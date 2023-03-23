«Барсе» интересен латераль «Монако» Вандерсон. Монегаски просили 60 млн евро за него летом

Теги Монако Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Вандерсон де Оливейра Футбол

«Барселона» интересуется защитником «Монако» Вандерсоном де Оливейрой.

Как сообщает Diario Sport, «Барселона» уже интересовалась 21-летним правым латералем прошлым летом, но монегаски отказались продавать Вандерсона. Тогда «Монако» запросил 60 млн евро.

Тренерский штаб и руководство каталонского клуба наблюдали за прогрессом бразильца в течение сезона. В «Барселоне» считают, что его игровые качества идеально подходят для системы Хави.

В ближайшее время ожидается встреча агентов игрока с представителями «Барселоны», чтобы определить стратегию, которая позволит осуществить трансфер.

В текущем сезоне на счету Вандерсона 3 голевых передачи в 22 матчах за «Монако» в Лиге 1. Его подробная статистика доступна здесь

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3 комментария

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MESSIya
❗| Sport: Обамеянг хочет вернуться в «Барселону» и готов снизить зарплату ради этого.

🗞Evening Standard: «Барселона» надеется летом подписать Обамеянга бесплатным трансфером и с пониженной зарплатой.
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Макс Кидалов
Ответ Eziiko
За ноунейма 60 лямов круто конечно
Это монгесаки, поэтому такая цена
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Eziiko
За ноунейма 60 лямов круто конечно
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