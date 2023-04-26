«Интер» вышел в финал Кубка Италии 2-й раз подряд. «Ювентус» не прошел полуфинал впервые за 4 года
«Интер» стал первым финалистом Кубка Италии в сезоне-2022/23.
Команда Симоне Индзаги одолела «Ювентус» по сумме двух матчей (1:1, 1:0). Сегодня была ее первая победа над туринцами с 11 мая 2022 года.
Миланцы, действующие обладатели трофея, вышли в финал второй год подряд. Туринцы не добрались до решающей игры впервые за 4 года и во второй раз за 9 лет.
Во втором полуфинале «Фиорентина» встретится с «Кремонезе» – это случится 27 апреля. Финал пройдет 24 мая.
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Все таки думал что Интер всеми мыслями в лч, жаль
Милан - Лига Чемпионов
Интер - Кубок Италии
Ювентус - 15 очков