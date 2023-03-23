«Барсе» интересен латераль «Монако» Вандерсон. Монегаски просили 60 млн евро за него летом

« » интересуется защитником «Монако» Вандерсоном де Оливейрой.

Как сообщает Diario Sport, «Барселона» уже интересовалась 21-летним правым латералем прошлым летом, но монегаски отказались продавать Вандерсона. Тогда «Монако» запросил 60 млн евро.

Тренерский штаб и руководство каталонского клуба наблюдали за прогрессом бразильца в течение сезона. В «Барселоне» считают, что его игровые качества идеально подходят для системы .

В ближайшее время ожидается встреча агентов игрока с представителями «Барселоны», чтобы определить стратегию, которая позволит осуществить трансфер.

В текущем сезоне на счету Вандерсона 3 голевых передачи в 22 матчах за « » в 1. Его подробная статистика доступна здесь.

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