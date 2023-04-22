Гвардиола о голе Холанда «Баварии»: «Сказал Эрлингу перед игрой: «Упамекано поскользнется на 55-й, ты сделаешь три касания и забьешь. Так все и произойдет»

Пеп Гвардиола пошутил насчет ошибки Дайо Упамекано в матче против «Манчестер Сити».

Форвард «горожан» забил «Баварии» на 57-й минуте матча чемпионов.

– Обычно Холанду достаточно одного касания, чтобы забить, в матче с «Баварией» он сделал три. Как вы можете объяснить то, что Холанду нужно так мало касаний?

– Это футбол. Иногда нужно одно касание, иногда – два, иногда – три, иногда – десять.

Это не программа, не искусственный интеллект. Не то чтобы ты руководишь игроком. Знаете, почему ему потребовалось три касания? Потому что Упамекано поскользнулся.

Перед матчем я сказал ему: « , между 55-й и 70-й минутами Упамекано поскользнется, ты сделаешь три касания и забьешь. Так все и произойдет», – сказал главный тренер « ».

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