Пиняев, Захарян, Ренан, Коваленко и еще 4 игрока Мир РПЛ – в топ-200 футболистов до 20 лет по версии CIES

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Игроки из чемпионата России вошли в топ-200 самых перспективных молодых футболистов мира.

Восемь представителей Мир РПЛ попали в список 200 самых перспективных игроков по версии CIES Football Observatory.

В рейтинг вошли футболисты в возрасте до 20 лет, выступающие в 75 лигах мира.

ВратариВладислав Тороп (ЦСКА), Даниил Худяков («Локомотив»;

защитники – Виктор Мелехин, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Роберт Ренан («Зенит»);

атакующие полузащитники – Арсен Захарян («Динамо»), Александр Коваленко («Крылья Советов»);

вингеры – Сергей Пиняев «(Локомотив»).

Гави – лучший игрок до 20 лет по версии CIES, Беллингем – 2-й, Бальде, Эндрик и Мукоко – в топ-10

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

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35 комментариев

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Roman
Ответ Ilia Maksiokov
21 игра 3 гола Захаряна....Ну да в Челси самое то.
Так и Челси почти не забивает. Поэтому Захарян бы туда вписался. Мудрик, Пулишич, Феликс, Захарян... В этом Челси разницы нет
+26
-3
+23
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Megok
Ответ Иван Овчинников
Это и есть главный критерий в их рейтинге
Да, особенно видно по Торопу, который сыграл 2 матча за 2 года
+13
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+12
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Владимир Самсонов
Ответ Ilia Maksiokov
21 игра 3 гола Захаряна....Ну да в Челси самое то.
Йоканович просто не нашел к нему подход, да и сам Захарян явно переживает синдром второго сезона. Однако, играть он не разучился.
Про Челси, который борется за победу в ЛЧ и АПЛ можно забыть, а вот в нынешнем Захарян погоды бы не испортил
+12
-2
+10
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Zenith forever
А где же "очень перспективная" молодежь Спартака, которая скоро всем покажет.
+23
-15
+8
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ЕгориЙ
Худякова включили в список будто не за перспективность, а просто за количество проведенных минут в основе в его молодом возрасте.
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Ответ Zenith forever
А где же "очень перспективная" молодежь Спартака, которая скоро всем покажет.
знаешь, юморить на тему молодых игроков Спартака точно нужно не болельщику зенита, где готовы ставить любого сырого лега с самолёта в состав задвигая своих уже много лет...
+5
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Ответ Zenith forever
Так им с 18 лет начинают продавать крепкий алкоголь :-)
тонко, но суть верна...
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Каждый год эти топы, а от молодых игроков РПЛ никакого толка
я скажу такую вещь, до лет 18 наши молодые игроки регулярно входят в списки самых перспективных игроков мира, а дальше провал...
+5
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Zenith forever
Ответ </c/>
я скажу такую вещь, до лет 18 наши молодые игроки регулярно входят в списки самых перспективных игроков мира, а дальше провал...
Так им с 18 лет начинают продавать крепкий алкоголь :-)
+2
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Иван Овчинников
Ответ ЕгориЙ
Худякова включили в список будто не за перспективность, а просто за количество проведенных минут в основе в его молодом возрасте.
Это и есть главный критерий в их рейтинге
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+2
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Ответ Семен Сергеевич
Не удивительно! Пиняев - очень хороший молодой игрок, который пока только развитие и показывает. Стажировки в Европе явно не прошли даром!
Пиняев самый стремительно прогрессирующий футболист России на сегодня, я очень жалею, что мы его не подписали, но может ещё подпишем...
+3
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denimo21
Ответ Матвей Суицидин
Как они Торопа оценили? Он же не играл почти на взрослом уровне
В кубке почти все игры провёл. на групповом этапе точно все игры сыграл, в плей-офф тоже пару матчей было, плюс в чемпионате когда у Игоря были проблемы он играл.
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Merlsk
Ответ </c/>
я скажу такую вещь, до лет 18 наши молодые игроки регулярно входят в списки самых перспективных игроков мира, а дальше провал...
Ну вообще это характерно для всех, не только наших. Любые большие списки этих next-gen’ов можно поднять за прошлые годы, очень малый процент в итоге светится на высоком уровне.
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Промах Мораты
Коваленко деградирует уже
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Семен Сергеевич
Не удивительно! Пиняев - очень хороший молодой игрок, который пока только развитие и показывает. Стажировки в Европе явно не прошли даром!
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romanisti89
Ответ Владимир Самсонов
Йоканович просто не нашел к нему подход, да и сам Захарян явно переживает синдром второго сезона. Однако, играть он не разучился. Про Челси, который борется за победу в ЛЧ и АПЛ можно забыть, а вот в нынешнем Захарян погоды бы не испортил
синдром второго сезона в третьем...
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cektor
иногда топ 100 впадлу смотреть , а тут топ 200 ))
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Иван Овчинников
Ответ Megok
Да, особенно видно по Торопу, который сыграл 2 матча за 2 года
Рейтинг полностью на основе статистики. Там всего 3 критерия в модели + небольшая корреляция:
1. Количество минут в официальных матчах за последние 365 дней (у Торопа 10 матчей, 8 в кубке + 2 в РПЛ, всего 840 минут).
2. Уровень соревнований.
3. Результаты команды.
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Фут.Боль
Ответ ЕгориЙ
Худякова включили в список будто не за перспективность, а просто за количество проведенных минут в основе в его молодом возрасте.
Ну он уже в ЛЕ поиграть успел, став самым молодым голкипером из россиян, игравшим в основной части ЕК. Кстати, много выручал.
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Ilia Maksiokov
21 игра 3 гола Захаряна....Ну да в Челси самое то.
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\\\ VORON ///
Ответ Zenith forever
А где же "очень перспективная" молодежь Спартака, которая скоро всем покажет.
Очень перспективная молодежь Спартака чуть старше - 21-23 года. При этом в этом сезоне (чемп+кубок) в составе Спартака было 55 появлений игроков в возрасте 19-20 лет (Мелешин, Зорин, Денисов, Шитов). И у них есть шансы играть в будущем в составе клуба.
А в Зените сколько таких игроков и таких появлений?
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