Аллегри про 0:1: «В первом тайме «Юве» спал, но в целом провел хорошую игру. С «Интером» сложно бить по воротам»
Массимилиано Аллегри высказался о вылете «Ювентуса» из Кубка Италии.
Туринская команда потерпела поражение от «Интера» в полуфинале турнира (0:1, первый матч – 1:1).
«В первом тайме мы спали, но в целом провели хорошую игру. Мы не очень много били по воротам, но в матчах против «Интера» сложно это делать.
Нам нужно перезарядиться энергией. Нам нужно засучить рукава и вернуться к работе со злобой, чтобы не подпускать «Милан» и «Рому».
Нам нужно было действовать лучше в атакующей фазе, мы не смогли переломить результат. Мы очень старались, нам нужно усилить внимание и желание добиваться результатов», – сказал главный тренер «Ювентуса».
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Но даже мне трудно отрицать очевидное: постаревший Роналду разрушает любую команду, в которую приходит. Ради статистики Роналду приходится жертвовать командой и результатами.
Юве до Роналду: много чемпионств подряд в Италии и финал ЛЧ.
Юве с Роналду: 3 смены тренера за 3 сезона. В последнем еле запозли в зону ЛЧ.
МЮ до Роналду: финал ЛЕ, 2ое место в АПЛ.
МЮ при Роналду: 3 тренера за 1,5 сезона, 6ое место в АПЛ.
И вот теперь он умудрился за полгода уволить тренера и в Саудовской Аравии...