Гвардиола перед полуфиналом Кубка: «Из-за усталости «Ман Сити» не мог даже праздновать после «Баварии». Каждый год ощущение, что физически мы не готовы»
Пеп Гвардиола сообщил о сильной усталости футболистов «Манчестер Сити».
«Горожане» встретятся с «Шеффилд Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии 22 апреля.
«Мы играли в полуфинале Кубка Англии в прошлом сезоне, играем тут 3-4 последних года, и выступаем мы не очень хорошо. Одна из причин – усталость. И сейчас она тоже есть. Четвертьфинал Лиги чемпионов изнурителен, нам нужно восстановиться. Каждый сезон у меня есть ощущение, что физически мы не готовы. Надеюсь, будем готовы в этот раз.
С другой стороны, здорово быть здесь и понимать, что мы можем выйти в финал. Когда ты хочешь продолжать играть, усталость конвертируется в энергию, в нечто позитивное. У человека есть невероятная способность к восстановлению, если он настроен позитивно.
Мне нужно увидеть, нужно ощутить, как себя чувствуют игроки. После игры в Мюнхене они даже праздновать не могли из-за усталости. Они недостаточно часто получали возможность отдохнуть, владея мячом, приходилось много бегать. Мы потренируемся, я поговорю с некоторыми из них. Конечно, они будут врать и говорить, что хотят сыграть, но надо удостовериться, что они в наилучшем состоянии.
Дело не только в этой игре. Мы провели очень много матчей, играли каждые три-четыре дня, понимая, что вылетим, если проиграем. Усталость есть. Посмотрим, что будет дальше», – заявил главный тренер «Ман Сити».
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Сразу и не припомню проблем со здоровьем тренеров.
Хотя, Тито Виланова ...
Но свидетели рекордов продолжают учить Пепа кого и когда ему нужно менять.
а на кубок гвардиола может и ротировать состав, а не ныть.