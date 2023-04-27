Глава судей РФС: «По Юрану нет никаких доказанных вещей. Есть подозрения, еще что-то. В каждом туре кто-то кому-то звонит, даже во Второй лиге»
Глава судей РФС Павел Каманцев высказался о Сергее Юране.
Ранее гендиректор «Крыльев Советов» подал в отставку после матча с «Химками» в знак протеста против судейства. В своем заявлении Вадим Андреев намекнул на связь главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана с судьями: «Крылья» играли с «Химками» год назад. Тогда главным тренером соперника тоже был Юран, и после того скандального матча, когда Матюнин творил непонятно что, арбитра отстранили от судейства».
«По Юрану нет никаких доказанных вещей. Есть подозрения, еще что-то. «Крылья Советов», если они считали, что есть какие-то факты, наверное, должны были работать по тому матчу и что-то там решать.
Были ли звонки перед игрой с «Пари НН»? В каждом туре есть игра, когда кто-то кому-то звонит. Даже на уровне Второй лиги. Всегда есть подозрения в том, что оппоненты, хотя и очень уважаемые люди, друг другу пожмут руки при встрече, могут сделать что-то неправильное.
Если я вам позвоню и скажу: «Завтра я играю важный матч. Вы поговорите с судьей, скажите, чтобы там никого не прибивали и не убивали». Это же будет работать в другую сторону. Мы не общаемся на эту тему», – сказал Каманцев.
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А в РФС вроде и полиграфы легальны)
- алло, это полиция? Меня похитили инопланетяне!
- вы пьяны?
- так совпало