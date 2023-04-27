Джейми Каррагер: «Сити» на пороге того, чтобы войти в пантеон величайших. Пеп знает: чтобы клуб запомнили, как его великую «Барсу» или «Милан» Сакки, он должен выиграть ЛЧ»

Теги Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Джейми Каррагер считает, что «Ман Сити» может стать одной из величайших команд в истории.

«Манчестер Сити» находится на пороге того, чтобы войти в пантеон величайших.

Пеп Гвардиола не нуждается в напоминании о том, что потребуется, чтобы сделать последний шаг. Если «Сити» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, найдутся те, кто поверит, что мы наблюдаем за лучшей английской клубной командой всех времен. Будет становиться все труднее возражать против этой точки зрения.

Дело не только в том, что «Сити» побеждает. Дело в том, как они это делают: стиль, авторитет, своеобразие и изобретательность. У «Сити» лучший нападающий в мире, лучший полузащитник в мире и – без сомнения – лучший тренер в мире.

На данный момент тренер «Сити» может гордиться своим последним шедевром, зная, что «Сити» может почти дотронуться до требла, которого удавалось добиться только одному другому английскому клубу.

Да, у него было столько денег, сколько он только мог пожелать, чтобы реализовать свое видение, но это не может изменить того факта, что он сконструировал машину для побед, которая сезон за сезоном набирает очки со скоростью, превосходящей все, что когда-либо видела эта страна.

У «Сити» есть потенциал стать тем, чем был «Милан» в 1980-х или чем стала «Барса» после того, как Гвардиола модернизировал методы Кройффа на «Камп Ноу». Эти команды были не только успешны во внутренних соревнованиях, но и добились того, что их прославили за пределами их собственных стран. Великие команды «Ливерпуля» 1970-х и начала 80-х попали в ту же категорию.

Недавняя серия игр «Сити» настолько близка к футбольному совершенству, насколько это возможно. Из-за них некоторые из самых уважаемых клубов выглядят заурядно.

Несмотря на все это признание, Гвардиола знает, чего ему не хватает. Чтобы его по-настоящему запомнили, как его великую «Барсу» или «Милан» Сакки, он должен выиграть Лигу чемпионов.

Противостояние с мадридским «Реалом» на следующей неделе – это не просто продление ставки на требл в этом сезоне. Речь идет о том, чтобы получить еще один шанс завершить свою миссию в «Сити». Но независимо от того, сделает он это в этом году или нет, кажется неизбежным, что рано или поздно он это сделает, и в этот момент вся его работа на «Этихаде» получит еще большее признание.

Величайшей командой, с которой я когда-либо сталкивался как игрок, был «непобедимый» «Арсенал». За пределами Англии футбольные историки не помнят и не прославляют их так сильно, как те клубы, которые выиграли Лигу чемпионов. То же самое будет относиться и к «Сити» до тех пор, пока не будет выигран самый крупный клубный трофей.

Что бы еще он ни выиграл, положение Гвардиолы как одной из самых влиятельных футбольных фигур гарантировано. Как и у его «Барселоны».

Сейчас так и подмывает сказать, что его «Манчестер Сити» находится в десяти матчах от бессмертия. Это не так. Им осталось провести три игры. Одолеть мадридский «Реал» в двух матчах и выиграть в Стамбуле, и они станут величайшей командой своего времени», – написал бывший защитник «Ливерпуля» в своей колонке.

