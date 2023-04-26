Вице-спикер Госдумы от ЛДПР предложил по Fan ID отпускать 2-3 порции пива: «Можно запретить торговлю на семейных трибунах, в фан-зонах – разрешить»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума стадионы Fan ID алкоголь и спорт Борис Чернышов Футбол

В ЛДПР предложили продавать ограниченный объем пива на футбольных матчах.

«На стадионы у нас пропускают по Fan ID. По нему могут продавать и пиво, ограничив отпуск продукции двумя-тремя порциями.

Можно оставить запрет на торговлю на семейных трибунах, а в фан-зонах разрешить», – сказал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Политик отметил, что экономические выгоды от разрешения продавать пиво на стадионах неоспоримы, а клубы за счет этого получат дополнительные возможности, в том числе и для развития детского спорта.

Также он считает, что разрешение на реализацию пива вернет болельщиков на стадионы.

Ранее стало известно, что МВД не против продажи пива на стадионах, но только при использовании Fan ID.

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43 комментария

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IlyaGrain
Они так скоро по фанайди разрешат морды бить , фаера жечь и на поле выбегать 😃
+79
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igls54
Какой же ###### занимаются люди!
+58
0
+58
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Вечно в бане
А вообще всегда топил за пиво на стадионах, потому что не прочь иногда бахнуть и потому, что не понимаю в принципе запрета.

Но смотря на то, как активизировалось пивное лобби, смешав его ещё и с фан-айди, хочется сказать только одно: подавитесь вы своим пивом, пусть хоть проституток по фан-айди отпускают, «в количестве 2-3 штук», не пойду.
+19
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+19
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Кокич
1990-е : КВН и Fanta — вместе веселее.
2020-е : Fаn ID и пиво — вместе выгоднее.
+16
0
+16
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Bashibuzuck
Ответ igls54
Какой же ###### занимаются люди!
Согласен, других же проблем в стране нету😂😂😂
+11
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Юрий Кечко
Как раз фан зоны пустуют , удобно )))
+8
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+8
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Вечно в бане
Пошёл ты в задницу со своим пивом. Да ещё и по фан-айди его ограничивать.
+7
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+6
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U
Ответ IlyaGrain
Они так скоро по фанайди разрешат морды бить , фаера жечь и на поле выбегать 😃
Не более двух-трех раз за матч. На трибунах должен быть порядок.
+5
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+5
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Юрий Кечко
Ответ Al561
В ГД видимо чем выше должность, тем меньше мозгов и фантазии. А этот чел видимо и на стадионе не был ни разу))
Чем выше должность тем ниже поцелуи)
+4
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+4
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Al561
В ГД видимо чем выше должность, тем меньше мозгов и фантазии.
А этот чел видимо и на стадионе не был ни разу))
+5
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And-Rover
фанатов нет, кому нужно это пиво
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доктор Ливси
Зачем все это, если можно залпом втянуть прямо перед входом водочки граммов 300, а потом уже на стадион идти. Впрочем, можно так же, но без похода на стадион
+4
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Клирик
Ответ Игорь Новиков
Они как будто упражняются в том, кто кого перещеголяет.
Реально прочитал испражняются.
Но так оно и есть.
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Игорь Новиков
Они как будто упражняются в том, кто кого перещеголяет.
+6
-3
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Гекдениз Кардениз
Ответ igls54
Какой же ###### занимаются люди!
напомню что этого 🤡 вместо Фургала поставили
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инок
"Пиво отпускается только членам профсоюза фан-уйди"
(почти Ильф и Петров)
+3
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Go-go-love
А может предложить разрешить тем, кто с фануйди, на красный проезжать?
+2
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М О Р И А Р Т И
мега предложение
+2
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Евгений Аулин
Запрещённым приемом просто атакует. Но бесплатного пива мало. Ещё шашлык, водки и проститутку, которая конечно же с фан ID
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AIBOLIT66
"Вы член профсоюза?
Член, член...Это со мной."
Золотой теленок.
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kutavlik
Так может быть отменить фануйди на фантрибунах и оставить только на семейных???
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Pitts
Думаю, что на семейных надо продавать светлое, а на фан-секторах - тёмное. Ну так, для веселья :)
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Александр Зубков
А кто оформит фан ди и приведет друга, тому ещё поллитра водочки подгонят.
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nmnackjbxkasbk
стоп! а как с лозунгом "лучшее детям"?
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Tiffozi
Сделают закон, а потом поправки к объему порции и максимальной крепости во втором чтении. Когда они в думе успевают столько думать🤣
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