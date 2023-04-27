У «Ювентуса» 1 победа в 7 последних матчах

«Ювентус» выиграл всего один из семи последних матчей.

26 апреля команда потерпела поражение от « » в ответном полуфинале Кубка Италии (0:1).

С 4 апреля туринцы одержали всего одну победу – над «Спортингом» в Лиге Европы (1:0). За этот период они проиграли 4 раза и дважды сыграли вничью.

Следующий матч « » проведет 30 апреля – «бьянконери» встретятся с «Болоньей».

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