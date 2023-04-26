«Кажется, Антони считает, что похож на Роналду, но он и близко не так хорош. Не думаю, что он повторит достижения Криштиану». Стракан о вингере «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Гордон Стракан премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Антони Футбол

Гордон Стракан сравнил Антони с Криштиану Роналду.

«Антони немного напоминает мне Роналду, хоть и не всегда правильно упоминать это имя. Кажется, Антони думает, что похож на него, но я считаю, что он и близко не так хорош. Он слишком долго держит мяч. Когда Роналду впервые перешел в «Манчестер Юнайтед», в команде были люди, которые могли сказать ему правду: «Прости, но мы не хотим, чтобы ты танцевал у мяча, когда ты можешь навесить раньше! Используй свое умение оказываться в хороших зонах и создавать моменты. Мы собрались тут не для того, чтобы любоваться на тебя».

Думаю, в тот момент Роналду уяснил то, что говорили сэр Алекс Фергюсон, Рой Кин и Пол Скоулз. Он понял, чего от него хотят, и стал игроком, которые появляются раз в жизни, не считая, конечно, Лионеля Месси, этого невероятного футболиста.

Я не думаю, что Антони сможет приблизиться к достижениям Роналду. Считаю, он должен задаться вопросом: «Я делаю это для себя или для команды?» Если он искренне делает это ради команды, то все в порядке. Если же для себя, то от этого нужно избавляться. За последние пару недель я видел волшебные вещи в исполнении Антони, но иногда, когда все складывается не лучшим образом, ты в первую очередь должен быть хорошим партнером по команде», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне у 23-летнего вингера 8 голов и 2 результативные передачи в 37 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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35 комментариев

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jordy
Дико извиняюсь, но разве были хотя бы отдаленные предпосылки, чтобы сравнивать Антони с Роналду?
Разве что с нынешним игроком Аль-Наср.
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Саша Казанов
Антони в принципе не хорош
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DolJun
штаа?? а ваш роналду умеет так же эффектно крутиться вокруг мяча а потом отдать неточный пас?
+19
-10
+9
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Павел Шилкин
Ответ GuruFutbola
Хуже оскорбления для футболиста придумать сложно)
ты имеешь в виду оскорбления для Роналду?
+7
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лицемерный гнус
Эх, ностальжи.
Помню то время, когда Куарежму называли лучшим из португальского поколения и ставили выше Роналду. Хорошее пособие, как не надо относиться к делу и губить свой талант.
+5
-1
+4
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CyberUnited
«Кажется, Антони считает, что похож на Роналду»
«Антони немного напоминает мне Роналду»
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DolJun
Ответ Oleg
А я смотрю к бездарю из аль насры у тебя 0 комплексов) А к Месси они выше Эвереста. С чем связано? И еще вопрос, как ты пережил триумф Лео на ЧМ, больно и обидно было?)
олег, при чем тут месси? новость прочитай) походу тебе обидно что о месси тут не пишут, поэтому ты его приплел? или это твой комплекс?)
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DolJun
Ответ Oleg
С чего ты решила что я кулес?😂
пристаешь к парням, пристально следишь за аль-насром и вписываешь месси в новость, где про него ни слова - т.е. подходишь по всем параметрам)
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Romanian_Daddy
Антони был лучшим на поле в предыдущих двух матчах в АПЛ.
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DolJun
Ответ Oleg
Я же задал вроде очевидные вопросы, но ты , как истинная мадам, увиливаешь от ответа.
ты задаешь вопросы не по теме новости, как истинный местный кулес) попробуй сфокусироваться на тексте новости. если сложно осилить - просто пролистни теги)
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savik-A.M.
Ответ лицемерный гнус
Эх, ностальжи. Помню то время, когда Куарежму называли лучшим из португальского поколения и ставили выше Роналду. Хорошее пособие, как не надо относиться к делу и губить свой талант.
Тогда ещё и Нани можно вспомнить
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Милан 737..
Ответ avcgloronalduMU
антони? ему цена 25 млн каземиро ещё сезон отработает и Челси заменит мю
5 млн в базарный день ☝️🤦‍♂️🤭 ...
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Cristiano Ronaldo
Ответ DolJun
штаа?? а ваш роналду умеет так же эффектно крутиться вокруг мяча а потом отдать неточный пас?
Рон в первом сезоне на себе все матчи вытаскивал, а этот упырь только в ноги соперникам пасует и порет все атаки команды. Помимо прочего, не покидает ощущение, что Антони попросту многие атаки команды, ещё и тормозит, а это значит, на скорости их завершить не получается.
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Cristiano Ronaldo
Ответ Саша Казанов
Антони в принципе не хорош
Антони не просто не хорош, а ужасен, как и Маласиа, причём обоих Тен Хаг выпросил в прошлое ТО. Если честно, то все эти игроки из голландского чемпионата, такие как Антони, Вегорст, Ван де Бек и Маласиа, выглядят настоящими поленьями в АПЛ.
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Джон Хартсон
может я не прав, но Антони всеми этими смещениями в штрафную мне напоминает Роббена.
только Роббен в его возрасте забивал меньше.
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Soul_m
"Антони немного напоминает мне Роналду". Самому Антони он Роналду ни разу не напоминает. А вообще, если Антони начнет чаще делать передачи в нужный момент, а не сам лупить по воротам при первом удобном случае, будет очень крутой игрок. Как ни странно, в потенциале, он стоит своих денег.
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markoolio
Антони? Кто это?
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