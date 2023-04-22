Пеп Гвардиола: «Не хочу выиграть ЛЧ, а потом оказаться на дне. «Ман Сити» стабилен, мы берем трофеи, но продолжаем за них бороться, и этим я особенно горжусь»

Пеп Гвардиола назвал стабильность главным достижением «Манчестер Сити».

Сегодня «горожане», разгромив «Шеффилд Юнайтед» (3:0), вышли в финал Кубка Англии.

«Мы еще очень далеки [от требла]. Да, можно посмеяться, но правда заключается в том, что мы приехали сюда для того, чтобы хорошо сыграть.

Больше всего в этом клубе меня впечатляет то, что мы выигрываем, выигрываем трофеи, но все равно продолжаем за них бороться и дальше. Этим я горжусь в особенности.

В какой-то сезон можно выиграть [требл]. Но я не хочу выиграть чемпионов, а затем оказаться на дне. Этот клуб весьма стабилен. Я работаю в нем потому, что мы побеждаем, иначе меня бы тут не было, я не дурак.

Спустя шесть лет мы подходим к последним 7 неделям сезона, продолжая претендовать на трофеи, причем крупнейшие. И это главное, чего мы могли бы добиться. Благодарю ребят за это», – сказал главный тренер « ».

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