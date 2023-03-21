«МЮ» интересуется Дисаси. «Монако» оценивает защитника в 50 млн евро (Foot Mercato)
Аксель Дисаси может перейти из «Монако» в «Манчестер Юнайтед».
По информации Foot Mercato, английский клуб очень заинтересован в трансфере 25-летнего защитника. Две недели назад руководители «Юнайтед» провели встречу с представителями игрока.
Отмечается, что в услугах Акселя заинтересованы и другие клубы АПЛ.
Французы оценивают трансферную стоимость Дисаси в 50 миллионов евро.
В текущем сезоне Лиги 1 защитник провел 28 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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Почти как ВассИмели у датчан 😅