Гвардиола о голе Холанда «Баварии»: «Сказал Эрлингу перед игрой: «Упамекано поскользнется на 55-й, ты сделаешь три касания и забьешь. Так все и произойдет»
Пеп Гвардиола пошутил насчет ошибки Дайо Упамекано в матче против «Манчестер Сити».
Форвард «горожан» забил «Баварии» на 57-й минуте матча Лиги чемпионов.
– Обычно Холанду достаточно одного касания, чтобы забить, в матче с «Баварией» он сделал три. Как вы можете объяснить то, что Холанду нужно так мало касаний?
– Это футбол. Иногда нужно одно касание, иногда – два, иногда – три, иногда – десять.
Это не программа, не искусственный интеллект. Не то чтобы ты руководишь игроком. Знаете, почему ему потребовалось три касания? Потому что Упамекано поскользнулся.
Перед матчем я сказал ему: «Эрлинг, между 55-й и 70-й минутами Упамекано поскользнется, ты сделаешь три касания и забьешь. Так все и произойдет», – сказал главный тренер «Ман Сити».
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А после игры Пеп посоветовал Упамекано перейти в МЮ к своему наставнику Хари Магуайеру 🌚
А Пеп конечно на уровне, остроумно все пояснил😃