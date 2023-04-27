Пиняев, Захарян, Ренан, Коваленко и еще 4 игрока Мир РПЛ – в топ-200 футболистов до 20 лет по версии CIES
Игроки из чемпионата России вошли в топ-200 самых перспективных молодых футболистов мира.
Восемь представителей Мир РПЛ попали в список 200 самых перспективных игроков по версии CIES Football Observatory.
В рейтинг вошли футболисты в возрасте до 20 лет, выступающие в 75 лигах мира.
Вратари – Владислав Тороп (ЦСКА), Даниил Худяков («Локомотив»;
защитники – Виктор Мелехин, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Роберт Ренан («Зенит»);
атакующие полузащитники – Арсен Захарян («Динамо»), Александр Коваленко («Крылья Советов»);
вингеры – Сергей Пиняев «(Локомотив»).
Гави – лучший игрок до 20 лет по версии CIES, Беллингем – 2-й, Бальде, Эндрик и Мукоко – в топ-10
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Про Челси, который борется за победу в ЛЧ и АПЛ можно забыть, а вот в нынешнем Захарян погоды бы не испортил
1. Количество минут в официальных матчах за последние 365 дней (у Торопа 10 матчей, 8 в кубке + 2 в РПЛ, всего 840 минут).
2. Уровень соревнований.
3. Результаты команды.
А в Зените сколько таких игроков и таких появлений?