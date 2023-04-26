Гендиректор «Факела» о судействе: «На семинарах одно, трактовка идет другая, а ЭСК имеет третье мнение – это вызывает недоумение. Обращения в комиссию бессмысленны, очков не приносят»

Гендиректор «Факела» рассказал, что обсуждал на встрече с главой судейского комитета РФС.

– С нашей стороны был задан ряд глобальных вопросов. Мы не обсуждали отдельные эпизоды в играх, это бы заняло часов 15 минимум. Меня интересовали общие вопросы касаемо трактовок, назначений и внутренние вопросы, связанные с мотивацией и наказаниями за определенный ряд ошибок: как это устроено, оценка, какие действия предпринимаются, чтобы у нас статистика улучшалась.

То, что мы видим, понимаем, эмоции захватывают. Очень много людей, тренеров клубов, руководителей не понимают судейских решений. Я задал все вопросы, которые хотел задать. Получил ответы не на все вопросы.

Но мы договорились, что практика посещения судейского комитета с его главой, которая уже имела место, но была сюрпризом для всех остальных по каким-то причинам, она продолжится. Каждый клуб сможет задать вопросы судейскому комитету: и главе, и представителям, разобрать игровые моменты на месте с участием президента, тренера, игроков – кого угодно, кто захочет принять участие.

Мы не приглашаем никого. Нам сказали, что они будут выезжать на места и общаться с клубами, которые захотят такую встречу провести. Мы с удовольствием ждем. Если бы мы знали раньше, что можно проводить такие встречи, то, соответственно, раньше и провели бы – возможно, вопросов бы было меньше.

– При этом не подавали в этом сезоне в ЭСК.

– Это бессмысленно. ЭСК не приносит никаких очков, не принимает решения по переигровке матчей. Это просто бессмысленная работа. Из всех моментов, которые у нас были за эти туры, ЭСК рассматривал многие эпизоды без нашего обращения.

Нам говорили на семинарах во время сборов одни вещи, потом идет другая трактовка, а ЭСК имеет третье мнение – в этом и есть совокупность факторов, которая иногда вызывает недоумение. Мы высказали свою позицию, дальнейшие встречи нам были гарантированы, поэтому будем общаться и встречаться.

– Не хотели бы вы поднять вопрос об упразднении ЭСК, раз не видите смысла туда обращаться?

– Это точно не в моей компетенции. Мне без разницы, существует ли этот орган, ЭСК, хотят люди на него время тратить или нет. Я не вижу в этом никакого смысла. Я считаю, что ЭСК должна оценивать работу судей внутри, чтобы повышать их квалификацию, а не клубы должны постоянно бегать и жаловаться, – заявил .

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