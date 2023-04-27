«МЮ» интересуется Вандерсоном. Защитник уйдет из «Монако», если клуб не выйдет в ЛЧ

Теги Монако Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Вандерсон де Оливейра Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется правым защитником «Монако» Вандерсоном.

Как сообщает RMC Sport, английский клуб проявляет интерес к 21-летнему футболисту и готовы сделать предложение.

Если монегаски не гарантируют себе место в Лиге чемпионов, то бразилец, скорее всего, покинет команду.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к услугам Вандерсона.

В текущем сезоне Лиги 1 защитник провел 26 матчей, отличившись 1 голом и 3 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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5 комментариев

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Екн Лор
Лучше бы Головина взяли
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Maasd4m
Етого не брать!))
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red hikkikomori
Ответ Екн Лор
Лучше бы Головина взяли
А то мало в МЮ хрусталей
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Under
Ответ Екн Лор
Лучше бы Головина взяли
зачем?
0
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