«Интер» вышел в финал Кубка Италии 2-й раз подряд. «Ювентус» не прошел полуфинал впервые за 4 года

Теги Интер Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Кубок Италии Массимилиано Аллегри Футбол

«Интер» стал первым финалистом Кубка Италии в сезоне-2022/23.

Команда Симоне Индзаги одолела «Ювентус» по сумме двух матчей (1:1, 1:0). Сегодня была ее первая победа над туринцами с 11 мая 2022 года.

Миланцы, действующие обладатели трофея, вышли в финал второй год подряд. Туринцы не добрались до решающей игры впервые за 4 года и во второй раз за 9 лет.

Во втором полуфинале «Фиорентина» встретится с «Кремонезе» – это случится 27 апреля. Финал пройдет 24 мая.

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11 комментариев

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Андрюха с района
Красавцы!)
+12
-3
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Справедливости Ради
Интер порадовал, браво, на классе
+12
-4
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juventus
Ответ Юрий Кечко
Ставил на проход Ювентуса Все таки думал что Интер всеми мыслями в лч, жаль
Пока у руля Аллегри на Ювентус ставить нельзя.
+8
0
+8
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Palacio8
Даешь кубок! Пора поправлять по ним статистику!
+3
-1
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Sanan1908
Всех наших с победой. Молодцы ребята) ждём Фиорентину и реванш за проигрыш в чемпионате)
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Юрий Кечко
Ставил на проход Ювентуса
Все таки думал что Интер всеми мыслями в лч, жаль
0
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kaka10
Наполи - Сериа А
Милан - Лига Чемпионов
Интер - Кубок Италии
Ювентус - 15 очков
+3
-3
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шлеп нога
Чисьый договорняк!
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Perfetto
Ответ Юрий Кечко
Ставил на проход Ювентуса Все таки думал что Интер всеми мыслями в лч, жаль
походу они примерно также и в финал ЛЧ пройдут.
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