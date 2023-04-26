Вице-спикер Госдумы от ЛДПР предложил по Fan ID отпускать 2-3 порции пива: «Можно запретить торговлю на семейных трибунах, в фан-зонах – разрешить»

В ЛДПР предложили продавать ограниченный объем пива на футбольных матчах.

«На стадионы у нас пропускают по Fan ID. По нему могут продавать и пиво, ограничив отпуск продукции двумя-тремя порциями.

Можно оставить запрет на торговлю на семейных трибунах, а в фан-зонах разрешить», – сказал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Политик отметил, что экономические выгоды от разрешения продавать пиво на стадионах неоспоримы, а клубы за счет этого получат дополнительные возможности, в том числе и для развития детского спорта.

Также он считает, что разрешение на реализацию пива вернет болельщиков на стадионы.

Ранее стало известно, что МВД не против продажи пива на стадионах, но только при использовании Fan ID.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол