У «Ювентуса» 1 победа в 7 последних матчах

Теги Интер Ювентус серия А Италия Кубок Италии Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» выиграл всего один из семи последних матчей.

26 апреля команда Массимилиано Аллегри потерпела поражение от «Интера» в ответном полуфинале Кубка Италии (0:1).

С 4 апреля туринцы одержали всего одну победу – над «Спортингом» в Лиге Европы (1:0). За этот период они проиграли 4 раза и дважды сыграли вничью. 

Следующий матч «Ювентус» проведет 30 апреля – «бьянконери» встретятся с «Болоньей». 

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9 комментариев

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atomio
и счета то все 1-0 1-0 1-1 0-1 1-0 1-1 0-1 Юве перешел на двоичный код
+8
-1
+7
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Buharoid
От лица всех болельщиков "Интера" желаю Максу Аллегри долгих лет плодотворной работы на посту главного тренера "Ювентуса"! Кальма!
+11
-5
+6
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kayfrom214
Ответ S100 Winner
Ну тут, по классике, явно виноват Роналду, который к 36 на тот момент годам всего лишь за 3 сезона забил за клуб 101 гол, взял 2 чемпионства, кубок, 2 суперкубка, прошёл с хет-триком в полуфинал ЛЧ, а также взял Золотую бутсу Серии А и призы Игроку года и Футболисту года в Италии и чемпионате
В полуфинал? В четвертьфинал. Но я уже скучаю по тем временам,я б не отказался от человека который голы забивает, вместо сербского полена
+2
-1
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S100 Winner
Ну тут, по классике, явно виноват Роналду, который к 36 на тот момент годам всего лишь за 3 сезона забил за клуб 101 гол, взял 2 чемпионства, кубок, 2 суперкубка, прошёл с хет-триком в полуфинал ЛЧ, а также взял Золотую бутсу Серии А и призы Игроку года и Футболисту года в Италии и чемпионате
+6
-6
0
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Arthur Jacob
Ответ S100 Winner
Ну тут, по классике, явно виноват Роналду, который к 36 на тот момент годам всего лишь за 3 сезона забил за клуб 101 гол, взял 2 чемпионства, кубок, 2 суперкубка, прошёл с хет-триком в полуфинал ЛЧ, а также взял Золотую бутсу Серии А и призы Игроку года и Футболисту года в Италии и чемпионате
Как будто до Роналду тот же Юве с тем же составом не выигрывал Серию А. Даже дважды доходили до финала ЛЧ
+3
-3
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S100 Winner
Ответ S100 Winner
Ну тут, по классике, явно виноват Роналду, который к 36 на тот момент годам всего лишь за 3 сезона забил за клуб 101 гол, взял 2 чемпионства, кубок, 2 суперкубка, прошёл с хет-триком в полуфинал ЛЧ, а также взял Золотую бутсу Серии А и призы Игроку года и Футболисту года в Италии и чемпионате
*четвертьфинал ЛЧ. Хейтеры нашли, к чему придраться. Но отличного периода Роналду в Юве это никакине отменяет
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Black & White Eagle
Ответ Today I feel Qatari
Не смог посмотреть игру. Надеюсь сегодня наш вратарь не опозорил наш Ювентус и не пропустил между ног как в прошлой игре
Нет, в этот раз тут старался и вытягивал, если на то были устремления
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