Пеп Гвардиола: «Не хочу выиграть ЛЧ, а потом оказаться на дне. «Ман Сити» стабилен, мы берем трофеи, но продолжаем за них бороться, и этим я особенно горжусь»
Пеп Гвардиола назвал стабильность главным достижением «Манчестер Сити».
Сегодня «горожане», разгромив «Шеффилд Юнайтед» (3:0), вышли в финал Кубка Англии.
«Мы еще очень далеки [от требла]. Да, можно посмеяться, но правда заключается в том, что мы приехали сюда для того, чтобы хорошо сыграть.
Больше всего в этом клубе меня впечатляет то, что мы выигрываем, выигрываем трофеи, но все равно продолжаем за них бороться и дальше. Этим я горжусь в особенности.
В какой-то сезон можно выиграть [требл]. Но я не хочу выиграть Лигу чемпионов, а затем оказаться на дне. Этот клуб весьма стабилен. Я работаю в нем потому, что мы побеждаем, иначе меня бы тут не было, я не дурак.
Спустя шесть лет мы подходим к последним 7 неделям сезона, продолжая претендовать на трофеи, причем крупнейшие. И это главное, чего мы могли бы добиться. Благодарю ребят за это», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Это он такое послание Тухелю сделал?
для этого его и брали
Вместо Пепуна в состав к Хааландам можно было и Талалаева ставить и обошёлся бы всего в 48 млн деревянных😂
Папа Карло вполне
Не даром Пеп сам признавался, что в его футбол могут играть только лучшие игроки.
Хотя чего уж там - вон в соседней новости Семак побил рекорд Морозова по победам 🤡
Бабки решают как ни крути