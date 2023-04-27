Пеп Гвардиола: «Бороться с усталостью помогают победы – выходы в полуфинал ЛЧ и финал Кубка Англии»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола рассказал, что помогает «Манчестер Сити» справляться с усталостью.

Главный тренер «горожан» высказался после победы над «Арсеналом» (4:1) в АПЛ.

«Бороться с усталостью очень помогают победы – выходы в полуфинал Лиги чемпионов и финал Кубка Англии.

«Арсенал» опережает нас на два очка, так что мы еще не на вершине. Матчи, что есть в запасе, нужно еще выиграть.

Нам нельзя терять концентрацию, теперь все в наших руках, поэтому мы должны это использовать», – сказал Гвардиола.

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5 комментариев

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EmilAshikyan
Сколько не болею против команд Гвардиолы, но к сожалению невозможно не признать его тренерское мастерство. Очень надеялся что будет новый чемпион, но Сити вновь обогнал соперника :)
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Iuasamotu
Пеп неудержим
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Доминатор3000
Парадокс.
Я люблю и ненавижу Пепа одновременно.
Гегемония его Сити уже надоела,но с другой стороны,его команда ориентир для всей АПЛ.
Меня поражает хладнокровие Сити.
Их сыгранность.
Всегда чуть быстрее,точнее.
Блин,круто!
Арсеналу ещё расти и расти до их уровня.
И команде и Артете лично.
Главное не продавать игроков,будут ещё шансы.
Спасибо за надежду! 😊
После 5-го места в том году,это просто чудо было.
Верим в процесс!!!
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Магомед Саид Амирханов
Ответ EmilAshikyan
Сколько не болею против команд Гвардиолы, но к сожалению невозможно не признать его тренерское мастерство. Очень надеялся что будет новый чемпион, но Сити вновь обогнал соперника :)
И тем более Арсенал
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