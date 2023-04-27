Аллегри про 0:1: «В первом тайме «Юве» спал, но в целом провел хорошую игру. С «Интером» сложно бить по воротам»

Массимилиано Аллегри высказался о вылете «Ювентуса» из Кубка Италии.

Туринская команда потерпела поражение от « » в полуфинале турнира (0:1, первый матч – 1:1).

«В первом тайме мы спали, но в целом провели хорошую игру. Мы не очень много били по воротам, но в матчах против «Интера» сложно это делать.

Нам нужно перезарядиться энергией. Нам нужно засучить рукава и вернуться к работе со злобой, чтобы не подпускать «Милан» и «Рому».

Нам нужно было действовать лучше в атакующей фазе, мы не смогли переломить результат. Мы очень старались, нам нужно усилить внимание и желание добиваться результатов», – сказал главный тренер « ».

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