«МЮ» интересуется Вандерсоном. Защитник уйдет из «Монако», если клуб не выйдет в ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» интересуется правым защитником «Монако» Вандерсоном.

Как сообщает RMC Sport, английский клуб проявляет интерес к 21-летнему футболисту и готовы сделать предложение.

Если монегаски не гарантируют себе место в Лиге чемпионов, то бразилец, скорее всего, покинет команду.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к услугам .

В текущем сезоне Лиги 1 защитник провел 26 матчей, отличившись 1 голом и 3 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.

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