачем-то. Меня одного эта неопределённость в ответах смущает?
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Тиджани Бабангида
Вообщем у нас все прекрасно. А перед матчами надо ввести за правило - разговор тренеров команд-соперников по телефону с судьями обязателен. Это только во второй лиге договорняки гоняют и расследуют.
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Клирик
В любой организации если есть подозрения, но нет доказательств человека увольняют по недоверию сторон.
А в РФС вроде и полиграфы легальны)
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Kit244098
Если судить по обалдевшему виду Юрана после матча и по тому, что он мямлмл на прессухе, было видно, что такого подарка от судейства Галимова он и сам не ожидал))
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Ебздрогыч
Про Юрана вспоминается анекдот.

- алло, это полиция? Меня похитили инопланетяне!
- вы пьяны?
- так совпало
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igls54
Общество защиты животных: -Руки прочь от Барсика!
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Tigo_Volchara93
А то что в каждом туре кто-то кому-то звонит, даже во второй лиге это никому ни о чем не говорит ?
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