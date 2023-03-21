«МЮ» интересуется Дисаси. «Монако» оценивает защитника в 50 млн евро (Foot Mercato)

Теги Монако Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Аксель Дисаси Футбол

Аксель Дисаси может перейти из «Монако» в «Манчестер Юнайтед». 

По информации Foot Mercato, английский клуб очень заинтересован в трансфере 25-летнего защитника. Две недели назад руководители «Юнайтед» провели встречу с представителями игрока. 

Отмечается, что в услугах Акселя заинтересованы и другие клубы АПЛ.

Французы оценивают трансферную стоимость Дисаси в 50 миллионов евро. 

В текущем сезоне Лиги 1 защитник провел 28 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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21 комментарий

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Grek TM
Да нахрен он нужен, лох какой-то!
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JPM
Ответ Tun
Коллега? вы тоже из комментаторов?
Ну да. просто Генич на матче комментирует, а он на спортсе, всё правильно))
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Tun
Ответ Растиньяк
Помнится, коллега Генич шутканул на ЧМ и был забанен на все оставшиеся матчи
Коллега? вы тоже из комментаторов?
+1
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Rustam Abdullayev
Был у Арсенала Насри на Анри. Магваер на саси
+3
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Лёха Жданчик
Лучше за эти деньги взять Кима из Наполи или бесплатно Ндику
+1
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Myrat8670
Ответ Heisenberg
Иди и ...
Досаси хороший зашитник,отличный вариант
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Billy_Shears
Правильно было бы сказать, что мю интересуется Кейном и дисаси
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Born is the King
МЮ и без него Дисаси по 0:7. С этим привозом МЮ будет ещё больше получать
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GiGgS11
Ответ СуперНегр228
Конкурс шутников про фамилию объявляется открытым
А сегодня в центре защиты у МЮ пара защитников: Магваер иди саси...

Почти как ВассИмели у датчан 😅
+6
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Григорий Геник
Мю и Дисаси
+2
-1
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TravenS
Ох уж эти французские фамилии) Самир Насри, Сами Насери и Дисаси
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Растиньяк
Помнится, коллега Генич шутканул на ЧМ и был забанен на все оставшиеся матчи
+3
-1
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Shuller18
Средний защитник так-то, полтинник перебор. Но это АПЛ
+1
0
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Heisenberg
Ответ СуперНегр228
Конкурс шутников про фамилию объявляется открытым
Иди и ...
+6
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Okaka
Мощный защ, как он сломал Харита перед ЧМ
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NURIK RAKHMETOLLA
Лучше купите других топовых защитников, а не не каких та сломанных деревяшек🤦‍♂️😡
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Amalfitano
Вполне себе нормальная цена за такого игрока по нынешним временам.
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Титал Телоян
(и)ДИСАСИ за 50 лям
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red hikkikomori
Какому-то из интересующихся клубов придется и Дисаси)
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СуперНегр228
Конкурс шутников про фамилию объявляется открытым
+14
-3
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Доминатор3000
И
+1
-1
0
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