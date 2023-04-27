Пиняев, Захарян, Ренан, Коваленко и еще 4 игрока Мир РПЛ – в топ-200 футболистов до 20 лет по версии CIES

Игроки из чемпионата России вошли в топ-200 самых перспективных молодых футболистов мира.

Восемь представителей Мир попали в список 200 самых перспективных игроков по версии CIES Football Observatory.

В рейтинг вошли футболисты в возрасте до 20 лет, выступающие в 75 лигах мира.

Вратари – ( ), («Локомотив»;

защитники – Виктор Мелехин, Андрей Лангович (оба – « »), Роберт Ренан («Зенит»);

атакующие полузащитники – Арсен Захарян («Динамо»), Александр Коваленко («Крылья Советов»);

вингеры – Сергей Пиняев «(Локомотив»).

Гави – лучший игрок до 20 лет по версии CIES, Беллингем – 2-й, Бальде, Эндрик и Мукоко – в топ-10

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол