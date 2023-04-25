«Крылья» попросили ЭСК рассмотреть 5 судейских решений в матче с «Пари НН»

«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС после матча с «Пари НН».

Матч 24-го тура Мир РПЛ закончился победой нижегородской команды со счетом 2:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым.

Самарцы попросили ЭСК рассмотреть 5 эпизодов этого матча: назначенный пенальти в свои ворота на 34-й минуте встречи, неназанченные пенальти в ворота нижегородцев на 42-й и 58-й минутах, а также эпизоды с непоказом второй желтой карточки защитнику на 70-й и 77-й минутах, сообщили в службе коммуникаций РФС.

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