Гвардиола о голе Холанда «Баварии»: «Сказал Эрлингу перед игрой: «Упамекано поскользнется на 55-й, ты сделаешь три касания и забьешь. Так все и произойдет»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Дайо Упамекано Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола пошутил насчет ошибки Дайо Упамекано в матче против «Манчестер Сити».

Форвард «горожан» забил «Баварии» на 57-й минуте матча Лиги чемпионов.

– Обычно Холанду достаточно одного касания, чтобы забить, в матче с «Баварией» он сделал три. Как вы можете объяснить то, что Холанду нужно так мало касаний?

– Это футбол. Иногда нужно одно касание, иногда – два, иногда – три, иногда – десять.

Это не программа, не искусственный интеллект. Не то чтобы ты руководишь игроком. Знаете, почему ему потребовалось три касания? Потому что Упамекано поскользнулся.

Перед матчем я сказал ему: «Эрлинг, между 55-й и 70-й минутами Упамекано поскользнется, ты сделаешь три касания и забьешь. Так все и произойдет», – сказал главный тренер «Ман Сити».

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24 комментария

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Gunner_14
У Гвардиолы все в порядке с юмором
+51
-3
+48
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The Best
Хорош 😂
А после игры Пеп посоветовал Упамекано перейти в МЮ к своему наставнику Хари Магуайеру 🌚
+37
-2
+35
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GuruFutbola
Ахахах, красавчик 🤣
+12
-4
+8
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Blaumerc
Ответ kaka10
а что смешного в этом? Я сказал, что Gunner_14 напишет под новостью, что у Гвардиолы всё в порядке с юмором. Так и произошло. У меня тоже всё в порядке с юмором?
юмор - это не твоё
+7
-1
+6
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Михо
Очень странные ошибки Упа, учитывая что проводил до этого отличный сезон. Я смотрю все матчи Баварии, он играл очень надежно, похудел, прибавил в скорости и первом пасе. Необъяснимо!
А Пеп конечно на уровне, остроумно все пояснил😃
+4
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Ман Сити
Вот почему он не забил когда подскользнулся де лигт и был выход 1 на 1 с вратарем.
+2
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+2
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Михо
Ответ Александр Белов
Помню матч с Хоффенхаймом, где Бавария 4-1 или 4-0 влетела, так там он напривозил голов на 5. Уже тогда было понятно что это не защитник,а мешок с картошкой, я после игры с Барсой это писал, меня минусовали, но теперь все видят.
Был такой матч в сентябре 20 года Хофф выиграл 4-1. Только Упамекано тогда играл за РБ. Учите матчасть и не пишите ерунды
+2
-1
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Евгений Громов 22
Ответ kaka10
а что смешного в этом? Я сказал, что Gunner_14 напишет под новостью, что у Гвардиолы всё в порядке с юмором. Так и произошло. У меня тоже всё в порядке с юмором?
Не могу согласиться с последним утверждением))
+1
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AurelioDeLaurentis
Ответ Владимир Владимирович
Не ну здесь перебор , даже шутя это неуважение сопернику и к конкретному футболисту
согласен
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Сергей Штырков
Ответ Никита Леонтьев
может перепутал с матчем с Гладбахом?
Да там где плеа или тюрам бегал, ага
0
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Дмитрий Караваев
Ответ Михо
Очень странные ошибки Упа, учитывая что проводил до этого отличный сезон. Я смотрю все матчи Баварии, он играл очень надежно, похудел, прибавил в скорости и первом пасе. Необъяснимо! А Пеп конечно на уровне, остроумно все пояснил😃
Упа перегорел)
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wadwill13
Ответ Александр Белов
Помню матч с Хоффенхаймом, где Бавария 4-1 или 4-0 влетела, так там он напривозил голов на 5. Уже тогда было понятно что это не защитник,а мешок с картошкой, я после игры с Барсой это писал, меня минусовали, но теперь все видят.
чел ты рофлишь наверное.. если несёшь на серьёзе то слава богу что ты не разбираешься в футболе... назови мне лю ого лучшего на твой вкус защитника и я тебе выдам матчей пять где он напривозил своей команде по 5-10 за каждый матч тот.. и что помле этого он перестанет быть великим? неста, канноваро, мальдини, яп стам, рамос, пике,и прочие... у всех были матчи с морем приводов. такое бывает . а вот нести полную ахинею намерено - это мозг задеть чем-то.. по другому я не понимаю такую неадекватеость
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евГений
Ответ Михо
Очень странные ошибки Упа, учитывая что проводил до этого отличный сезон. Я смотрю все матчи Баварии, он играл очень надежно, похудел, прибавил в скорости и первом пасе. Необъяснимо! А Пеп конечно на уровне, остроумно все пояснил😃
Упамекано постоянно косячит в важных матчах. Это было в РБ, продолжилось и в Баварии. Это притом, что я кроме еврокубков матчи этих команд особо-то и не смотрю, лол
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Никита Леонтьев
Ответ Александр Белов
Помню матч с Хоффенхаймом, где Бавария 4-1 или 4-0 влетела, так там он напривозил голов на 5. Уже тогда было понятно что это не защитник,а мешок с картошкой, я после игры с Барсой это писал, меня минусовали, но теперь все видят.
может перепутал с матчем с Гладбахом?
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Александр Белов
Ответ Михо
Очень странные ошибки Упа, учитывая что проводил до этого отличный сезон. Я смотрю все матчи Баварии, он играл очень надежно, похудел, прибавил в скорости и первом пасе. Необъяснимо! А Пеп конечно на уровне, остроумно все пояснил😃
Помню матч с Хоффенхаймом, где Бавария 4-1 или 4-0 влетела, так там он напривозил голов на 5. Уже тогда было понятно что это не защитник,а мешок с картошкой, я после игры с Барсой это писал, меня минусовали, но теперь все видят.
+4
-4
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AurelioDeLaurentis
с юмором у Пепа туговато, лучше бы он так незлорадствовал над проигравшим соперником.
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dmitry.tchidakin
Пеп шарлатан от бога
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Сергей Жарковский
Гвардиола всё предвидел, прямо сон на пятницу!🤣
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CheKubana
Пеп как будто ставку делал и выбил 100 из 100
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Вячеслав Тотров
Гвардиола -Нострадамус, Дайотшанкуль-Упамекано
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Donald Subanov
Упамекано еще не отошел от финала ЧМ. Как и Кунде. Французские защитники чудят после возвращения
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Владимир Владимирович
Не ну здесь перебор , даже шутя это неуважение сопернику и к конкретному футболисту
+2
-2
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