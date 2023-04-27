Аллегри про 0:1: «В первом тайме «Юве» спал, но в целом провел хорошую игру. С «Интером» сложно бить по воротам»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Кубок Италии Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о вылете «Ювентуса» из Кубка Италии.

Туринская команда потерпела поражение от «Интера» в полуфинале турнира (0:1, первый матч – 1:1). 

«В первом тайме мы спали, но в целом провели хорошую игру. Мы не очень много били по воротам, но в матчах против «Интера» сложно это делать.

Нам нужно перезарядиться энергией. Нам нужно засучить рукава и вернуться к работе со злобой, чтобы не подпускать «Милан» и «Рому».

Нам нужно было действовать лучше в атакующей фазе, мы не смогли переломить результат. Мы очень старались, нам нужно усилить внимание и желание добиваться результатов», – сказал главный тренер «Ювентуса». 

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8 комментариев

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Digart
Заезженные слова, которые даже не хочется комментировать. Впрочем, с его зарплатой я был бы также спокоен и говорил бы тоже самое.
+13
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Today I feel Qatari
В целом под руководством Аллегри нашему Ювентусу вообще трудно бить по чьим-либо воротам
+9
-1
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Fulyan
Как же выворачивает от персонажа. Уже слов не осталось.
+5
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+4
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Joker17
Ответ S100 Winner
Ну в последних бедах и поражениях Юве, по классике, явно виноват Роналду, который к 36 на тот момент годам всего лишь за 3 сезона забил за клуб 101 гол, взял 2 чемпионства, кубок, 2 суперкубка, спасал клуб хет-триком в четверьтфинале ЛЧ, а также взял Золотую бутсу Серии А и призы Игроку года в чемпионате и Футболисту года в Италии
Я болею за МЮ с 2006 и Роналду для меня, конечно, имеет особое значение.
Но даже мне трудно отрицать очевидное: постаревший Роналду разрушает любую команду, в которую приходит. Ради статистики Роналду приходится жертвовать командой и результатами.
Юве до Роналду: много чемпионств подряд в Италии и финал ЛЧ.
Юве с Роналду: 3 смены тренера за 3 сезона. В последнем еле запозли в зону ЛЧ.
МЮ до Роналду: финал ЛЕ, 2ое место в АПЛ.
МЮ при Роналду: 3 тренера за 1,5 сезона, 6ое место в АПЛ.
И вот теперь он умудрился за полгода уволить тренера и в Саудовской Аравии...
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Ararat Mkrtchyan
Коротко - 🤮
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tolstiy
в первом тайме спали, а во втором- в спячку ушли....
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