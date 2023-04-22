Пеп Гвардиола: «Не хочу выиграть ЛЧ, а потом оказаться на дне. «Ман Сити» стабилен, мы берем трофеи, но продолжаем за них бороться, и этим я особенно горжусь»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола назвал стабильность главным достижением «Манчестер Сити».

Сегодня «горожане», разгромив «Шеффилд Юнайтед» (3:0), вышли в финал Кубка Англии.

«Мы еще очень далеки [от требла]. Да, можно посмеяться, но правда заключается в том, что мы приехали сюда для того, чтобы хорошо сыграть.

Больше всего в этом клубе меня впечатляет то, что мы выигрываем, выигрываем трофеи, но все равно продолжаем за них бороться и дальше. Этим я горжусь в особенности.

В какой-то сезон можно выиграть [требл]. Но я не хочу выиграть Лигу чемпионов, а затем оказаться на дне. Этот клуб весьма стабилен. Я работаю в нем потому, что мы побеждаем, иначе меня бы тут не было, я не дурак.

Спустя шесть лет мы подходим к последним 7 неделям сезона, продолжая претендовать на трофеи, причем крупнейшие. И это главное, чего мы могли бы добиться. Благодарю ребят за это», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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65 комментариев

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Раиль Гайнетдинов
У Пепа самый красивый и быстрый футбол 👍🏻🔥 смотришь и получаешь удовольствие)))
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Прямой Эфир
Гвардиола реально один из лучших тренеров мира
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инок
Пеп - молодец. Борются за все трофеи и так каждый год.
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Пако
Лысый, да ещё и лукавый шарлатан
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Tristan...
Ответ Аа Еее
пока стабильно текут миллиарды от шейхов то и футбол у нефтедолларсити будет стабильный.
При Манчини и Пеллегрини стабильности не было. Бывало из группы ЛЧ не выходили
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FilFil
Ответ Милан 737..
Этот клуб весьма стабилен. Я работаю в нем потому, что мы побеждаем, иначе меня бы тут не было, я не дурак. - конечно не дурак, ведь где ещё найти такой клуб где шейхи могут дать миллиард на трансферы и при этом ни разу до сих пор не выиграть ЛЧ ☝️🤭 ...
Ахаха, есть один такой, находится в том же городе, только там стабильностью уже лет 10 не пахнет 😅
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Илькин Мамедов
Если в современном футболе назвать три тренера кто на голову выше остальных то Пеп безусловно один из них. На дистанции я бы сказал ему равных вообще нет, Количество розыгрышей и побед в национальных лигах просто космос. хочется что бы с Сити взял ЛЧ, если ПСЖ неоднозначный клуб вызывающий больше нигатив и по соотношению денег и самой игры далеки от идеала, то Сити последние 5 лет как минимум это топовый сильный клуб, если за последние 5 лет назвать 3 лучших клуба европы то безусловно Реал, Ман Сити не задумываясь придут на ум. поэтому хотелось бы что бы в итоге подтверждение было найдено взятием кубка ЛЧ.
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зак
Ответ Jan Paskel
Величайший тренер современности пока Анчелотти, вне зависимости от симпатий. Но когда он уйдёт курить сигары в своём поместье, таким безусловно станет Пеп
перед ним еще Моуринью и Зидан а также Клопп с 4 финалами ЛЧ
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Muni Klar
это был стеб в адрес Клоппа??))
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rigobersong
Ответ Jan Paskel
Величайший тренер современности пока Анчелотти, вне зависимости от симпатий. Но когда он уйдёт курить сигары в своём поместье, таким безусловно станет Пеп
В чем его величие взял по 1 разу чемпионаты с Миланом, Баварией, ПСЖ, Реалом и Миланом:) за 25 лет тренерской карьеры 5 побед в чемпионате, 4 ЛЧ?:) Ну если так рассуждать тогда Зидану нет равных и он величайший, за 5 лет карьеры 3 раза победил:))) Пеп самый стабильный тренер по набору титулов на данный момент, у него уже больше титулов, чем у Анчелотти и он младше на 11 лет:))
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Илькин Мамедов
Ответ зак
перед ним еще Моуринью и Зидан а также Клопп с 4 финалами ЛЧ
почему Моур? две ЛЧ? их ровно столько же у Пепа, сколько национальных трофееев у Пепа столько и близко и Моура нет, Анчелотти можно тоже поспорить но главный аргумент за Карло это его побуды в ЛЧ. но вот Клопп с 4мя финалами и одной победой против 3х финалов и двух побед Пепа, а так же тотального доминирование Пепа в АПЛ ни как не делает Клоппа лучше чем Пеп. да и что в Боруссии что в Ливере наступает момент когда Клопп не может вывости команду из кризиса, тот самым переод который мы счас наблюдаем в Ливерпуле и который был в последнем сезоне в Боруссии. у Гвардиолы таких откровенных провальных сезонов и кризисов еще не наблюдалось.
