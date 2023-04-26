«Кажется, Антони считает, что похож на Роналду, но он и близко не так хорош. Не думаю, что он повторит достижения Криштиану». Стракан о вингере «МЮ»

Гордон Стракан сравнил Антони с Криштиану Роналду.

« немного напоминает мне Роналду, хоть и не всегда правильно упоминать это имя. Кажется, Антони думает, что похож на него, но я считаю, что он и близко не так хорош. Он слишком долго держит мяч. Когда Роналду впервые перешел в «Манчестер Юнайтед», в команде были люди, которые могли сказать ему правду: «Прости, но мы не хотим, чтобы ты танцевал у мяча, когда ты можешь навесить раньше! Используй свое умение оказываться в хороших зонах и создавать моменты. Мы собрались тут не для того, чтобы любоваться на тебя».

Думаю, в тот момент Роналду уяснил то, что говорили сэр Алекс Фергюсон, Рой Кин и Пол Скоулз. Он понял, чего от него хотят, и стал игроком, которые появляются раз в жизни, не считая, конечно, Лионеля Месси, этого невероятного футболиста.

Я не думаю, что Антони сможет приблизиться к достижениям Роналду. Считаю, он должен задаться вопросом: «Я делаю это для себя или для команды?» Если он искренне делает это ради команды, то все в порядке. Если же для себя, то от этого нужно избавляться. За последние пару недель я видел волшебные вещи в исполнении Антони, но иногда, когда все складывается не лучшим образом, ты в первую очередь должен быть хорошим партнером по команде», – сказал бывший полузащитник « ».

В этом сезоне у 23-летнего вингера 8 голов и 2 результативные передачи в 37 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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