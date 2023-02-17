Рэшфорд, Крыськив, Окампос и Дисаси претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

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УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы.

На награду претендуют:

– нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд (гол и 5 ударов в игре с «Барселоной»);

– защитник «Монако» Аксель Дисаси (гол, 2 отбора и 6 возвратов мяча в матче с «Байером»);

– вингер «Севильи» Лукас Окампос (гол и результативная передача в матче с ПСВ);

– полузащитник «Шахтера» Дмитрий Крыськив (гол «Ренну»).

Рэшфорд сверкнул на «Камп Ноу» – сделал два гола за 10 минут. У него 14+4 в 16 матчах!

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8 комментариев

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Владимир Туаев
Аксель Дисаси: как ни попросишь что нибудь у Головина он всё время говорит мою фамилию и смеётся...
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WelcomeBackPURE
Тут вообще без вариантов. Как вчера продырявил тер дыркина)
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Eliza77
Французы некоторые имеют забавные фамилии- Дисаси, Насри…
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0mertas626
и Дисаси
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error505
Ответ Фанат Лионеля Месси
Где Рафинья?
в Испании
+2
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error505
фанаты Барсы скажут, что лучшими были судьи :)
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-1
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Фанат Лионеля Месси
Где Рафинья?
0
-2
-2
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Люблю Марго Робби
Рэш без вариантов, забил и сделал второй гол в ворота Барсы
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