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Balt
"Но я не хочу выиграть Лигу чемпионов, а затем оказаться на дне.".
Это он такое послание Тухелю сделал?
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freetransfer
Ответ Экспертное мнение
Нет, в их футболе ничего особенного нет. Пеп легко может поставить унылый футбол Моуриньо или Анчелотти, только вот Моуриньо и Анчелотти просто не способны поставить футбол Пепа, даже если очень сильно захотят. Это же элементарная истина, как бы не хотелось этого признавать многим, но такова правда. Пеп многограннее, успешнее, титулованнее, и пока никогда не падал до уровня таких средних команд как Эвертон, Рома, Порту и прочие Тоттенхэмы.
чел, сейчас реал показывает самую красивую игру. твой унылый футбол пепа мало кого интересует. все мы видели твоего пепа против баварки, я чуть не блеванул и выключил. а игра реала гипнотизирует, такой красоты паса и движений игроков ты нигде и никогда не увидишь.
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LOG MEG
Ответ Экспертное мнение
Нет, в их футболе ничего особенного нет. Пеп легко может поставить унылый футбол Моуриньо или Анчелотти, только вот Моуриньо и Анчелотти просто не способны поставить футбол Пепа, даже если очень сильно захотят. Это же элементарная истина, как бы не хотелось этого признавать многим, но такова правда. Пеп многограннее, успешнее, титулованнее, и пока никогда не падал до уровня таких средних команд как Эвертон, Рома, Порту и прочие Тоттенхэмы.
Факты, а еще Гвардиола не падал на трофей Лиги Чемпионов, ни одного раза (и да, где футбол Анчи унылый? Смотрели прошлый сезон ЛЧ, Реал разве уныло играл?)
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Милан 737..
Ответ Axs Men
Не трудно держать стабильность когда ты 10 млрд потратил и имеешь 4 состава. Вон Ливерпулю и МЮ респект на свои заработанные и своими воспитанниками играют. А если кто и приходит, то только и за любви к клубу , а как тренирует Клопп просто сказка : Салаха научил дриблингу, Трента навешивать в штрафную, а ВанДейка бежать и пятиться назад, что бы его не обыграли.
Ага, приходят только из-за любви к клубу, не из-за денег, нет 🤭😄 ...
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deronda
это не камень, а глыба в огород.
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zzzeeerrrooo
Ответ freetransfer
с ман сити оказаться на дне? скажите кто-то этому клоуну, что он пришел в эпоху, когда саф ушел. и до него ман сити выигрывал чемпионства, а не стабильным он был потому что был саф это странно что его еще не уволили в прошлом сезоне. шейхи боятся что все рухнет. боятся перестроиться на другую систему игры. пепка пустил им пыль в глаза и теперь они под гипнозом по сути. бояться не нужно, нужно пустить по миру пепку и назначить мб артету. он с таким бюджетом будет делать минимум тоже самое.
он вывел Сити на другой уровень
для этого его и брали
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Аа Еее
Ответ Tristan...
При Манчини и Пеллегрини стабильности не было. Бывало из группы ЛЧ не выходили
согласен что пеп крут,но как фанат Ливерпуля я должен был написать именно так))
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Милан 737..
Ну с Холандом в составе Сити будет доминировать в АПЛ и ещё ближайшие 10 лет ☝️ ...
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Прямой Эфир
Гвардиола реально один из лучших тренеров мира
Пепка: «дайте мне несколько ярдов на трансферы и я не выигрываю вас лч»
Вместо Пепуна в состав к Хааландам можно было и Талалаева ставить и обошёлся бы всего в 48 млн деревянных😂
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Бухгалтер2021
Ответ белошип
Чувствует дутый вылет от Реала и заранее стелет солому)
вангую Реал в финале
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Абдул Абакаев
Ответ Прямой Эфир
Гвардиола реально один из лучших тренеров мира
*в истории
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Артём Горбенко
Ответ Арсений Иванов
Моуриньо, Анчелотти
Моур точно нет, последние годы скитается по не самым сильным клубам
Папа Карло вполне
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Max Payne
Пеп на гении вывезет ЛЧ
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Гур
Ну справедливости ради в плане трат на топ-игроков Сити тоже стабилен. Да, можно привести в пример Челси этого года, тот же МЮ и прочие команды, которые, тратили миллионы и ничего не добивались, однако всë же это важный фактор. Даже не столько потраченные миллионы, сколько наличие топ-игроков на всех позициях.
Не даром Пеп сам признавался, что в его футбол могут играть только лучшие игроки.
Хотя чего уж там - вон в соседней новости Семак побил рекорд Морозова по победам 🤡
Бабки решают как ни крути
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