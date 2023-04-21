Гвардиола перед полуфиналом Кубка: «Из-за усталости «Ман Сити» не мог даже праздновать после «Баварии». Каждый год ощущение, что физически мы не готовы»

Теги Бавария Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола сообщил о сильной усталости футболистов «Манчестер Сити».

«Горожане» встретятся с «Шеффилд Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии 22 апреля.

«Мы играли в полуфинале Кубка Англии в прошлом сезоне, играем тут 3-4 последних года, и выступаем мы не очень хорошо. Одна из причин – усталость. И сейчас она тоже есть. Четвертьфинал Лиги чемпионов изнурителен, нам нужно восстановиться. Каждый сезон у меня есть ощущение, что физически мы не готовы. Надеюсь, будем готовы в этот раз.

С другой стороны, здорово быть здесь и понимать, что мы можем выйти в финал. Когда ты хочешь продолжать играть, усталость конвертируется в энергию, в нечто позитивное. У человека есть невероятная способность к восстановлению, если он настроен позитивно.

Мне нужно увидеть, нужно ощутить, как себя чувствуют игроки. После игры в Мюнхене они даже праздновать не могли из-за усталости. Они недостаточно часто получали возможность отдохнуть, владея мячом, приходилось много бегать. Мы потренируемся, я поговорю с некоторыми из них. Конечно, они будут врать и говорить, что хотят сыграть, но надо удостовериться, что они в наилучшем состоянии.

Дело не только в этой игре. Мы провели очень много матчей, играли каждые три-четыре дня, понимая, что вылетим, если проиграем. Усталость есть. Посмотрим, что будет дальше», – заявил главный тренер «Ман Сити».

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16 комментариев

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Усатая Козляра
зато у нас чемпионат мира в ноябре
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Пако
Часто говорят о болезнях и травмах игроков. Но забывают о тренерах, а они ведь тоже люди и не железные. И имеют право на усталость, по меньшей мере.
Сразу и не припомню проблем со здоровьем тренеров.
Хотя, Тито Виланова ...
+18
-3
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London.is.blue
Ну при интенсивности игры команд Гвардиолы, и учитывая что его команды почти всегда рекордсмены по количеству матчей за сезон(проходят далеко во всех турнирах) - неудивительно.

Но свидетели рекордов продолжают учить Пепа кого и когда ему нужно менять.
+8
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udod
ну так выпусти в кубке в старте Филлипса, Фодена, Мареза, Альвареса - они что, тоже от усталости загибаются? молодёжь на лавке сидит- Перроне, Палмер
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10ztv
Ответ Мадрид наказывает!
Это не у нас, а у катарцев. Цивилизованное общество не считает этот судейский зимний фарс за ЧМ.
точнее фанаты песка не считают
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Vadim Medvedev
Ответ Усатая Козляра
зато у нас чемпионат мира в ноябре
так это и прекрасно - на чемпионате мира игроки не были вымотанными марафонским сезоном, как это бывает на ЧМ летом
а на кубок гвардиола может и ротировать состав, а не ныть.
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Артур Мкртычян
Ответ Al561
В таких случаях надо подымать резерв и делать больше замен, в суперклубах и на скамейке сидят очень приличные футболисты. Скорее всего Пет зубы заговаривает и стелет соломку))
он же ясно сказал, что когда близок успех, то эта усталость не особо сказывается. тем не менее, тот же аке с баварией травму получил.
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Артур Мкртычян
Ответ Lavinka
Р-ротация . Филипс/Марез/Ляпорт итд уже пылью на лавке покрылись .
аке получил повреждение. ляпорт и так будет играть
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