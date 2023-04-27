Пеп Гвардиола: «Бороться с усталостью помогают победы – выходы в полуфинал ЛЧ и финал Кубка Англии»

Пеп Гвардиола рассказал, что помогает «Манчестер Сити» справляться с усталостью.

Главный тренер «горожан» высказался после победы над « » (4:1) в .

«Бороться с усталостью очень помогают победы – выходы в полуфинал чемпионов и финал Кубка Англии.

«Арсенал» опережает нас на два очка, так что мы еще не на вершине. Матчи, что есть в запасе, нужно еще выиграть.

Нам нельзя терять концентрацию, теперь все в наших руках, поэтому мы должны это использовать», – сказал .

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