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89 комментариев

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vzi
Ответ GuruFutbola
Страшно представить достижения Пепа если он еще 20 лет будет тренировать)
Страшно представить, во что превратятся комментарии на спортс, если ты так и будешь их тут строчить еще 20 лет.
+46
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Михо
Сити производит просто устрашающее впечатление, в АПЛ всех выносят, Баварию тоже прошли очень уверенно. Но Реал это Реал, не зря Хави говорил- вспомните когда Реал проигрывал двухматчевое противостояние. Матчи будут огонь, жду с нетерпением, ни за кого не болею, буду просто наслаждаться)
+18
-1
+17
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Wasp 13
Ответ Artem Piatkov
Всех упомянул (и Милан Сакки, и Барсу Гвардиолы 2008-12 и Ливерпуль 70-х) Про Реал Анчелотти и Зидана - ни слова, кроме того, что "их нужно пройти" :))
А что там можно сказать?
+21
-5
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Los Galácticos
Ну именно в этом сезоне команда с приходом Холанда и гибридным Стоунзом выглядит особенно мощно, возможно этот сезон только начало чего-то великого.
+16
-7
+9
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GuruFutbola
Страшно представить достижения Пепа если он еще 20 лет будет тренировать)
+28
-20
+8
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Wasp 13
Ответ Милан 737..
При всем уважении, Сити просто никогда не станет таким великим клубом как Милан, Милан в финале ЛЧ в 1994 году просто вынес 4-0 Барселону Кройфа с Ромарио, а кого в финале ЛЧ вынес Сити?, никого, и даже до сих пор не выиграл ни одну ЛЧ при затратах в 2 миллиарда евро ☝️...
Все величие Милана в прошлом.
+11
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+7
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#SharkTeam
Какой мощный удар поддых местным олдам от своей легенды)
+9
-2
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ман сити фейк
Ответ Wasp 13
А что там можно сказать?
Сказать можно, двухметровые оффсайды КР7 и левые пенальти в ворота туринцев
+9
-3
+6
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CHELSEA_2008
Ответ ML26
Ну если честно там конкретное невезение было. По игре Мадрид гораздо лучше был, но Варан так не считал
Везение столетия было в прошлом году.
+6
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Wasp 13
Ответ ML26
Что Реал Зидана одна из величайших команд, которая существовала в истории. Игроки которого спустя 5 лет продолжают выигрывать и быть на лидирующих позициях
И кому это интересно?
Про игру команды Зидана ни кто не говорит, кроме болельщиков Мадрида, потому что говорит не о чем.
Милан Сакки и Барселону Гвардиолы обсуждают до сих пор, а Реал Зидана уже практически забыт.
+4
0
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Юрий Кечко
Ответ ML26
Ну если честно там конкретное невезение было. По игре Мадрид гораздо лучше был, но Варан так не считал
Ну так в том году сити в двух играх откровенно лучше был
+4
-1
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Дмитрий Яруллин
Требл , конечно , надо брать )
+8
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Ya Tolik
В идеальном мире: МС берет требл, летом немного обновляют состав для голода, повторяют требл. Красота.
Ну а пока на данный момент до требла ещё дойти надо.
+7
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CHELSEA_2008
Ответ Dikki Shelton
Реал остановит МС. Как всегда 👍
Что за тупость? В смысле "как всегда "? Это прикол? Реал всегда проигрывает Сити в ЛЧ. Взгляни статистику последних матчей. Три поражения Реала в 4 матчах плей-офф!
+4
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eskerro
Ответ Ya Tolik
В идеальном мире: МС берет требл, летом немного обновляют состав для голода, повторяют требл. Красота. Ну а пока на данный момент до требла ещё дойти надо.
В идеальном мире Милан побеждает МС в финале ЛЧ.
+2
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CHELSEA_2008
Ответ Али Себиев
«Реал всегда проигрывает Сити в ЛЧ» В 2022 Реал выбил их в плей-офф, в 2016 Реал выбил их в плей-офф, в 2012 разобрал их и выкинул из группы с последнего места. В ответ Сити лишь 1 раз выбил Реал из ЛЧ в 2020. В школе расскажешь, сынок)
Мальчик, даже если брать статистику за 10 лет, хотя у Сити не осталось ни одного игрока из команды 12 года, то выходит 3 Победы Реала, 2 ничьих и 3 победы Сити. Даже так не получается доминирования Реала. А в современных составах преимущество за Сити.
+2
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Али Себиев
До уровня Мадрида никто из них не добрался и не доберётся)
Игра сити в данное время уровнем явно выше
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Артур Ганненко
Ответ Дилон
МЮ 90х-00х, два лч, + два финала
Фергюссон работал в МЮ почти 30 лет, а Пеп лишь 7 год у руля МС. Есть ощущение, что он может опередить через несколько лет
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Семен Сергеевич
Надеюсь, что Пеп еще выиграет ЛЧ. Но надеюсь, что не с Сити.
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ML26
Ответ GuruFutbola
В этом году берут
Финал ПСЖ Барселона?
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Tristan...
Ответ Dikki Shelton
Реал остановит МС. Как всегда 👍
Прошлый сезон - это не «всегда». В 19/20 Сити спокойно прошли Реал
+3
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Direct free kick
Ответ Wasp 13
Все величие Милана в прошлом.
Милан до сих пор главный клуб Италии
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singsinner2
пафосно и слишком абстрактно. можно о говорить только о величии команды в текущий момент времени,-- и МС, безусловно, просто монстр.
лучшая команда в истории??? совершенно некорректно.
было много великолепных команд в прошлом, некоторые были на пике несколько лет, как недавний реал или уже давний милан. некоторые выстрелив не смогли сохранить состав, но это не нисколько делает их хуже - яркий пример лацио 1999-2000.
я(имхо) вообще не уверен, что в истории была команда лучше того лацио, реальная команда-машина составленная из звезд
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Александр Рабонов
Ответ Милан 737..
Сити величайший мешок который так и не выиграл ни разу ЛЧ ☝️🤭🤦‍♂️...
Хихихи) Блин чел) Слушать это от чела чей клуб уже больше 10 лет не входит в пантеон лучших клубов мира это смешно (да и скорее всего в ближайшем будущем не войдет) )) Так что сиди и радуйся,а после полуфинала полетите обратной в серию а на свое любимое 4 место. (я не говорю что милан не великий клуб,а говорю,что милан уже давно не входит в топ сильнейших)
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Артур Ганненко
Ответ Али Себиев
«Реал всегда проигрывает Сити в ЛЧ» В 2022 Реал выбил их в плей-офф, в 2016 Реал выбил их в плей-офф, в 2012 разобрал их и выкинул из группы с последнего места. В ответ Сити лишь 1 раз выбил Реал из ЛЧ в 2020. В школе расскажешь, сынок)
Ну сравнил. Сити 7 и 10 летней давности и теперешний это разного уровня команды. Так можно сказать, что и Арсенал всегда побеждает Сити, ведь у него за всю историю противостояния ощутимое преимущество по победам.
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