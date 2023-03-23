«Барсе» интересен латераль «Монако» Вандерсон. Монегаски просили 60 млн евро за него летом
«Барселона» интересуется защитником «Монако» Вандерсоном де Оливейрой.
Как сообщает Diario Sport, «Барселона» уже интересовалась 21-летним правым латералем прошлым летом, но монегаски отказались продавать Вандерсона. Тогда «Монако» запросил 60 млн евро.
Тренерский штаб и руководство каталонского клуба наблюдали за прогрессом бразильца в течение сезона. В «Барселоне» считают, что его игровые качества идеально подходят для системы Хави.
В ближайшее время ожидается встреча агентов игрока с представителями «Барселоны», чтобы определить стратегию, которая позволит осуществить трансфер.
В текущем сезоне на счету Вандерсона 3 голевых передачи в 22 матчах за «Монако» в Лиге 1. Его подробная статистика доступна здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
🗞Evening Standard: «Барселона» надеется летом подписать Обамеянга бесплатным трансфером и с пониженной зарплатой.