«МЮ» интересуется Вандерсоном. Защитник уйдет из «Монако», если клуб не выйдет в ЛЧ
«Манчестер Юнайтед» интересуется правым защитником «Монако» Вандерсоном.
Как сообщает RMC Sport, английский клуб проявляет интерес к 21-летнему футболисту и готовы сделать предложение.
Если монегаски не гарантируют себе место в Лиге чемпионов, то бразилец, скорее всего, покинет команду.
Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к услугам Вандерсона.
В текущем сезоне Лиги 1 защитник провел 26 матчей, отличившись 1 голом и 3 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
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